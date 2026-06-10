Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /दिल्ली में एनडीए का महाकुंभ, पीएम मोदी को बधाई प्रस्ताव के साथ विकास रोडमैप पर फोकस, CM भजनलाल शर्मा भी होंगे शामिल

दिल्ली में एनडीए का महाकुंभ, पीएम मोदी को बधाई प्रस्ताव के साथ विकास रोडमैप पर फोकस, CM भजनलाल शर्मा भी होंगे शामिल

NDA Meeting, PM Narendra Modi: नई दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हिस्सा लेंगे.

Edited byAnsh Raj
Published: Jun 10, 2026, 12:20 PM|Updated: Jun 10, 2026, 12:20 PM
दिल्ली में एनडीए का महाकुंभ, पीएम मोदी को बधाई प्रस्ताव के साथ विकास रोडमैप पर फोकस, CM भजनलाल शर्मा भी होंगे शामिल
Image Credit: AI Generated

PM Modi Record: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने जा रही है. दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली इस हाईलेवल बैठक में केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों के साथ-साथ एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गठबंधन दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे.


बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हिस्सा लेंगे. उनके अलावा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री केंद्र सरकार के साथ समन्वय, विकास योजनाओं और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे. बैठक को आगामी वर्षों की विकास रणनीति और राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source


बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय मंत्री मौजूद रहेंगे. एनडीए के सहयोगी दलों के प्रमुख नेताओं को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है.


विकसित भारत 2047 पर रहेगा विशेष फोकस
सूत्रों के अनुसार बैठक का मुख्य एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "विकसित भारत 2047" विजन को लेकर रहेगा. केंद्र सरकार चाहती है कि एनडीए शासित सभी राज्य एक साझा रणनीति के तहत कार्य करें और देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. इसके लिए विभिन्न राज्यों में चल रही विकास योजनाओं, निवेश प्रोत्साहन, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे के विस्तार पर चर्चा होगी.


इसके अलावा राज्यों में "ईज ऑफ लिविंग" और "ईज ऑफ डूइंग बिजनेस" को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए सफल मॉडलों और नवाचारों को भी साझा किया जाएगा. केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी.


पीएम मोदी को दी जाएगी बधाई
बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने की उपलब्धि पर बधाई देने के लिए एक विशेष प्रस्ताव भी पारित किया जा सकता है. पीएम मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और वर्तमान में अपने तीसरे कार्यकाल का नेतृत्व कर रहे हैं.


राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही इस बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा आगामी विकास लक्ष्यों की दिशा तय करने पर विशेष जोर रहेगा. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मौजूदगी भी राज्य के विकास संबंधी मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

राजपूताना से पहले किस नाम से जाना जाता था राजस्थान? 90 फीसदी लोगों को नहीं होगा मालूम!

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट! करौली, धौलपुर, भरतपुर सहित कई जिलों में तेज आंधी-बारिश की चेतावनी

कोटा में पत्नी को खाना देने गए थे हरीश, आम के पेड़ से कैरी तोड़ते समय आई ऐसी 'मौत' कि कांप उठा पूरा गांव!

WhatsApp ग्रुप पर आया था 'करोड़पति' बनने का नुस्खा, देखते ही देखते लग गया ₹24.37 लाख का चूना, पढ़ें अजमेर में कैसे हुई साइबर ठगी

जयपुर में निर्माण स्थल पर ढही मिट्टी, 3 महिला मजदूरों की हुई मौत

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

1100 साल पुराने मठ में खूनी साजिश का खुलासा! करोड़ों की संपत्ति के लिए महंत की हत्या, सुपारी कनेक्शन आया सामने

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर बड़ा बयान, मंत्री अविनाश गहलोत ने बताई सरकार की तैयारी

कोटा में वार्ड लेडी पर पति का कहर, शराब के नशे में सरिया और पाइप से की बेरहमी से पिटाई, नौकरी को लेकर होता था विवाद

Alwar News: स्विमिंग पूल में नेशनल स्विमर पर बेल्ट से हमला, पानी के अंदर लात-घूंसों से बुरी तरह पीटा

Rajasthan News: दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से अवैध हथियार बरामद, 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार

सोने-चांदी की कीमतों में भारी गिरावट, बाजार में अचानक छाया सन्नाटा! जानें ताजा भाव

Rajasthan News: नवलगढ़ में फिल्मी स्टाइल किडनैपिंग, प्रॉपर्टी कारोबारी से ₹22 लाख लूट, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का आरोप

दिल्ली-जयपुर हाईवे पर पुलिस का बड़ा एक्शन! कार से अवैध हथियार बरामद, 5 गिरफ्तार

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

मौत के साए में सफर! टूटी एंबुलेंस में तड़पता रहा हार्ट मरीज, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

Rajasthan News: बिजली चोरों पर डिस्कॉम का चला हथौड़ा, 5 गांवों से 11 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, विद्युत अधिनियम के तहत दर्ज होंगे केस

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

Rajsamand: मंगेतर चीखती रही, कोई नहीं आया! प्री-वेडिंग फोटोशूट के दौरान युवक की हुई मौत

सोना-चांदी ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक ही दिन में सबसे बड़ी गिरावट! जानें ताजा भाव

जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan Weather Update: संभल जाएं राजस्थानवासी, आंधी-बारिश और धूलभरी हवाओं का खतरा, IMD ने जारी की चेतावनी

Rajasthan News: राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, कहीं बारिश-ओले तो कहीं 46°C की तपिश! जानें टॉप 10 गर्म शहरों का हाल

राजस्थान के 66 लाख किसानों के लिए खुशखबरी, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

राजस्थान के कई संभागों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट, रहें तैयार

बिजली कड़कने के साथ बरसेंगे तेज बादल, जयपुर-भरतपुर समेत कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट!

11 जून से फिर बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, कई जिलों में तेज आंधी और बारिश मचाएगी हड़कंप!

ढहा दी जयपुर की नूरानी मस्जिद, अवैध निर्माण पर JDA का ताबड़तोड़ एक्शन

करौली में रिश्तों का खौफनाक कत्ल! पत्नी की गर्दन काटने वाला पति चढ़ा पुलिस के हत्थे

राजस्थान सरकार का महाअभियान! लाखों परिवारों को मिलेगा मालिकाना हक, 15 जुलाई तक लगेंगे विशेष शिविर

हत्या या ख़ुदकुशी, क्या है 13 वीं मंजिल का रहस्य ? जयपुर की 16 साल की छात्रा की मौत मामले में अपडेट

राजस्थान में ठंडा पड़ा सोना-चांदी, जानें कितना हुआ सस्ता!

अलवर में नवविवाहिता ने किया सुसाइड, 6 महीने पहले ही हुई थी शादी

प्रतापगढ़ में योगी मॉडल एक्शन, वांटेड तस्कर शाहरुख के सिंडिकेट पर चला पीला पंजा, अवैध निर्माण जमींदोज

TAGS:
pm modi
CM Bhajan Lal Sharma

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
फतेहपुर में बंद फ्लैट में लगी भीषण आग, धुएं के बीच खिड़की तोड़कर किया गया रेस्क्यू
Sikar News
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Crime
4
irctc
5
Jodhpur news