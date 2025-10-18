Rajasthan News: नीमराना(कोटपूतली-बहरोड़) क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश किया है, जिसने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह किया.
जांच में हुआ सच का खुलासा
पुलिस जांच में यह सामने आया कि अपहरण की पूरी कहानी मनोज कुमार ने स्वयं रची थी. मनोज ने अपने ही अपहरण का झूठा मामला बनाकर पुलिस का समय बर्बाद किया. उसने यह योजना इसलिए बनाई थी ताकि वह अपने पिता से 1 लाख 20 हजार रुपये की मांग कर सके.
मोबाइल के माध्यम से की गई राशि की मांग
जानकारी के अनुसार, मनोज ने अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपने बेबस और चिंतित दिखने वाली फोटो भेजीं और रुपये की मांग की. उसने यह सारा नाटक इसलिए रचा ताकि परिवार पर दबाव बनाकर पैसा प्राप्त कर सके.
पुलिस ने की गिरफ्तारी और मामला दर्ज
अपहरण की झूठी सूचना देकर पुलिस की कार्यवाही में बाधा डालने और समय की बर्बादी करने के कारण नीमराना पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी गलत सूचनाओं के फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.