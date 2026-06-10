/दिल्ली में एनडीए का महाकुंभ, पीएम मोदी को बधाई प्रस्ताव के साथ विकास रोडमैप पर फोकस, CM भजनलाल शर्मा भी होंगे शामिल

PM Modi Record: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है. दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली इस हाईलेवल बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे.



बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हिस्सा लेंगे. उनके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ समन्वय, विकास योजनाओं और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. बैठक को आगामी वर्षों की विकास रणनीति और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे. एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है.



विकसित भारत 2047 पर रहेगा विशेष फोकस

सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत 2047" विजन को लेकर रहेगा. केंद्र सरकार चाहती है कि एनडीए शासित सभी राज्य एक साझा रणनीति के तहत कार्य करें और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. इसके लिए विभिन्न राज्यों में चल रही विकास योजनाओं, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर चर्चा होगी.



इसके अलावा राज्यों में "ईज ऑफ लिविंग" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए सफल मॉडलों और नवाचारों को भी साझा किया जाएगा. केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी.



पीएम मोदी को दी जाएगी बधाई

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की उपलब्धि पर बधाई देने के लिए एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वर्तमान में अपने तीसरे कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे हैं.



राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही इस बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा आगामी विकास लक्ष्यों की दिशा तय करने पर विशेष जोर रहेगा. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी भी राज्य के विकास संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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