NCR में ग्रैप-4 का असर, राजस्थान के उद्योगों पर संकट, 8 हजार से ज्यादा फैक्ट्रियां ठप ठप होने की कागार पर

Rajasthan News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू ग्रैप-4 की सख्त पाबंदियों से राजस्थान के अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जैसे जिलों में कारोबार पर गहरा संकट छा गया है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 25, 2025, 10:47 AM IST | Updated: Dec 25, 2025, 10:47 AM IST

Rajasthan News: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में लागू ग्रैप-4 की सख्त पाबंदियां राजस्थान के कई जिलों में कारोबार को बुरी तरह चोट पहुंचा रही हैं. अलवर, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जैसे इलाकों में 8 हजार से ज्यादा उद्योगों का 25 से 40 प्रतिशत तक कामकाज ठप हो गया है. विदेशी कंपनियां यहां के हालात देखकर नए निवेश से कतरा रही हैं और पहले हुए एमओयू पर भी सवाल उठ रहे हैं. कई फैक्ट्रियां श्रमिकों की संख्या घटाने की तैयारी में हैं, जिससे हजारों मजदूरों की रोजी-रोटी पर खतरा मंडरा रहा है.

प्रदूषण का बोझ, लेकिन कम AQI वाले इलाकों पर भी मार

भिवाड़ी का AQI 217 के आसपास है, जो ज्यादा है, लेकिन नीमराणा का 83 और अलवर का 100 के करीब है, जो कम प्रदूषण दर्शाता है. फिर भी इन इलाकों के सभी उद्योग एनसीआर की पाबंदियों की जद में आ गए हैं. उद्योग संगठनों का कहना है कि लाखों श्रमिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन फैक्ट्रियों पर निर्भर हैं. उत्पादन घटने से कई शिफ्ट बंद हो चुकी हैं और ओवरटाइम का काम रुक गया है. ठेका मजदूरों को पहले काम से हटाया जा रहा है.

Trending Now

श्रमिकों पर गिरेगी गाज, कंपनियां घटा रहीं संख्या

ओवरटाइम पर निर्भर मजदूरों को बड़ा नुकसान हो रहा है. कई कंपनियों ने कहा कि अगर पाबंदियां लंबी चलीं तो श्रमिकों की संख्या कम करनी पड़ेगी. इससे परिवारों पर आर्थिक संकट आ सकता है. मजदूर यूनियनों ने सरकार से अपील की है कि प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर रोजगार न छीना जाए.

AQI आधारित जोन बनाने की मांग, दिल्ली से तुलना

उद्योग संगठनों ने मांग की कि एनसीआर में AQI के आधार पर जोन बनाए जाएं. कम प्रदूषण वाले इलाकों को ग्रैप पाबंदियों से छूट दी जाए. दिल्ली का AQI 301 है, जबकि भिवाड़ी 217, अलवर 100 और नीमराणा 83 है. नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक ने कहा, “नीमराणा में 1 हजार से ज्यादा कंपनियां हैं, इनका 35 प्रतिशत कारोबार प्रभावित हुआ है. एनसीआर का फायदा तो नहीं मिल रहा, लेकिन पाबंदियां पूरी झेलनी पड़ रही हैं.”

भिवाड़ी इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रवीण लांबा ने बताया, “भिवाड़ी में 25 प्रतिशत कारोबार प्रभावित है. यहां धूल, मिट्टी और ट्रैफिक से प्रदूषण है, कंपनियों से नहीं.” कुल मिलाकर, ग्रैप-4 की यह पाबंदियां राजस्थान के औद्योगिक विकास को झटका दे रही हैं. सरकार से उम्मीद है कि जल्द राहत दी जाएगी, वरना रोजगार और अर्थव्यवस्था पर लंबा असर पड़ेगा. उद्योग संगठन दिल्ली जाकर अपनी बात रखने की योजना बना रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


