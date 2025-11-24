Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

NH-48 नीमराना हादसा, तेज रफ्तार ट्रोले ने 4 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की हालत गंभीर

Rajasthan News: कोटपूतली-बहरोड़ के नीमराना में NH-48 पर तेज रफ्तार ट्रोले ने चार वाहनों को टक्कर मारी. इस हादसे में बलेनो सवार एक महिला गंभीर घायल हो गई. टक्कर के बाद हाईवे पर लंबा जाम लगा और ट्रोला चालक फरार हो गया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Amit kumar yadav
Published: Nov 24, 2025, 12:03 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 12:03 PM IST

Trending Photos

फिल्म 120 बहादुर: जोधपुर का वो बेटा जिसने लद्दाख बचा लिया, जानिए मेजर शैतान सिंह की शौर्यगाथा
6 Photos
rajasthan entertainment

फिल्म 120 बहादुर: जोधपुर का वो बेटा जिसने लद्दाख बचा लिया, जानिए मेजर शैतान सिंह की शौर्यगाथा

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन जिलों में बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन जिलों में बारिश का अलर्ट

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह गांव कहलाता है फौजियों की फैक्ट्री?
8 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान का यह गांव कहलाता है फौजियों की फैक्ट्री?

ना कार, ना फॉर्च्यूनर… दूल्हे ने निकाली 101 ट्रैक्टरों पर बारात, देखने उमड़ी हजारों की भीड़!
5 Photos
Nagaur News

ना कार, ना फॉर्च्यूनर… दूल्हे ने निकाली 101 ट्रैक्टरों पर बारात, देखने उमड़ी हजारों की भीड़!

NH-48 नीमराना हादसा, तेज रफ्तार ट्रोले ने 4 वाहनों को मारी टक्कर, महिला की हालत गंभीर

Rajasthan Road Accident: कोटपूतली-बहरोड़ जिले के नीमराना कस्बे में राष्ट्रीय राजमार्ग-48 (NH-48) पर शुक्रवार को फ्लाईओवर से पहले एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया. चल रहे सड़क निर्माण कार्य के कारण लगे जाम के बीच, एक तेज रफ्तार ट्रोले ने लापरवाही से आगे खड़ी हुंडई वरना कार को जोरदार टक्कर मार दी. इस भिड़ंत में कुल चार वाहन आपस में टकरा गए, जिससे हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि वरना कार आगे खड़ी मारुति बलेनो में जा घुसी, और बलेनो भी आगे खड़ी तूड़ी से भरी एक गाड़ी से टकरा गई. हादसे में वाहनों के परखच्चे उड़ गए.

बलेनो सवार परिवार घायल, एक महिला को गंभीर चोट
बलेनो कार में सवार सोभित सिंह नेगी (मूल निवासी पंजाब, नीमराना में कार्यरत) अपने परिवार के साथ रेवाड़ी जा रहे थे. कार में उनकी माता, पत्नी और बच्चे भी सवार थे. टक्कर के प्रभाव से कार के एयरबैग खुल गए, जिससे बड़ा नुकसान टल गया, लेकिन सोभित की माता के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि अन्य सदस्यों को हल्की चोटें लगीं. मौके पर मौजूद एक अन्य वाहन चालक ने मानवता दिखाते हुए घायल महिला को तुरंत अपनी कार में अस्पताल पहुंचाया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

वहीं, वरना कार चला रहे गणेश कुमार (निवासी बिहार) भी घायल हो गए और उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. टक्कर मारने वाला ट्रोला चालक मौके से फरार हो गया.

हाईवे पर लगा लंबा जाम
हादसे के बाद NH-48 पर कई किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम, जिसमें राजेश कुमार, प्रदीप कुमार, हेड कांस्टेबल दयानन्द, देवेंद्र कुमार और रामबीर शामिल थे, मौके पर पहुंची. पुलिसकर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्षतिग्रस्त वाहनों को किनारे कर यातायात व्यवस्था सुचारू कराई. लोगों ने सड़क निर्माण के दौरान अव्यवस्थित ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी भी जताई, जिसे हादसे का एक प्रमुख कारण माना जा रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news