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NEET एग्जाम रद्द होना जरूरी था, वरना कचरा सिस्टम में आ जाता- मंत्री किरोड़ी लाल मीणा

NEET 2026 exam cancelled: नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि नीट परीक्षा रद्द करना जरूरी था, क्योंकि जब पेपर आउट हो चुका तो डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में फर्जी लोग आ जाते तो देश की जनता का क्या होता ? 

Edited byPragati PantReported byDinesh Tiwari
Published: May 12, 2026, 01:59 PM|Updated: May 12, 2026, 02:47 PM
NEET एग्जाम रद्द होना जरूरी था, वरना कचरा सिस्टम में आ जाता- मंत्री किरोड़ी लाल मीणा
Image Credit: NEET 2026 exam cancelled

NEET 2026 Paper Leak: नीट परीक्षा रद्द होने को लेकर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के साथ खड़ी है, वो धैर्य रखें लेकिन नीट परीक्षा रद्द करना जरूरी था, क्योंकि जब पेपर आउट हो चुका तो डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में फर्जी लोग आ जाते तो देश की जनता का क्या होता ? ऐसे में सरकार ने ये फैसला आमजन के हित में लिया है.

मंत्री मीणा ने कहा कि एनटीए को ये परीक्षा रद्द करना जरूरी था. जिससे कि जो मेहनत करने वाले लोग हैं, उन्हें मौका मिले ना की फर्जी तरीके से पेपर हथियाने वाले लोगों को.

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मंत्री मीणा ने कहा कि राजस्थान की एसओजी अच्छा काम कर रही है, इसीलिए नीट जैसे पेपर में हुए फर्जी वाड़े को भी उन्होंने तुरंत ट्रेस कर लोगों को गिरफ्तार कर लिया.

मंत्री मीणा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में 18 में से 17 पेपर आउट हुए थे बाबूलाल कटरा जेल में है और अभी भी वो स्वीकार कर रहे हैं, कि उन्होंने पैसे लेकर पेपर बेचे थे. ऐसे में हमारी सरकार उन युवाओं के साथ खड़ी है फर्जी तरीके से अब भर्ती नहीं होने दी जाएगी. बस उन युवाओं को धैर्य के साथ आगे बढ़ना है.

सीकर और झुंझुनूं में NEET परीक्षा से पहले कथित 'गेस पेपर' वायरल हुआ. कहा जा रहा है कि परीक्षा से करीब दो दिन पहले कई छात्रों तक एक ऐसा क्वेश्चन बैंक पहुंचा, जिसमें शामिल कई सवाल असली परीक्षा के प्रश्नों से मेल खाते थे.
जानकारी के मुताबिक, 720 अंकों में से लगभग 600 अंकों के प्रश्न इस गेस पेपर में मौजूद थे जबकि 120 से 140 सवाल हूबहू परीक्षा में पूछे गए. इस गेस पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 300 से ज्यादा सवाल थे.

जांच में सामने आया कि यह गेस पेपर केरल में पढ़ाई कर रहे चूरू जिले के एक MBBS छात्र ने सीकर में अपने दोस्त को भेजा था, जिसके बाद यह पेपर सीकर के एक पीजी संचालक तक पहुंचा, जिसने अपने यहां रहने वाले छात्रों और कुछ करियर काउंसलर्स को भेजा. पेपर के बाद उसी पीजी संचालक ने उद्योग नगर थाने और NTA को शिकायत देकर मामले की जानकारी दी थी.

वहीं, 8 मई को SOG ने सीकर और झुंझुनूं में जांच शुरू की . 9 मई को SOG की टीम सीकर पहुंची और कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की गई. अब तक 13 से अधिक लोगों को डिटेन किया जा चुका है.

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Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें 13 साल से ज्यादा का मीडिया अनुभव है. उन्होंने टीवी से शुरुआत करके डिजिटल मीडिया में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. वे नई तकनीक को जल्दी सीखती हैं और बदलते ट्रेंड के साथ खुद को आसानी से ढाल लेती हैं. खबरों के नए एंगल खोजकर उन्हें आसान और असरदार तरीके से पेश करना उनकी खासियत है. ज़ी राजस्थान डिजिटल में चीफ सब एडिटर, प्रगति अवस्थी, फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी में सीनियर पदों पर काम कर चुकी हैं.

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