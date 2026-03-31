जयपुर में सरकारी स्कूल ने रचा इतिहास, 12वीं कक्षा के परिणाम में नव्या मीणा टॉपर

Rajasthan Topper Navya Meena: जयपुर के दूदू में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा नव्या मीणा ने इस साल 12वीं कक्षा के परिणाम में शानदार प्रदर्शन किया है. नव्या मीणा ने प्रदेश स्तर पर टॉप कर इतिहास रच दिया है.
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Rajasthan Topper Navya Meena: राजस्थान के जयपुर जिले में दूदू में रेनवाल क्षेत्र के लूणियावास स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ने इस वर्ष 12वीं कक्षा के परिणाम में शानदार प्रदर्शन करते हुए नया कीर्तिमान स्थापित किया है.
जहां नव्या मीणा ने प्रदेश स्तर पर टॉप कर इतिहास रचा. वहीं इसी स्कूल की छात्रा खुशी चौधरी ने दूसरा स्थान प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया. विद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि कुल 47 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में सफलता हासिल की, जबकि 19 विद्यार्थियों ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया.
इस शानदार परिणाम के पीछे विद्यालय के समर्पित अध्यापक बीरबल सिंह का विशेष योगदान रहा, जिन्हें इस सफलता का मुख्य सूत्रधार माना जा रहा है. विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी का माहौल है. समाजसेवी रामपाल भी मौके पर पहुंचे और छात्राओं को मिठाई खिलाकर बधाई दी. अभिभावकों और ग्रामीणों ने विद्यालय परिवार के प्रयासों की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया.
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कोटपूतली-बहरोड़ जिले के शाहजहांपुर क्षेत्र के कांकर कुतीना गांव सहित आसपास के इलाकों में तेज बारिश के साथ अचानक ओलावृष्टि हुई. करीब पांच मिनट तक चने के आकार के ओले गिरने से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है. बे-मौसम बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, चना और सब्जियों की फसलें प्रभावित हुई हैं.
किसानों का कहना है कि फसल कटाई के समय इस तरह की बारिश और ओलावृष्टि ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है. ग्रामीणों के अनुसार, मौसम के इस बदलाव ने पूरे क्षेत्र में ठंडक बढ़ा दी और खेतों में पानी भर गया. किसानों ने प्रशासन से फसल नुकसान का सर्वे कर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है.
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