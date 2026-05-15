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Re Neet 2026 Date: नीट को लेकर बड़ा अपडेट है कि अब इसकी परीक्षा 21 जून को होगी. दूसरी तरफ नीट-2026 पेपर लीक मामले की जांच के दौरान CBI जांच में दावा किया गया है कि NEET-2025 का पेपर भी लीक हुआ था. राजस्थान के 5 छात्रों ने कथित तौर पर परीक्षा से पहले पेपर पढ़ा और सभी का सरकारी मेडिकल कॉलेज में चयन हो गया. अब NEET-2025 की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं.
Re Neet 2026 Date: NEET UG 2026 री-एग्जाम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. NTA ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि NEET UG 2026 का री-एग्जाम 21 जून 2026 (रविवार) को आयोजित किया जाएगा. परीक्षा से जुड़ी नई गाइडलाइंस और एडमिट कार्ड अपडेट जल्द जारी किए जा सकते हैं.
वहीं, नीट-2026 पेपर लीक मामले की जांच के दौरान केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ऐसे इनपुट मिले हैं, जिन्होंने अब नीट-2025 की निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जांच में सामने आया है कि जयपुर के जमवारामगढ़ निवासी विकास बिवाल ने सिर्फ इस साल ही नहीं, बल्कि पिछले साल यानी नीट-2025 का पेपर भी कथित तौर पर खरीदा था. जांच एजेंसी के अनुसार गुरुग्राम निवासी यश यादव ने ही विकास को दोनों वर्षों में पेपर उपलब्ध कराया था.
सीबीआई की पूछताछ में सामने आया कि वर्ष 2025 में करीब 25 लाख रुपए में हुई इस डील के बाद विकास और उसके चार भाई-बहनों ने परीक्षा से पहले कथित तौर पर पेपर पढ़ा और बाद में सभी का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हो गया. इस पूरे नेटवर्क में विकास के पिता मांगीलाल बिवाल और चाचा दिनेश बिवाल की भूमिका भी सामने आई है. सीबीआई इन चारों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है.
दोस्ती से शुरू हुआ पेपर लीक का नेटवर्क
जांच में सामने आया कि विकास बिवाल और यश यादव ने सीकर में साथ रहकर नीट की तैयारी की थी. कोचिंग के दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई. बताया जा रहा है कि नीट-2025 परीक्षा से करीब एक माह पहले यश ने विकास से संपर्क कर पेपर उपलब्ध कराने की बात कही थी.
विकास ने यह जानकारी अपने पिता मांगीलाल और चाचा दिनेश को दी. परिवार कथित तौर पर पेपर खरीदने के लिए तैयार हो गया और 25 लाख रुपए में सौदा तय हुआ. आरोप है कि परीक्षा से तीन दिन पहले यश ने विकास को प्रश्नपत्र उपलब्ध करा दिया. इसके बाद विकास, उसकी सगी बहन प्रगति और चचेरी बहनें सानिया, गुंजन तथा पलक ने मिलकर पेपर तैयार किया.
जब 14 मई 2025 को परिणाम घोषित हुए तो परिवार के पांचों बच्चों का चयन हो गया. सभी को सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश भी मिल गया. यही तथ्य अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे बड़ा संदेह बन गया है.
पढ़ाई में औसत प्रदर्शन, फिर अचानक हाई परसेंटाइल
जांच और स्थानीय पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि जिन छात्रों का चयन हुआ, उनका पहले का शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत साधारण था. कोचिंग टेस्ट और पिछले नीट स्कोर भी सामान्य स्तर के थे, लेकिन कथित पेपर लीक के बाद सभी ने असामान्य रूप से बेहतर प्रदर्शन किया.
विकास बिवाल
विकास के 10वीं में 63 प्रतिशत और 12वीं में 55 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसे 720 में से सिर्फ 270 अंक मिले थे. सीकर की कोचिंग में दिए गए 46 टेस्ट में उसका औसत स्कोर करीब 384 रहा. लेकिन नीट-2025 में उसने 85.11 परसेंटाइल हासिल कर लिया और सवाई माधोपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा गया.
