नीरजा मोदी स्कूल मान्यता रद्द मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CBSE और बोर्ड से मांगा जवाब, 29 जनवरी को अगली सुनवाई

Jaipur News: जयपुर. नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत से जुड़े संवेदनशील मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) को बड़ा झटका दिया है. स्कूल की मान्यता रद्द करने के CBSE के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने CBSE और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है.
Neerja Modi School: नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत से जुड़े प्रकरण में स्कूल की मान्यता रद्द करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.
स्कूल की ओर से दाखिल याचिका में CBSE द्वारा मान्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है. स्कूल का दावा है कि छात्रा की मौत से जुड़ा प्रकरण स्कूल की ओर से जानबूझकर की गई कोई लापरवाही नहीं थी और CBSE का फैसला एकतरफा तथा अन्यायपूर्ण है.
हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि CBSE और अन्य पक्षकार दो सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें. मामले में अब अगली सुनवाई 29 जनवरी 2026 को होगी.
यह मामला पिछले साल स्कूल में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सामने आया था. घटना के बाद CBSE ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट का रुख किया है.
हाईकोर्ट के इस आदेश से मामले में नया मोड़ आ गया है. अब CBSE को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा और स्कूल की याचिका पर फैसला आना बाकी है. यह प्रकरण न केवल स्कूल की मान्यता बल्कि शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.
