Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

NCRB की रिपोर्ट से राजस्थान शर्मसार, दुष्कर्म में पहले पायदान पर खड़ा प्रदेश

NCRB 2023 report:  राजस्थान में अपराध किस तरह से बढ़ रहा है, इसका उदाहरण 2021 के एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़ों से मिलता है, जो दर्शाते हैं कि राज्य में महिलाएं सबसे असुरक्षित हैं. महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों ने राजस्थान को शीर्ष स्थान पर ला दिया है, जो राज्य की संस्कृति और परंपराओं के लिए शर्मिंदगी का कारण बना है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Oct 01, 2025, 12:31 PM IST | Updated: Oct 01, 2025, 12:31 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 16 जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की चेतावनी, 16 जिलों में अलर्ट जारी

दिवाली पर घूमना चाहते हैं बजट में? राजस्थान से बाहर, इन जगहों को करें अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

दिवाली पर घूमना चाहते हैं बजट में? राजस्थान से बाहर, इन जगहों को करें अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल

राजस्थान में अक्टूबर में बाढ़! जयपुर की बारिश में गल गया रावण का अहंकार, बौछार में खड़ा भीगता रहा दशानन
8 Photos
rajasthan weathaer update

राजस्थान में अक्टूबर में बाढ़! जयपुर की बारिश में गल गया रावण का अहंकार, बौछार में खड़ा भीगता रहा दशानन

बाजार जैसा स्वाद घर पर, बस ऐसे बनाएं राजस्थान के फेमस कलमी वड़े... हो जाएंगे इसके दीवाने
8 Photos
Rajasthan famous Food

बाजार जैसा स्वाद घर पर, बस ऐसे बनाएं राजस्थान के फेमस कलमी वड़े... हो जाएंगे इसके दीवाने

NCRB की रिपोर्ट से राजस्थान शर्मसार, दुष्कर्म में पहले पायदान पर खड़ा प्रदेश

Rajasthan on Top in Rape cases: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने मंगलवार को 2023 के अपराध आंकड़ों की रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट के अनुसार, देशभर में 2023 में कुल 62 लाख 41 हजार 569 अपराध दर्ज किए गए, जो 2022 की तुलना में 7.2 प्रतिशत अधिक हैं. संज्ञेय अपराधों में भी इसी अनुपात में वृद्धि हुई है. हालांकि, बड़े अपराध जैसे हत्या, दुष्कर्म और लूट में कुछ कमी दर्ज की गई, लेकिन दुष्कर्म के मामले सबसे अधिक रहे. रिपोर्ट से पता चलता है कि अपराध दर में वृद्धि चिंताजनक है, खासकर साइबर क्राइम में 31 प्रतिशत की तेजी आई है.

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) द्वारा मंगलवार को जारी 'क्राइम इन इंडिया 2023' रिपोर्ट के अनुसार, राजस्थान देश में सबसे अधिक दुष्कर्म और आर्थिक अपराधों की सूची में शीर्ष पर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2023 में राज्य में कुल 5,194 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए। इनमें से 2,152 मामले मित्रों, लिव-इन पार्टनर्स और अलग हुए पतियों द्वारा, जबकि 2,444 मामले परिवार के सदस्यों और नियोक्ताओं द्वारा दर्ज कराए गए। शेष 120 मामले अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दर्ज किए गए। हालांकि, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा ने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े केवल दर्ज मामलों की संख्या को दर्शाते हैं, न कि उन मामलों की जो चार्जशीट दायर होने और अंतिम अभियोजन तक पहुंचते हैं। उन्होंने कहा, "हमारे पास महिलाओं के खिलाफ अपराधों, जिसमें दुष्कर्म शामिल है, के पंजीकरण के लिए एक निष्पक्ष प्रणाली है।"

दुष्कर्म मामलों में राजस्थान अव्वल
दुष्कर्म के मामलों में 2023 में देशभर से 29 हजार 670 शिकायतें दर्ज हुईं, जो 2022 के 31 हजार 516 मामलों से कम हैं, लेकिन फिर भी चिंताजनक हैं. राजस्थान इस अपराध में शीर्ष पर है, जहां 5 हजार 78 मामले सामने आए. उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर (3 हजार 516 मामले) और दिल्ली तीसरे पर (1 हजार 94 मामले) है. NCRB रिपोर्ट के अनुसार, दुष्कर्म के बाद हत्या और लूट के मामले सबसे अधिक दर्ज हुए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

महिलाओं के खिलाफ अपराधों का दर्दनाक आंकड़ा
देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों ने 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2023 में कुल 4 लाख 48 हजार 211 मामले दर्ज हुए, जो पिछले वर्षों से काफी अधिक हैं. उत्तर प्रदेश इस सूची में शीर्ष पर है, जहां 66 हजार 381 मामले दर्ज किए गए. दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र (47 हजार 101 मामले) और तीसरे पर राजस्थान (45 हजार 450 मामले) है. पश्चिम बंगाल (34 हजार 691) और मध्य प्रदेश (32 हजार 342) क्रमशः चौथे व पांचवें स्थान पर हैं. ये आंकड़े महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करते हैं.

आर्थिक अपराधों में राजस्थान का दबदबा
फाइनेंस फ्रॉड और आर्थिक अपराधों के मामले में राजस्थान देश में पहले नंबर पर काबिज है. 2023 में कुल 1 लाख 98 हजार 916 आर्थिक अपराध दर्ज हुए, जिनमें से 27 हजार 675 मामले राजस्थान से हैं. दूसरे स्थान पर तेलंगाना (22 हजार 881 मामले), तीसरे पर उत्तर प्रदेश (23 हजार 428 मामले), चौथे पर महाराष्ट्र (19 हजार 803 मामले) और पांचवें पर आंध्र प्रदेश (8 हजार 664 मामले) हैं. ये अपराध रुपयों के लेन-देन से जुड़े हैं और राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकते हैं.

हत्या के मामलों में यूपी शीर्ष पर, राजस्थान पांचवें स्थान पर
हत्या के मामलों में उत्तर प्रदेश अव्वल है, जहां 3 हजार 206 मामले दर्ज हुए. दूसरे स्थान पर बिहार (2 हजार 862 मामले), तीसरे पर महाराष्ट्र (2 हजार 208 मामले), चौथे पर मध्य प्रदेश (1 हजार 832 मामले) और पांचवें पर राजस्थान (1 हजार 804 मामले) है. देशभर में कुल 27 हजार 56 हत्या के मामले दर्ज किए गए. राजस्थान महिला अत्याचार में तीसरे और हत्या में पांचवें स्थान पर होने से राज्य सरकार के लिए चुनौती बनी हुई है.


साइबर क्राइम में 31% की तेज वृद्धि
साइबर क्राइम में 2023 में 31 प्रतिशत की उछाल दर्ज की गई. देशभर में 86 हजार 420 मामले सामने आए, जिनमें फ्रॉड, लैंगिक शोषण और फिरौती प्रमुख कारण रहे. राजस्थान इस सूची में आठवें स्थान पर है. NCRB की 'क्राइम इन इंडिया-2023' रिपोर्ट से साफ है कि डिजिटल युग में अपराधों का स्वरूप बदल रहा है, जिसके लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jodhpur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news