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मोजे नीला रंग दिखाना पड़ा भारी, नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल के 9 सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड

Jaipur News : जयपुर में एक विज्ञापन में आईवीएफ, फर्टिलिटी और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर के विज्ञापन में भ्रूण को नीले रंग में प्रदर्शित किया गया था। चिकित्सा विभाग ने इसे प्रथम दृष्टया पुरुष भ्रूण से संबंधित संकेत मानते हुए लिंग चयन से जुड़ी सेवा के प्रचार का मामला माना और नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पर गाज गिरी.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 26, 2026, 03:37 PM IST | Updated:Aug 26, 2026, 04:35 PM IST
मोजे नीला रंग दिखाना पड़ा भारी, नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल के 9 सेंटर्स के रजिस्ट्रेशन सस्पेंड
Image Credit: नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पर गाज गिरी

Jaipur News : राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर राजस्थान में असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी) एवं सरोगेसी सेवाओं के नियमन में उल्लघंन सामने आने पर नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पर बड़ी कार्रवाई की है. इसके अधीन संचालित एआरटी क्लिनिक, एआरटी बैंक और सरोगेसी क्लिनिक के कुल 9 पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक निलंबित कर दिया है.

भ्रूण को नीले रंग में दिखाया, विभाग ने माना—पुरुष भ्रूण का संकेत

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राजस्थान में ये कार्रवाई एआरटी (रेग्युलेशन) एक्ट, 2021 के प्रावधानों के उल्लंघन पर की गई है. राज्य में प्रकाशित एक आईवीएफ, फर्टिलिटी एवं टेस्ट टयूब बेबी सेन्टर के विज्ञापन में भ्रूण को नीले रंग में प्रदर्शित किया गया था. यह नीला रंग मेल बच्चे से संबंधित माना जाता है. इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट ने प्रथम दृष्टया लिंग चयन से संबंधित सेवा के प्रचार का संकेत मानते हुए नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड संस्थान के विरुद्ध ये बड़ी कार्रवाई की है. नीलकंठ फर्टिलिटी एंड वूमेन केयर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के जयपुर में 3 और भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा, जोधपुर और अजमेर में एक-एक सहित कुल 9 एआरटी/सेरोगेसी सेन्टर्स पंजीकरण निलम्बित किए गए हैं, जिनमें एआरटी क्लिनिक लेवल-1 भीलवाड़ा, कोटा, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर के एक-एक एआरटी क्लिनिक लेवल-2 तथा जयपुर के दो एआरटी क्लिनिक लेवल-2 एवं जयपुर के सेरोगेसी क्लिनिक व एआरटी बैंक शामिल हैं.

नीलकंठ फर्टिलिटी पर गिरी गाज
9 सेंटरों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड
लिंग चयन के प्रचार का प्रथम दृष्टया मामला

IVF/Fertility सेंटर का विज्ञापन
भ्रूण को नीले रंग में दिखाया
विभाग ने माना—पुरुष भ्रूण का संकेत?


ART Regulation Act, 2021 के तहत सेक्स सिलेक्शन पर प्रतिबंध है, सेक्स-सेलेक्टिव ART प्रक्रियाएं प्रतिबंधित है. ऐसे में प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रचार भी सवालों के घेरे में आ गया.

9 सेंटरों पर गाज
जयपुर — 3 सेंटर
भीलवाड़ा — 1
उदयपुर — 1
कोटा — 1
जोधपुर — 1
अजमेर — 1


निलंबित सेंटर

भीलवाड़ा ART Clinic Level-1
कोटा ART Clinic Level-2
उदयपुर ART Clinic Level-2
अजमेर ART Clinic Level-2
जोधपुर ART Clinic Level-2
जयपुर के 2 ART Clinic Level-2
जयपुर का Surrogacy Clinic

सरकार ने साफ कर दिया है-ART और सरोगेसी के नाम पर लिंग चयन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रचार बर्दाश्त नहीं होगा. अब सवाल सिर्फ कार्रवाई का नहीं, बल्कि यह भी है कि क्या विज्ञापन में रंगों के जरिए लिंग चयन का संकेत देने की कोशिश की जा रही थी ? जांच में जो भी सामने आएगा, उसके आधार पर आगे और सख्त कार्रवाई की जा सकती है.

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