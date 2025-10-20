Anta By Election Controversy: अंता विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा, "हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं, तो मेरे चुनाव प्रचार में आएंगे.
Hanuman Beniwal, Naresh Meena: अंता विधानसभा उपचुनाव राजस्थान की राजनीति में जोर पकड़ रहा है, जहां कांग्रेस और बीजेपी के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा मैदान में हैं. मीडिया इंटरव्यू के दौरान नरेश मीणा के मुंह से निकला एक विवादित बयान अब राजनीतिक गलियारों और सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है. उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के नेता हनुमान बेनीवाल को ललकारते हुए कहा कि अगर वे 'मर्द' हैं तो उनके चुनाव प्रचार में आएं. इस बयान ने दोनों नेताओं के समर्थकों को आमने-सामने ला खड़ा किया है, और चुनावी माहौल को और गरमा दिया है.
‘मर्द हैं तो आओ, वरना सेटिंग समझूंगा’
मीडिया से बातचीत में नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर निशाना साधते हुए कहा, "हनुमान बेनीवाल अगर मर्द हैं, तो वे मेरे चुनाव प्रचार में आएंगे." वे यहीं नहीं रुके और जोड़े, "अगर उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से सेटिंग कर ली होगी, तो नहीं आएंगे. यदि वे अब नहीं आए, तो मैं यही समझूंगा कि सेटिंग हो गई है." यह बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है, लेकिन इसकी भाषा ने विवाद खड़ा कर दिया. सोशल मीडिया पर #NareshMeenaVsHanuBeniwal जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे हैं, जहां समर्थक एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान नरेश मीणा की हनुमान बेनीवाल से समर्थन हासिल करने की कोशिश है, लेकिन उल्टा पड़ सकता है.
देवली-उनियारा में अनुपस्थिति पर नाराजगी
नरेश मीणा ने हनुमान बेनीवाल पर पुराने आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा, "देवली-उनियारा चुनाव के समय बेनीवाल मुझे समर्थन देने नहीं पहुंचे, जबकि उनकी पत्नी खींवसर सीट पर लड़ रही थीं. लेकिन इस बार मौका है, उन्हें मेरा समर्थन करना चाहिए." याद रहे, हाल ही में जयपुर के शहीद स्मारक पर पीपलोदी स्कूल हादसे के मुआवजे को लेकर नरेश मीणा ने अनशन किया था. उन्होंने बेनीवाल को शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन वे नहीं आए. अनशन के दौरान मीणा ने नाराजगी जताई, हालांकि बाद में स्वास्थ्य बिगड़ने पर अस्पताल में बेनीवाल उनसे मिलने पहुंचे थे.
क्या होंगे चुनावी नतीजे?
यह बयान अंता उपचुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है. नरेश मीणा RLP के जाट वोटबैंक पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन विवादास्पद शब्दावली से बेनीवाल का गुस्सा भड़क सकता है. क्या हनुमान बेनीवाल इस ललकार पर अंता पहुंचेंगे या इसे नजरअंदाज करेंगे? समय ही बताएगा. फिलहाल, यह घटना राजस्थान की राजनीति में नया ट्विस्ट जोड़ चुकी है.
