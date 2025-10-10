Rajasthan Politics: अरे पंकज मीणा ओ पंकज मीणा सुण... अब लाइव डिबेट में BJP प्रवक्ता से भीड़ गए नरेश मीणा

Naresh Meena News: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 के लिए चर्चा में रहे नरेश मीणा एक लाइव टीवी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा से तीखी बहस में उलझ गए.
Trending Photos
Anta by election 2025: राजस्थान के अंता विधानसभा उपचुनाव 2025 की घोषणा के बाद नरेश मीणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने का ऐलान किया है. कांग्रेस से टिकट की उम्मीद लगाए बैठे मीणा ने पार्टी हाईकमान से अपील की थी, लेकिन कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया को उम्मीदवार बनाया. इससे नाराज मीणा ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर तीखा हमला बोला है. हाल ही में एक टीवी डिबेट में उनकी बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा से तीखी बहस हुई, जो तू-तड़ाक तक पहुंच गई. मीणा ने समरावता हिंसा और झालावाड़ स्कूल हादसे जैसे मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरा.
कांग्रेस से निराशा, निर्दलीय मैदान में
नरेश मीणा ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को टिकट देने के फैसले पर नाराजगी जताई और पार्टी पर जमकर बरसे. उन्होंने 14 अक्टूबर को अंता रिटर्निंग ऑफिसर के पास समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने की घोषणा की. सूत्रों के मुताबिक, मीणा कई अन्य दलों से भी समर्थन के लिए चर्चा कर रहे हैं. उपचुनाव 11 नवंबर को होगा, और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.
ये भी पढ़ें- Naresh Meena News: क्या SDM थप्पड़ कांड के कारण कांग्रेस ने नहीं दिया टिकट? नरेश मीणा ने बताई इसके पीछे की वजह
टीवी डिबेट में गरमाया माहौल
एक टीवी डिबेट में नरेश मीणा और बीजेपी प्रवक्ता पंकज मीणा के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. नरेश ने पंकज को तमीज से बात करने की नसीहत दी, तो पंकज ने जवाब दिया, "सारा दिन बकवास करता है, किरोड़ीलालजी के चरण चूमता था." जवाब में नरेश ने कहा, "जो कभी पंच नहीं बना, वो बोल रहा है." पंकज ने तंज कसते हुए कहा, "तू कौन सा सांसद बन गया, चार पार्टी बदल चुका है." इस दौरान मौजूद कांग्रेस प्रवक्ता को भी नरेश ने खरी-खोटी सुनाई.
चुनावी रणनीति और मुद्दे
नरेश मीणा ने बीजेपी पर समरावता हिंसा और झालावाड़ स्कूल हादसे में नाकामी का आरोप लगाया. उनकी सक्रियता और बेबाकी से अंता उपचुनाव में मुकाबला रोचक होने की संभावना है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!