प्रगति
प्रगति के 10वीं में 69 प्रतिशत और 12वीं में 91 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसके सिर्फ 332 अंक आए थे, जबकि कोचिंग टेस्ट में औसत करीब 302 रहा. इसके बावजूद नीट-2025 में उसने 89.08 परसेंटाइल प्राप्त कर दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर लिया.
गुंजन
गुंजन के 10वीं में 86 प्रतिशत और 12वीं में 70 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसे 355 अंक मिले थे. कोचिंग टेस्ट में उसका औसत 320 से 342 अंक के बीच रहा, लेकिन नीट-2025 में उसने 92.53 परसेंटाइल हासिल कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह बना ली.
सानिया
सानिया के 10वीं में 63 प्रतिशत और 12वीं में 89 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसे 360 अंक मिले थे. कोचिंग टेस्ट में भी उसका प्रदर्शन औसत ही था. इसके बावजूद उसने नीट-2025 में 94.07 परसेंटाइल स्कोर किया और सरकारी कॉलेज में प्रवेश पा लिया.
पलक
पलक परिवार में सबसे बेहतर छात्रा मानी जा रही थी. उसके 10वीं में 93 प्रतिशत और 12वीं में 89 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसे 512 अंक मिले थे और कोचिंग टेस्ट में भी उसका स्कोर 515 से 550 के बीच रहता था. नीट-2025 में उसने 98.61 परसेंटाइल हासिल कर जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया.
अबकी बार गिरफ़्तार दिनेश के बेटे ऋषि के लिए खरीदा गया था पेपर
सीबीआई जांच में यह भी सामने आया कि नीट-2026 में परिवार ने विकास के चचेरे भाई ऋषि बिवाल के लिए पेपर खरीदा था. ऋषि का शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहद कमजोर बताया जा रहा है.
उसके 10वीं में सिर्फ 43.67 प्रतिशत अंक थे, जबकि 12वीं में वह ग्रेस मार्क्स के सहारे पास हुआ और कुल प्रतिशत करीब 50 रही. जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि इस बार पेपर लीक का मामला उजागर नहीं होता तो संभवतः ऋषि का भी चयन हो सकता था.
आरोपी 7 दिन की रिमांड पर
नीट पेपर लीक मामले में गुरुवार को सीबीआई ने आरोपी शुभम खैरनार, यश यादव, मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल और दिनेश बिवाल को दिल्ली स्थित सीबीआई कोर्ट में पेश किया. अदालत ने सभी आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया.
इधर, सीबीआई की टीम ने जयपुर के जमवारामगढ़ स्थित दिनेश बिवाल के घर और फार्म हाउस पर भी तलाशी अभियान चलाया. टीम को वहां से कई संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं. इनमें बैंक पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड और कथित तौर पर नीट सीरीज के पेपर शामिल बताए जा रहे हैं.सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को करोड़ों रुपए के लेन-देन से जुड़े संकेत भी मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि पेपर लीक से अर्जित रकम को संपत्तियों और लग्जरी वाहनों में निवेश किया गया. जांच टीम ने फार्म हाउस में खड़ी दो लग्जरी गाड़ियों की भी तलाशी ली है.
जांच के दायरे में आ सकता है नीट-2025
नीट-2026 पेपर लीक जांच के दौरान सामने आए इन तथ्यों ने अब नीट-2025 की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि सीबीआई की जांच में यह साबित होता है कि पिछले वर्ष भी प्रश्नपत्र लीक हुआ था, तो मामला और बड़ा हो सकता है. फिलहाल एजेंसी आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि नेटवर्क कितने राज्यों तक फैला हुआ था और इसमें और कौन-कौन लोग शामिल थे.
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