नीरजा मोदी स्कूल मान्यता रद्द मामले में राजस्थान हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, CBSE और बोर्ड से मांगा जवाब, 29 जनवरी को अगली सुनवाई

Neerja Modi School: नीरजा मोदी स्कूल में छात्रा की मौत से जुड़े प्रकरण में स्कूल की मान्यता रद्द करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है. जस्टिस बिपिन गुप्ता की एकलपीठ ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) और संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है.

स्कूल की ओर से दाखिल याचिका में CBSE द्वारा मान्यता रद्द करने के आदेश को चुनौती दी गई है. स्कूल का दावा है कि छात्रा की मौत से जुड़ा प्रकरण स्कूल की ओर से जानबूझकर की गई कोई लापरवाही नहीं थी और CBSE का फैसला एकतरफा तथा अन्यायपूर्ण है.

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है. अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि CBSE और अन्य पक्षकार दो सप्ताह के भीतर अपना विस्तृत जवाब दाखिल करें. मामले में अब अगली सुनवाई 29 जनवरी 2026 को होगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह मामला पिछले साल स्कूल में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद सामने आया था. घटना के बाद CBSE ने स्कूल की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिसके खिलाफ स्कूल प्रबंधन ने हाईकोर्ट का रुख किया है.

हाईकोर्ट के इस आदेश से मामले में नया मोड़ आ गया है. अब CBSE को अदालत में अपना पक्ष रखना होगा और स्कूल की याचिका पर फैसला आना बाकी है. यह प्रकरण न केवल स्कूल की मान्यता बल्कि शिक्षा संस्थानों में सुरक्षा मानकों और जवाबदेही को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-