Neerja Modi School: नीरजा मोदी स्कूल को CBSE से लगा एक और बड़ा झटका, दो साल के लिए 'ब्लैकआउट'

Two-Year Blackout on Neerja Modi Affiliation: नीरजा मोदी स्कूल पर CBSE ने दो साल का 'ब्लैकआउट' लगा दिया है. अमायरा मौत मामले में गंभीर लापरवाही साबित होने पर बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी स्तर की मान्यता रद्द कर दी और स्कूल को 2027-28 सत्र से पहले दोबारा आवेदन करने पर रोक लगा दी.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Dec 31, 2025, 12:52 PM IST | Updated: Dec 31, 2025, 12:52 PM IST

Two-Year Blackout on Neerja Modi School: नीरजा मोदी स्कूल को CBSE ने दो साल का 'ब्लैकआउट' दे दिया है. अमायरा मौत मामले में गंभीर लापरवाही की पुष्टि होने पर बोर्ड ने सीनियर सेकेंडरी स्तर की मान्यता रद्द कर दी और स्कूल को 2027-28 सत्र से पहले दोबारा आवेदन करने की मनाही कर दी. यह सजा इसलिए क्योंकि स्कूल ने सुरक्षा, छात्र संरक्षण और काउंसलिंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरी तरह नजरअंदाज किया था. अब वापसी के लिए स्कूल को साबित करना होगा कि उसने सभी कमियों को दूर कर लिया है.

CBSE की जांच कमेटी ने पाया कि स्कूल में सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त थी. ऊंची मंजिलों पर रेलिंग कम ऊंची थीं, सेफ्टी नेट नहीं थे. स्टाफ की तैनाती न के बराबर थी, निगरानी शून्य. एंटी-बुलिंग और POCSO समितियां केवल कागजों पर थीं. सबसे गंभीर खुलासा घटना के बाद खून के धब्बे साफ करने का था, जो जांच को प्रभावित करने वाला कृत्य माना गया.

लेकिन सबसे बड़ा सवाल काउंसलिंग सिस्टम पर उठा. स्कूल में मानसिक स्वास्थ्य की कोई ठोस व्यवस्था नहीं थी. छात्रों की भावनात्मक स्थिति का आकलन करने या समय पर मदद देने का कोई तंत्र नहीं था. कमेटी ने इसे पूरी विफलता बताया. विशेषज्ञों का कहना है कि आज के दौर में दबाव झेल रहे बच्चों के लिए काउंसलिंग जरूरी है, लेकिन स्कूल ने इसे नजरअंदाज किया.

इस 'ब्लैकआउट' से स्कूल को कड़ा सबक मिला है. 2027-28 से पहले आवेदन नहीं कर सकेगा. आवेदन करने पर भी उसे साबित करना होगा कि सुरक्षा, संरक्षण और काउंसलिंग के सभी अंतरराष्ट्रीय मानक लागू कर दिए हैं. बोर्ड ने छात्रों की पढ़ाई बचाने के लिए रियायतें दी हैं – 10वीं-12वीं के बच्चे इसी स्कूल से 2025-26 की परीक्षा दे सकेंगे. 9वीं-11वीं को 2026-27 से ट्रांसफर करना होगा. नए एडमिशन पर रोक है.

अमायरा की 3 नवंबर की मौत के बाद परिजनों ने लापरवाही के आरोप लगाए थे. CBSE की कार्रवाई को न्याय की दिशा में कदम माना जा रहा है, लेकिन परिजन संतुष्ट नहीं. अमायरा के मामा ने कहा कि राजस्थान पुलिस और सरकार को भी स्कूल प्रशासन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. शिक्षा सचिव कृष्ण कुणाल ने जी मीडिया को बताया कि राज्य शिक्षा विभाग भी जल्द कार्रवाई करेगा.

यह 'ब्लैकआउट' अन्य स्कूलों के लिए चेतावनी है. सुधार के बिना मान्यता वापस नहीं मिलेगी. बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया है.

