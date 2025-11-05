नीरजा मोदी स्कूल में मासूम की मौत का मामला, परिजनों ने की मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात

Jaipur News: नीरजा मोदी स्कूल से छात्रा द्वारा छलांग लगाने के बाद मौत होने का मामले में आज परिजनों ने मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से मुलाकात की, जिसमें मृतक छात्रा के पिता, चाचा, मामा समेत अन्य लोगों ने मंत्री मीणा से मिलकर स्कूल की लापरवाही बताई.

मृतका के मामा ने बताई कि बच्ची को अन्य छात्रों द्वारा परेशान करने की बात कक्षा टीचर को बार-बार बताने की कोशिश की लेकिन टीचर ने अनसुना कर दिया. कक्षा की साथी छात्रा ने यह सब बात बताई.

जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल से छात्रा द्वारा छलांग लगाकर आत्महत्या करने के मामले में अब परिजनों ने न्याय की मांग तेज कर दी है. घटना के पांच दिन बीत जाने के बाद भी जब अब तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो मृतक छात्रा के परिजन बुधवार को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के निजी आवास पहुंचे.

परिजनों ने मंत्री से मुलाकात कर मामले में निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की.

स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप

जानकारी के अनुसार, परिजनों ने मंत्री मीणा को बताया कि पुलिस अब तक सिर्फ आश्वासन ही दे रही है जबकि स्कूल प्रशासन से किसी प्रकार की जवाबदेही तय नहीं की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन घटना के बाद से लगातार चुप्पी साधे हुए है और परिवार को किसी तरह का सहयोग नहीं दे रहा है.

परिजनों ने मंत्री से कहा कि उन्हें शक है कि छात्रा को स्कूल में मानसिक उत्पीड़न या दबाव का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया. परिवार ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना की सच्चाई छिपाने की कोशिश की जा रही है.

सहपाठियों के बयान लिए जा रहे

मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने परिजनों की बात गंभीरता से सुनी और आश्वासन दिया कि सरकारी स्तर पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. उधर, पुलिस का कहना है कि मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है. सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ और सहपाठियों के बयान लिए जा रहे हैं. जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया

गौरतलब है कि बीते सप्ताह जयपुर के प्रतिष्ठित नीरजा मोदी स्कूल में एक छात्रा ने स्कूल बिल्डिंग से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर दिया था. अब पांच दिन बाद भी कोई ठोस कार्रवाई न होने से परिजनों में गहरा आक्रोश है.

फिलहाल परिजनों की ओर से लगातार यह मांग की जा रही है कि स्कूल प्रशासन और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए. मामले ने एक बार फिर प्राइवेट स्कूलों में छात्रों पर मानसिक दबाव और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

