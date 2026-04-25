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पापा, खाना देकर आती हूं, बोलकर निकली थी 7 साल की आरूषि, नीमराणा आग में जिंदा जल गयी


Kotputli News : नीमराणा अग्निकांड में चार लोगों की जिंदा जल कर मौत हो गयी. जिसमें 7 साल की आरूषि भी शामिल है जो गोदाम में खाना लेकर गयी थी. पिता को बोलकर गयी थी की अभी आती हूं…

Edited byPragati PantReported byAmit kumar yadav
Published: Apr 25, 2026, 11:02 AM|Updated: Apr 25, 2026, 11:02 AM
पापा, खाना देकर आती हूं, बोलकर निकली थी 7 साल की आरूषि, नीमराणा आग में जिंदा जल गयी
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Kotputli News : राजस्थान के नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम एक दर्दनाक हादसे ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं है. मोहलड़िया-बिचपुरी रोड स्थित एक कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग में 7 साल की मासूम आरुषि समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसका इलाज जारी है.

इस हादसे की सबसे दर्दनाक कहानी आरुषि की है. जिसके पिता संतराम आंखों में आंसू लिये बताते हैं कि ि उनकी बेटी खाना देने के लिए गोदाम गई थी, लेकिन उसी दौरान आग लग गई और कुछ ही पलों में सबकुछ खत्म हो गया.

वहीं अग्निकांड में कविता की भी मौत हुई जिसके परिजानों ने बताया की वो गोदाम में काम करती थी. देर रात हादसे की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव का पोस्टमार्टम कराया गया. परिजनों का कहना है कि उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पाई है.

हादसे में जान गंवाने वालों में पिकअप चालक जोनी (निवासी मांढन, बहरोड़) और रविदत्त (हरियाणा) भी शामिल हैं. आग बुझाने में करीब दो घंटे की मेहनत लगी थी. जो ये बताने के लिए काफी है कि आग विकराल थी. घटना की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर अपर्णा गुप्ता और पुलिस अधीक्षक सत्यवीर सिंह मौके पर पहुंचे. उनके साथ उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, डीएसपी चारुल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और भारी पुलिस बल तैनात किया गया .

डीएसपी चारुल गुप्ता ने बताया कि सभी शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. आग लगने के कारणों की जांच के लिए एफएसएल टीम और फायर ब्रिगेड काम कर रही है. फिलहाल आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं. लेकिन माना जा रहा है कि गोदाम में परफ्यूम की शीशियां तोड़ने के दौरान बीड़ी जलाने से ज्वलनशील पदार्थों ने आग पकड़ ली. हालांकि ये आग लगने की सही वजह जांच के बाद ही सामने आ पाएगी.

आग में गोदाम में रखा लाखों रुपये का कबाड़ और एक पिकअप वाहन जलकर राख हो गयी. आग की ऊंची लपटों और घने धुएं से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी. जिसके चलते प्रशासन ने आसपास के क्षेत्र को एहतियातन खाली भी करवाया था.

मामले में पुलिस ने गोदाम मालिक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. वहीं स्थानीय लोगों ने रिहायशी इलाके में कबाड़ गोदाम चलने पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन से ऐसे गोदामों को आबादी से दूर शिफ्ट करने की मांग की है.ये हादसा औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी और निगरानी की कमी पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

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Pragati Pant

प्रगति अवस्थी, एक अनुभवी पत्रकार और डिजिटल कंटेट मास्टर मानी जाती है, जो रीजनल खबरों की संभावनाओं और उसे एक नए आयाम तक पहुंचाना बखूबी जानती है. इलेक्ट्रोनिक मीडिया में 12 से ज्यादा साल के अनुभव के बाद डिजिटल मीडिया की बारीकियों और यूजर्स की पसंद ना पसंद के मुताबिक खबरों को ढाल देना इनकी खूबी है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

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