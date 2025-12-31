Neerja Modi School: नीरजा मोदी स्कूल की CBSE मान्यता रद्द बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? आसान भाषा में समझिए

Neerja Modi School News: CBSE ने अमायरा मौत मामले में नीरजा मोदी स्कूल की 11वीं-12वीं तक की मान्यता रद्द कर दी है. अभिभावक परेशान हैं कि बच्चों का क्या होगा? CBSE ने छात्रों की पढ़ाई बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं.

10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए अच्छी खबर

अभी 2025-26 सत्र में 10वीं और 12वीं में पढ़ रहे बच्चे बिल्कुल चिंता न करें. वे इसी स्कूल से फरवरी-मार्च 2026 में बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे. उनका स्कूल कोड, परीक्षा केंद्र सब वही रहेगा. मार्कशीट और सर्टिफिकेट पर भी नीरजा मोदी स्कूल का ही नाम आएगा. इन बच्चों की पढ़ाई और साल पूरी तरह सुरक्षित है. कहीं ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है. CBSE ने स्पष्ट किया है कि स्कूल कोड, परीक्षा केंद्र और अन्य व्यवस्थाएं पहले की तरह ही रहेंगी. छात्रों को रजिस्ट्रेशन, प्रैक्टिकल और बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी. बोर्ड का उद्देश्य है कि चल रहे सत्र के छात्रों की पढ़ाई बाधित न हो.

9वीं और 11वीं के बच्चों के लिए मुश्किल

इन बच्चों के लिए स्थिति थोड़ी कठिन है. नियम के मुताबिक, ये बच्चे इस स्कूल से अगली क्लास (10वीं या 12वीं) में प्रमोट नहीं हो सकेंगे. इन्हें 31 मार्च 2026 तक किसी दूसरे CBSE स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा. CBSE का अजमेर ऑफिस इसकी पूरी मदद करेगा. अभिभावकों को पास के स्कूलों में आसानी से जगह मिल जाएगी. स्कूल अब इन क्लासों में कोई नया बच्चा भी नहीं ले सकेगा.

छोटी क्लासों (1 से 8 तक) के बच्चों का क्या?

इन बच्चों की पढ़ाई अब राजस्थान शिक्षा विभाग के नियमों के तहत चलेगी. राज्य सरकार तय करेगी कि स्कूल इन क्लासों को चलाएगा या बच्चों को पास के सरकारी/प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट करेगा. ज्यादातर मामलों में बच्चों को दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया जाता है. अभिभावकों को जल्द शिक्षा विभाग या जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना चाहिए.

स्कूल की मान्यता कब वापस आएगी?

स्कूल को सजा की तरह 'टाइम आउट' मिला है. 2027-28 सत्र से पहले वह 11वीं-12वीं के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकेगा. छोटी क्लासों (10वीं तक) के लिए भी कम से कम 2 साल इंतजार करना पड़ेगा. सुरक्षा के सभी नियम पूरे करने के बाद ही दोबारा मान्यता मिल सकती है. स्कूल प्रबंधन अपील की तैयारी कर रहा है, लेकिन फिलहाल फैसला लागू है.

अभिभावकों से अपील है कि घबराएं नहीं. CBSE और राज्य सरकार बच्चों की पढ़ाई बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है. जल्द दूसरे स्कूलों से संपर्क करें. यह घटना सबक है कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए.

