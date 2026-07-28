/अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी

Amyra Death Case: जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल छात्रा अमायरा मौत मामले में आज न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दिन है. एसीजेएम क्रम-10 (ACJM-10) कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से प्रसंज्ञान (Cognizance) को लेकर विस्तृत बहस पूरी हो चुकी है. अब अदालत इस बात पर अपना आदेश सुनाएगी कि मामले में आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई किस आधार पर आगे बढ़ेगी. इस आदेश पर पीड़ित परिवार, स्कूल प्रशासन और आमजन की नजरें टिकी हुई हैं.



स्कूल प्रबंधन समेत चार लोगों पर आरोप

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इस मामले में स्कूल संचालक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाईकर्मी रामू को आरोपी बनाया गया है. छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली और कथित लापरवाही के कारण उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की गई और पूरे मामले को दबाने का प्रयास हुआ. इन आरोपों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है.



1 नवंबर 2025 को हुई थी दर्दनाक घटना

यह मामला 1 नवंबर 2025 का है, जब नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा-4 की छात्रा अमायरा की स्कूल भवन की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. घटना के बाद पूरे प्रदेश में इस मामले ने व्यापक चर्चा बटोरी थी. छात्रा की असामयिक मृत्यु ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई गंभीर सवाल खड़े किए थे.



पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक छात्रा के माता-पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को ऐसी परिस्थितियों में धकेला गया, जिससे उसने यह कठोर कदम उठाया. उनका यह भी दावा है कि घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने तथ्यों को छिपाने और सबूतों को प्रभावित करने का प्रयास किया. दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं.



कोर्ट के आदेश पर टिकी सबकी निगाहें

अब दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद एसीजेएम-10 कोर्ट आज अपना आदेश सुनाएगी. यह आदेश तय करेगा कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाएगा या नहीं और आगे की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी. इस बहुचर्चित मामले में आने वाला कोर्ट का फैसला पीड़ित परिवार के साथ-साथ शिक्षा जगत और कानूनी विशेषज्ञों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अदालत के आदेश के बाद मामले की आगामी सुनवाई और कानूनी कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी.

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