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NEET 2026 पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन! SOG को मिले डिजिटल सबूत

NEET 2026: नीट 2026 गैस पेपर मामले में SOG जांच तेज हो गई है. जांच में संकेत मिले हैं कि परीक्षा से पहले बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई सवाल वायरल हुए थे. रिपोर्ट जल्द NTA को सौंपी जा सकती है.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: May 12, 2026, 09:14 AM|Updated: May 12, 2026, 09:14 AM
NEET 2026 पेपर लीक केस में बड़ा एक्शन! SOG को मिले डिजिटल सबूत
Image Credit: jaipur news

NEET 2026: नीट एग्जाम 2026 को लेकर सामने आए कथित गै पेपर मामले की जांच अब तेज हो गई है. राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) इस मामले की गहराई से जांच कर रही है. शुरुआती जांच में ऐसे संकेत मिले हैं कि परीक्षा शुरू होने से पहले ही बायोलॉजी और केमिस्ट्री के कई सवाल कुछ लोगों तक पहुंच चुके थे. अब एसओजी इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को भेजने की तैयारी कर रही है. मामले में आगे की कार्रवाई और अंतिम फैसला एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा लिया जाएगा.

जांच एजेंसी के मुताबिक, पेपर लीक नेटवर्क से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की जा चुकी है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है. सूत्रों के अनुसार, एसओजी को जांच के दौरान कुछ डिजिटल और तकनीकी सबूत मिले हैं, जिनसे यह शक और मजबूत हुआ है कि परीक्षा से पहले प्रश्नों का आदान-प्रदान हुआ था.

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वालों का मिलान वास्तविक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से जारी

अब तक की जांच में सामने आया है कि बायोलॉजी के करीब 90 और केमिस्ट्री के लगभग 35 सवाल कथित तौर पर परीक्षा से पहले कुछ लोगों तक पहुंच गए थे. जांच एजेंसियां इन सवालों का मिलान वास्तविक परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से कर रही हैं. एसओजी यह पता लगाने में जुटी है कि ये सवाल किस माध्यम से वायरल हुए और इस पूरे नेटवर्क में कौन-कौन लोग शामिल हैं.

प्रश्नों का प्रसार किन माध्यमों से हुआ पर उठे सवाल

सूत्रों का कहना है कि इस नेटवर्क के तार राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से भी जुड़े हो सकते हैं. जांच एजेंसियां मोबाइल चैट, कॉल डिटेल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और प्रिंटिंग चैन की बारीकी से जांच कर रही हैं. इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि प्रश्नों का प्रसार किन माध्यमों से हुआ.

मामले में अब तक औपचारिक एफआईआर दर्ज नहीं होने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. बताया जा रहा है कि एसओजी फिलहाल तकनीकी और डिजिटल सबूतों को मजबूत करने में जुटी है, ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई में किसी तरह की कमी न रह जाए. दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार और एनटीए पर सवाल खड़े कर रहा है.

सूत्रों के मुताबिक, एसओजी अपनी जांच रिपोर्ट जल्द ही एनटीए को सौंप सकती है. इसके बाद एनटीए की एक्सपर्ट कमेटी तय करेगी कि परीक्षा को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाएं. जरूरत पड़ने पर दोबारा परीक्षा कराने जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है. फिलहाल देशभर के लाखों छात्र और अभिभावक जांच के अंतिम निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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