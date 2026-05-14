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NSUI की राजस्थान के जयपुर, कोटा और सीकर में प्रदर्शन की तैयारी, विनोद जाखड़ होंगे शामिल

Rajasthan Politics: नीट परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद मामले में सियासत होने लगी है, जिसकी जांच वर्तमान में CBI द्वारा की जा रही है. ऐसे में NSUI की राजस्थान के जयपुर, कोटा और सीकर में प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है, जिसमें विनोद जाखड़ शामिल होंगे. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Sharma
Published: May 14, 2026, 04:53 PM|Updated: May 14, 2026, 04:53 PM
NSUI की राजस्थान के जयपुर, कोटा और सीकर में प्रदर्शन की तैयारी, विनोद जाखड़ होंगे शामिल
Image Credit: Neet Exam 2026 Leak Case

Neet Exam 2026 Leak Case: नीट परीक्षा 2026 में सामने आई गड़बड़ियों के बाद परीक्षा रद्द किए जाने का मामला अब पूरी तरह सियासी रंग ले चुका है. पूरे मामले की जांच फिलहाल CBI कर रही है लेकिन इसके साथ ही प्रदेश में कांग्रेस और उससे जुड़े छात्र संगठनों ने सरकार और NTA के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
कांग्रेस जहां इस मामले को युवाओं के भविष्य से जुड़ा बड़ा मुद्दा बता रही है, वहीं अब NSUI भी प्रदेशभर में बड़े आंदोलन की तैयारी में जुट गई है.

NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ होंगे शामिल

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प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटियों की ओर से विरोध प्रदर्शन के बाद अब NSUI जयपुर, कोटा और सीकर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेगी. इन तीनों शहरों को कोचिंग और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का बड़ा केंद्र माना जाता है. ऐसे में संगठन इस मुद्दे को सीधे छात्रों से जोड़कर उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी इन प्रदर्शनों में शामिल होंगे.

NSUI का कहना है कि नीट परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों को मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है. कई छात्र लंबे समय से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे. वहीं, अलग-अलग जिलों और राज्यों से कोचिंग के लिए आए विद्यार्थियों और उनके परिवारों पर भी इसका असर पड़ा है. संगठन का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली की लापरवाही का खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है.

NTA को भंग करने की मांग

कांग्रेस लगातार NTA को भंग करने की मांग उठा रही है. पार्टी नेताओं का कहना है कि जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो चुके हैं, तब केवल जांच काफी नहीं है बल्कि पूरी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत है. इसके साथ ही कांग्रेस इस मामले की जांच के लिए JPC गठित करने की मांग भी कर रही है.

NSUI नेताओं के मुताबिक, आने वाले दिनों में प्रदेशभर में छात्रों के बीच पहुंचकर इस मुद्दे को और बड़ा बनाया जाएगा. संगठन सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने की बात कह रहा है. फिलहाल सभी की नजर CBI जांच पर टिकी हुई है लेकिन साफ है कि नीट मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति में बड़ा मुद्दा बना रहेगा.

झुंझुनूं में भी हुआ विरोध-प्रदर्शन

वहीं, नीट यूजी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोपों को लेकर छात्र संगठन एसएफआई ने झुंझुनूं के राजकीय आरआर मोरारका महाविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर विरोध प्रदर्शन किया.
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग उठाई. एसएफआई जिला अध्यक्ष आशीष पचार ने कहा कि नीट यूजी सहित एनटीए द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार अनियमितताओं की शिकायतें सामने आ रही हैं.

आर्थिक व मानसिक दबाव

उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता नहीं होने के कारण मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि सीकर, जयपुर और अन्य शहरों में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्र और उनके परिवार आर्थिक व मानसिक दबाव झेल रहे हैं. ऐसे में पेपर लीक जैसी घटनाएं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं.
प्रदर्शन के दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने मांग की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को तत्काल भंग किया जाए और पेपर लीक प्रकरण में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से भी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की. छात्र नेताओं ने कहा कि यदि परीक्षा प्रणाली में सुधार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा. प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में छात्र और एसएफआई कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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