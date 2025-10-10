Naresh Meena News: क्या SDM थप्पड़ कांड के कारण कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट? नरेश मीणा ने बताई इसके पीछे की वजह

Naresh Meena Politics News: अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 को लेकर जी राजस्थान के एक लाइव डिबेट में नरेश मीणा ने अपनी बात रखते हुए कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा. टिकट को लेकर मचे घमासान और उनकी उम्मीदवारी पर चर्चा के बीच मीणा ने बेबाकी से जवाब दिए. उन्होंने कांग्रेस के टिकट न देने के फैसले पर सवाल उठाए और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने की घोषणा की.



निर्दलीय नामांकन की घोषणा

एंकर ने नरेश मीणा से पूछा कि टिकट को लेकर घमासान मचा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप उनके साथ आएंगे, तो कुछ कह रहे हैं कि आप नहीं आएंगे. इस पर मीणा ने स्पष्ट किया, "मैं 14 अक्टूबर, मंगलवार को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करूंगा.



कांग्रेस से टिकट न मिलने पर सवाल

एंकर ने पूछा कि आपने कांग्रेस हाईकमान से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन टिकट न मिलने का कारण क्या है? मीणा ने जवाब दिया, "मैंने टिकट मांगा था, लेकिन कांग्रेस वालों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया. इसका कारण वही लोग जानें कि मुझे टिकट क्यों नहीं दिया.

SDM थप्पड़ कांड अभी भी आपका पीछा कर रहा है?

एंकर ने उनसे सवाल किया, "क्या आपको लगता है कि SDM थप्पड़ कांड अभी भी आपका पीछा कर रहा है और इस वजह से पार्टी आपसे दूरी बना रही है?" इस पर नरेश मीणा ने जवाब दिया, "मैं धन-बल के आगे हारा हूँ." उन्होंने स्पष्ट किया कि टिकट न मिलने का कारण यह कांड नहीं, बल्कि धनबल के आगे मैं आ रहा हूँ इसमें औरपार्टी की अन्य प्राथमिकताएँ हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



इसके बाद एंकर ने कहा कि सचिन पायलट भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सोच-समझकर प्रमोद जैन भाया को टिकट दिया है. नरेश मीणा ने इस पर तंज कसते हुए राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह दोटासरा को निशाना बनाया और कहा, "शायद दोटासरा को नरेश मीणा में रुचि नहीं है." मीणा ने यह भी बताया कि वे 14 अक्टूबर को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करेंगे और जनता के बीच जाकर आशीर्वाद लेंगे. उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पर समरावता हिंसा और झालावाड़ स्कूल हादसे जैसे मुद्दों पर नाकामी का आरोप लगाया. मीणा की बेबाकी और निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला अंता उपचुनाव में नया रंग ला रहा है.



कांग्रेस प्रवक्ता के आरोप पर पलटवार

एंकर ने कहा कि कांग्रेस प्रवक्ता का दावा है कि आपराधिक छवि वाले व्यक्ति को पार्टी में नहीं रखा जाता. इस पर मीणा ने तंज कसते हुए कहा, "मेवाराम जैन कौन सी कटेगरी का था?" उन्होंने कांग्रेस के चयन पर सवाल उठाया.एंकर ने पूछा कि अंता विधानसभा सीट को आप कैसे देखते हैं? मीणा ने जवाब दिया, "मैं फॉर्म भरूंगा, जनता के घर-घर जाऊंगा और उनका आशीर्वाद लूंगा.