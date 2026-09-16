/नीमराना नगरपालिका चुनाव: होटल संचालक को हिरासत में लेने पर थाने के बाहर हंगामा, रात 2 बजे रिहाई

Kotputli News: नीमराणा में नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद मंगलवार देर रात माहौल गरमा गया. प्रतापसिंहपुरा वार्ड नंबर 5 से निर्वाचित पार्षद सुमन देवी के प्रतिनिधि चंदन सैनी को पुलिस ने हाईवे स्थित एक होटल से हिरासत में लेकर थाने पहुंचाया. इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण नीमराणा थाने पहुंच गए और चंदन सैनी को छोड़ने की मांग को लेकर विरोध शुरू कर दिया. मांग पूरी नहीं होने पर ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया. मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. देर रात तक थाने के बाहर ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही और पुलिस अधिकारियों की ओर से समझाइश का प्रयास किया जाता रहा.

पैसे बांटने की सूचना पर होटल पहुंची पुलिस

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नीमराणा डीएसपी कृष्ण कुमार के अनुसार, पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए सूचना मिली थी कि नीमराणा के हाईवे स्थित आयुष होटल में हरियाणा नंबर की गाड़ी से रुपये लाए गए हैं और उन्हें प्रत्याशियों के बीच बांटे जा रहे हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम होटल पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू की. पुलिस अब होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वहां मौजूद लोगों की गतिविधियों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके.

डीएसपी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि होटल में रुपये लाने और चुनाव के दौरान उनके वितरण को लेकर मिली सूचना में कितनी सच्चाई है. फिलहाल पुलिस की ओर से मामले को लेकर जांच जारी है.

चंदन सैनी की हिरासत पर थाने पहुंचे ग्रामीण

चंदन सैनी को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नीमराणा थाने पहुंच गए. ग्रामीणों ने पुलिस से चंदन को छोड़ने की मांग की. जब उनकी मांग पर तत्काल सहमति नहीं बनी तो ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया. भीड़ बढ़ने के बाद पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ाई.

थाने के बाहर देर रात तक ग्रामीणों और पुलिस के बीच बातचीत का दौर चलता रहा. पुलिस अधिकारी लोगों को समझाने में जुटे रहे, जबकि ग्रामीण चंदन सैनी को हिरासत में लिए जाने का विरोध करते रहे.

विधायक ललित यादव ने कार्रवाई पर उठाए सवाल

चंदन सैनी को हिरासत में लिए जाने की सूचना मिलने पर मुंडावर से कांग्रेस विधायक ललित यादव भी मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया. विधायक ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि नीमराणा में कांग्रेस का बोर्ड बनने की स्थिति को देखते हुए पार्टी प्रत्याशी के प्रतिनिधि को जबरन उठाया गया है.

ललित यादव ने यह भी कहा कि पुलिस जिन लोगों को पकड़ रही है, वे किसान हैं और किसानों के घरों में रुपये होना सामान्य बात है. उनके मुताबिक, यदि पुलिस को किसी तरह की शिकायत या संदेह है तो मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह की कार्रवाई जारी रही तो बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच सकते हैं. ये विधायक के आरोप हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी.

सीसीटीवी जांच के बाद सामने आएगी पूरी तस्वीर

फिलहाल पूरे मामले में पुलिस की जांच जारी है. आयुष होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, फुटेज और अन्य तथ्यों की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि होटल में रुपये लाने और प्रत्याशियों के बीच बांटने की सूचना सही थी या नहीं.

वहीं, चंदन सैनी की हिरासत के विरोध में ग्रामीणों के थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की. देर रात तक पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से बातचीत करते रहे. चुनाव परिणाम के बाद सामने आए इस घटनाक्रम से नीमराणा में निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल गरमा गया.