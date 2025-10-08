अशोक गहलोत की नसीहत का आदर करता हूं, उस पर काम भी कर रहा हूं- नरेश मीणा

Rajasthan Politics : अंता विधानसभा चुनाव पास है. बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार तय नहीं है. रेस में कई लोग हैं लेकिन इस बीच नरेश मीणा चर्चा में बने है. जो 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने की बात कर चुके हैं.

बीजेपी या कांग्रेस किस का साथ देंगे नरेश मीणा ?

बारां में जब नरेश मीणा से अंता विधानसभा चुनाव और किस पार्टी में जा सकते हैं जैसे सवाल हुए तो नरेश मीणा ने कहा कि बीजेपी के लिए मना कर दिया है, कांग्रेस से टिकट मांगा है. नरेश मीणा ने आगे कहा कि मैंने अपने साथियों से राहुल गांधी जी से टिकट की मांग सोशल मीडिया के जरिए करने की मांग की है. हालांकि कुछ भी हो चुनाव तो लड़ूंगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अशोक गहलोत ने क्या दी थी नसीहत

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि नरेश को गुस्से पर काबू रखना चाहिए. समझदारी से काम लेना चाहिए, उसका लंबा करियर है. हो सकता है वह कामयाब भी हो पर जल्दबाजी में फैसला नहीं करना चाहिए. टिकट का फैसला जल्द होगा. रंधावा जी आ रहे हैं जल्द ही फैसला होगा. कौन उम्मीदवार होगा इसका फैसला तो आलाकमान करेगा.

अंता विधानसभा में क्यों हो रहा उपचुनाव ?

आपको बता दें कि अंता विधानसभा सीट पर बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा विधायक थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई है. 2005 में उपसरपंच चुनाव के दौरान कंवरलाल मीणा पर एसडीएम पर पिस्तौल तानने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा था.

अंता का राजनीतिक गणित क्या है ?

अंता विधानसभा सीट पिछले दो दशक से कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस के पाती गयी है. 2008 और 2018 में प्रमोद जैन भाया जबकि 2013 में प्रभुलाल सैनी और 2023 कंवरलाल मीणा ने सीट पर बीजेपी को जीत दिलायी थी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-