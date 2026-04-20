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सैलरी बढ़ाने को लेकर नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया में तनाव, मजदूरों ने किया बवाल

Jaipur News: जयपुर मे नीमराणा में मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर कंपनी गेट पर प्रदर्शन किया. स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया. प्रशासन पूरी तरह अलर्ट पर है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAmit kumar yadav
Published: Apr 20, 2026, 01:39 PM|Updated: Apr 20, 2026, 01:39 PM
सैलरी बढ़ाने को लेकर नीमराणा इंडस्ट्रियल एरिया में तनाव, मजदूरों ने किया बवाल
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Jaipur News: जिले के नीमराणा क्षेत्र में इंडियन जॉन और जापानी जोन की कंपनी हैलोज़ पैकेजिंग और जापानी कंपनी एस्टमो कंपनी एक बार फिर श्रमिक असंतोष देखने को मिला है. सुबह से ही बड़ी संख्या में मजदूर कंपनी के मुख्य गेट के बाहर एकत्रित हुए और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया. मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर विरोध जताया. उनका कहना है कि लंबे समय से वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे उनका जीवनयापन कठिन हो गया है.

मजदूरों के इस प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया, ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति को समय रहते नियंत्रित किया जा सके. नीमराणा एसडीएम महेंद्र यादव और एडिशनल एसपी सुरेश खींची सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखी. अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे मजदूरों से समझाइश कर शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने की अपील की.

पहले भी दूसरी कंपनियों में हुए हैं प्रदर्शन
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही नीमराणा की निडेक कंपनी में भी मजदूरों का बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें श्रमिकों ने वेतन वृद्धि सहित अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था. उस घटना के बाद से ही प्रशासन सतर्क हो गया था और क्षेत्र की अन्य कंपनियों में भी संभावित विरोध को लेकर निगरानी बढ़ा दी गई थी. इसी के चलते एस्टमो कंपनी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान प्रशासन पहले से तैयार नजर आया.

तनाव की स्थिति बन गई
प्रदर्शन के दौरान कुछ मजदूरों ने उग्र रुख अपनाने की कोशिश की, जिसे देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरती और 6 लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस की इस कार्रवाई के बाद मौके पर कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति बन गई, लेकिन बाद में हालात नियंत्रण में आ गए. प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है और किसी भी प्रकार की अशांति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

क्या कहना है मजदूरों का
मजदूरों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर कंपनी प्रबंधन से संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. उनका यह भी कहना है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द समाधान नहीं निकाला गया, तो वे आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे.

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है, लेकिन क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती जारी है. प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. इस घटना ने एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्र में श्रमिक असंतोष की समस्या को उजागर कर दिया है, जिस पर समय रहते समाधान निकालना आवश्यक हो गया है.

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