NH-48 नीमराना हादसा, तेज रफ्तार ट्रोले ने 4 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की हालत गंभीर

Rajasthan Road Accident: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) पर शुक्रवार को फ्लाईओवर से पहले एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. चल रहे सड़क निर्माण कार्य के कारण लगे जाम के बीच, एक तेज रफ्तार ट्रोले ने लापरवाही से आगे खड़ी हुंडई वरना कार को जोरदार टक्कर मार दी. इस भिड़ंत में कुल चार वाहन आपस में टकरा गए, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वरना कार आगे खड़ी मारुति बलेनो में जा घुसी, और बलेनो भी आगे खड़ी तूड़ी से भरी एक गाड़ी से टकरा गई. हादसे में वाहनों के परखच्चे उड़ गए.

बलेनो सवार परिवार घायल, एक महिला को गंभीर चोट

बलेनो कार में सवार सोभित सिंह नेगी (मूल निवासी पंजाब, नीमराना में कार्यरत) अपने परिवार के साथ रेवाड़ी जा रहे थे. कार में उनकी माता, पत्नी और बच्चे भी सवार थे. टक्कर के प्रभाव से कार के एयरबैग खुल गए, जिससे बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन सोभित की माता के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि अन्य सदस्यों को हल्की चोटें लगीं. मौके पर मौजूद एक अन्य वाहन चालक ने मानवता दिखाते हुए घायल महिला को तुरंत अपनी कार में अस्पताल पहुंचाया.

वहीं, वरना कार चला रहे गणेश कुमार (निवासी बिहार) भी घायल हो गए और उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर मारने वाला ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया.

हाईवे पर लगा लंबा जाम

हादसे के बाद NH-48 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम, जिसमें राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल दयानन्द, देवेंद्र कुमार और रामबीर शामिल थे, मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई. लोगों ने सड़क निर्माण के दौरान अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई, जिसे हादसे का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है.

