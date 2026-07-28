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अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी

Neerja Modi School: जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल छात्रा अमायरा मौत मामले में एसीजेएम-10 कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है. अब कोर्ट आज प्रसंज्ञान (Cognizance) पर अपना आदेश सुनाएगा. मामले में स्कूल संचालक, प्रिंसिपल, शिक्षिका और एक सफाईकर्मी आरोपी हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Mahesh pareek
Published:Jul 28, 2026, 06:30 AM IST | Updated:Jul 28, 2026, 06:30 AM IST
अमायरा मौत मामले में आज आएगा कोर्ट का फैसला, ACJM-10 में सुनवाई पूरी
Image Credit: Amyra Death Case

Amyra Death Case: जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल छात्रा अमायरा मौत मामले में आज न्यायिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण दिन है. एसीजेएम क्रम-10 (ACJM-10) कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष और बचाव पक्ष की ओर से प्रसंज्ञान (Cognizance) को लेकर विस्तृत बहस पूरी हो चुकी है. अब अदालत इस बात पर अपना आदेश सुनाएगी कि मामले में आरोपियों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई किस आधार पर आगे बढ़ेगी. इस आदेश पर पीड़ित परिवार, स्कूल प्रशासन और आमजन की नजरें टिकी हुई हैं.


स्कूल प्रबंधन समेत चार लोगों पर आरोप

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इस मामले में स्कूल संचालक सौरभ मोदी, प्रिंसिपल इंदु दुबे, शिक्षिका पुनीता शर्मा और सफाईकर्मी रामू को आरोपी बनाया गया है. छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया है कि स्कूल प्रशासन की कार्यप्रणाली और कथित लापरवाही के कारण उनकी बेटी को मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ा. साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की गई और पूरे मामले को दबाने का प्रयास हुआ. इन आरोपों के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की मांग की गई है.


1 नवंबर 2025 को हुई थी दर्दनाक घटना

यह मामला 1 नवंबर 2025 का है, जब नीरजा मोदी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा-4 की छात्रा अमायरा की स्कूल भवन की चौथी मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई थी. घटना के बाद पूरे प्रदेश में इस मामले ने व्यापक चर्चा बटोरी थी. छात्रा की असामयिक मृत्यु ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था और मानसिक स्वास्थ्य जैसे कई गंभीर सवाल खड़े किए थे.


पीड़ित परिवार ने लगाए गंभीर आरोप

मृतक छात्रा के माता-पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को ऐसी परिस्थितियों में धकेला गया, जिससे उसने यह कठोर कदम उठाया. उनका यह भी दावा है कि घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने तथ्यों को छिपाने और सबूतों को प्रभावित करने का प्रयास किया. दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने इन आरोपों को खारिज करते हुए अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखा और कहा कि उनके मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं.


कोर्ट के आदेश पर टिकी सबकी निगाहें

अब दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद एसीजेएम-10 कोर्ट आज अपना आदेश सुनाएगी. यह आदेश तय करेगा कि मामले में आरोपियों के विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया जाएगा या नहीं और आगे की न्यायिक प्रक्रिया किस दिशा में बढ़ेगी. इस बहुचर्चित मामले में आने वाला कोर्ट का फैसला पीड़ित परिवार के साथ-साथ शिक्षा जगत और कानूनी विशेषज्ञों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. अदालत के आदेश के बाद मामले की आगामी सुनवाई और कानूनी कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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