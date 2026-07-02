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राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन: सूरत मॉडल से सीखेगा जयपुर, AI और IoT से स्मार्ट शहरों को मिलेगी नई रफ्तार

Jaipur News: जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में AI, वॉइस फर्स्ट तकनीक और स्मार्ट सिटी पर बड़ा मंथन हुआ. विशेषज्ञों ने बताया कि AI से सरकारी सेवाएं तेज, सरल और बहुभाषी बन रही हैं, जबकि डेटा आधारित गवर्नेंस भविष्य की दिशा तय करेगा.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 02, 2026, 07:24 AM|Updated: Jul 02, 2026, 07:24 AM
राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन: सूरत मॉडल से सीखेगा जयपुर, AI और IoT से स्मार्ट शहरों को मिलेगी नई रफ्तार
Image Credit: 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर में आयोजित 29वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में डिजिटल गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वॉइस फर्स्ट तकनीक और स्मार्ट सिटी के भविष्य पर विस्तार से चर्चा हुई. सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में इस बात पर जोर दिया गया कि नई तकनीकों के जरिए सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, तेज और आम नागरिकों तक पहुंच योग्य बनाया जा सकता है.

AI और वॉइस तकनीक से बढ़ेगी सरकारी सेवाओं की पहुंच

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प्लेनरी सेशन II में 'वॉइस फर्स्ट सॉल्यूशंस' विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे. अतिरिक्त सचिव पुनीत यादव ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस का मूल उद्देश्य अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सेवाएं पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि CPGRAMS में AI के उपयोग से शिकायतों के निस्तारण का समय 159 दिनों से घटकर केवल 15 दिन रह गया है.

उन्होंने यह भी बताया कि 'समाधान दीदी' प्लेटफॉर्म 22 भारतीय भाषाओं में सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जिससे विभिन्न भाषाई क्षेत्रों के लोगों के लिए सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है.

मातृभाषा में डिजिटल सेवाओं पर जोर

डिजिटल इंडिया भाषिणी के CEO अमिताभ नाग ने कहा कि डिजिटल सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए मातृभाषा का उपयोग बेहद जरूरी है. उन्होंने बताया कि AI आधारित वॉइस रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन और टेक्स्ट टू स्पीच जैसी तकनीकों से नागरिकों को सेवाएं लेना पहले की तुलना में अधिक आसान हो रहा है.

उन्होंने पेंशन सेवाओं में AI आधारित वॉइस तकनीक के उपयोग का भी उल्लेख किया. भविष्य, जीवन प्रमाण और यूनिफाइड पेंशन पोर्टल जैसे प्लेटफॉर्म पेंशनर्स को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं.

ई श्रम पोर्टल और डिजिटल संरक्षण पर फोकस

सम्मेलन में श्रम मंत्रालय ने बताया कि ई श्रम पोर्टल से 31 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिक जुड़ चुके हैं. वॉइस फर्स्ट तकनीक के कारण श्रमिकों के लिए डिजिटल सेवाओं का उपयोग और अधिक सरल हुआ है.

वहीं ज्ञान भारतम् मिशन के तहत AI की मदद से प्राचीन पांडुलिपियों के संरक्षण और डिजिटलीकरण का कार्य जारी है. इसके साथ राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी विकसित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.

स्मार्ट शहरों के लिए तकनीक बनेगी आधार

'ड्राइविंग अरबन ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू टेक्नोलॉजी' विषय पर आयोजित ब्रेकआउट सेशन में विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में स्मार्ट शहरों की भूमिका पर चर्चा हुई. आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रवीर कुमार ने कहा कि वर्तमान में देश की लगभग 50 करोड़ शहरी आबादी को बेहतर सेवाएं देना प्राथमिकता है, जबकि 2047 तक यह संख्या 90 करोड़ तक पहुंच सकती है.

AI और डेटा एनालिटिक्स से बेहतर होगा शहरों का प्रबंधन

सम्मेलन में नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन के तहत 27 सेवाओं के एकीकरण की जानकारी दी गई. विशेषज्ञों ने कहा कि AI और डेटा एनालिटिक्स के जरिए सरकारी निर्णय अधिक सटीक होंगे और गलतियों में कमी आएगी.

सूरत स्मार्ट सिटी के उप महाप्रबंधक जिगर एच. पटेल ने बताया कि देश की 100 स्मार्ट सिटी में IoT सेंसर आधारित तकनीक अपनाई जा रही है. सूरत का इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पेयजल, ट्रैफिक और कचरा प्रबंधन की प्रभावी निगरानी कर रहा है.

उन्होंने बताया कि भविष्य में जयपुर में भी एकीकृत ऐप के माध्यम से मेट्रो, बस, टैक्सी और अन्य परिवहन सेवाओं को जोड़ने की तैयारी है. AI कैमरों और रियल टाइम डेटा की मदद से शहरों में स्मार्ट मोबिलिटी और बेहतर नागरिक सुविधाओं को बढ़ावा मिलेगा. सम्मेलन में विशेषज्ञों ने स्पष्ट संदेश दिया कि AI स्वयं लक्ष्य नहीं, बल्कि बेहतर और प्रेडिक्टिव सुशासन का प्रभावी माध्यम है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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