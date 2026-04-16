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लाडो प्रोत्साहन, लखपति दीदी और 33% आरक्षण पर सरकार का जोर, भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को दी नई उम्मीद

Nari Shakti Vandan Sammelan: जयपुर में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके सीधे लाभ पर विशेष जोर दिया गया.

Edited byAnsh RajReported byPreeti tanwar
Published: Apr 16, 2026, 07:42 AM|Updated: Apr 16, 2026, 07:42 AM
लाडो प्रोत्साहन, लखपति दीदी और 33% आरक्षण पर सरकार का जोर, भजनलाल शर्मा ने महिलाओं को दी नई उम्मीद
Image Credit: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: जयपुर में आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया. बिड़ला ऑडिटोरियम में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला बाल विकास राज्यमंत्री मंजू बाघमार शामिल हुई . कार्यक्रम में महिलाओं के सशक्तिकरण, उनके अधिकार और सरकार की योजनाओं को लेकर बात की गई… जहां एक तरफ महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर रहा, वहीं उन्हें सीधे फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं को भी सामने रखा गया.

भजनलाल सरकार का महिला सशक्तिकरण पर फोकसजयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शुक्रवार को नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री मंजू बाघमार मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं. बड़ी संख्या में महिलाओं की भागीदारी वाले इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आधी आबादी को सशक्त बनाना, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और सरकार की महिला-centric योजनाओं को ground level तक पहुंचाना था.


मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संबोधन
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि इन पहलों ने महिलाओं के जीवन में व्यापक बदलाव लाया है.सीएम ने राज्य सरकार की योजनाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने बताया कि मुद्रा योजना, लखपति दीदी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि बढ़ाने, गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता और स्कूटी-साइकिल वितरण जैसी कई स्कीम्स महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही हैं. भजनलाल शर्मा ने भविष्य की घोषणा करते हुए कहा कि आने वाले समय में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत तक बढ़ाई जाएगी, ताकि महिलाएं नेतृत्व की भूमिका में आगे आ सकें.

उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का जोरदार संबोधन
उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पीएम मोदी का विजन सशक्त नारी, मजबूत परिवार पर आधारित है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने जा रहा है. दिया कुमारी ने जोर देकर कहा कि “अब हर तीसरी आवाज महिला की होगी”. उन्होंने आगे कहा कि आज जो बच्चियां पढ़ रही हैं, कल वही विधायक, सांसद और नेता बनेंगी. अब बेटियां बोझ नहीं, बल्कि समाज का भविष्य हैं.


मंत्री मंजू बाघमार का संदेश
महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री मंजू बाघमार ने कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भागीदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन सम्मेलन महिलाओं को जागरूक करने, उन्हें आगे बढ़ाने और समाज में उनकी भूमिका को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है.कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और विभिन्न कानूनों के बारे में भी जागरूकता फैलाई गई. दूर-दराज के इलाकों से आई महिलाओं ने भी उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया.

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