Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

पापा से रूपये मांगने के लिए शातिर बेटे ने खेला बड़ा खेल, पुलिस ने मिनटों में कर दिया रन आउट

Rajasthan News: नीमराना(कोटपूतली-बहरोड़) क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश किया है, जिसने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह किया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Amit kumar yadav
Published: Oct 18, 2025, 09:57 AM IST | Updated: Oct 18, 2025, 09:57 AM IST

Trending Photos

पुष्कर मेला 2025 की धूम: BSF कैमल शो, हॉर्स परेड और VIP सिस्टम खत्म, जानें इस बार क्या है नया
8 Photos
Pushkar Mela 2025

पुष्कर मेला 2025 की धूम: BSF कैमल शो, हॉर्स परेड और VIP सिस्टम खत्म, जानें इस बार क्या है नया

राजस्थान में धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज तक, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया है अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में धनतेरस से लेकर दिवाली और भाईदूज तक, बारिश को लेकर IMD ने जारी किया है अलर्ट

राजस्थान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा! जानें कैसे इन 5 योजनाओं से बढ़ेगी आमदनी
8 Photos
Rajasthan government scheme

राजस्थान सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा! जानें कैसे इन 5 योजनाओं से बढ़ेगी आमदनी

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह पर मिला था दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? राजस्थान की इस जगह पर मिला था दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत!

पापा से रूपये मांगने के लिए शातिर बेटे ने खेला बड़ा खेल, पुलिस ने मिनटों में कर दिया रन आउट

Rajasthan News: नीमराना(कोटपूतली-बहरोड़) क्षेत्र में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति का पर्दाफाश किया है, जिसने अपने ही अपहरण की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह किया. जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2025 को नीमराना थाना पुलिस को मनोज कुमार, निवासी रोडवाल, के अपहरण की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की.

जांच में हुआ सच का खुलासा

पुलिस जांच में यह सामने आया कि अपहरण की पूरी कहानी मनोज कुमार ने स्वयं रची थी. मनोज ने अपने ही अपहरण का झूठा मामला बनाकर पुलिस का समय बर्बाद किया. उसने यह योजना इसलिए बनाई थी ताकि वह अपने पिता से 1 लाख 20 हजार रुपये की मांग कर सके.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मोबाइल के माध्यम से की गई राशि की मांग

जानकारी के अनुसार, मनोज ने अपनी पत्नी के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए अपने बेबस और चिंतित दिखने वाली फोटो भेजीं और रुपये की मांग की. उसने यह सारा नाटक इसलिए रचा ताकि परिवार पर दबाव बनाकर पैसा प्राप्त कर सके.

पुलिस ने की गिरफ्तारी और मामला दर्ज

अपहरण की झूठी सूचना देकर पुलिस की कार्यवाही में बाधा डालने और समय की बर्बादी करने के कारण नीमराना पुलिस ने मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसी गलत सूचनाओं के फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Tags

Trending news