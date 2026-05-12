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कांग्रेस सरकार में पेपर लीक नहीं, पेपर लूट होती थी- मुकेश दाधीच

Neet Exam 2026 Leak: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने करारा जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि 'पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट' होती थी. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: May 12, 2026, 08:40 PM|Updated: May 12, 2026, 08:40 PM
कांग्रेस सरकार में पेपर लीक नहीं, पेपर लूट होती थी- मुकेश दाधीच
Image Credit: BJP leaders Mukesh Dadheech

Neet Exam 2026 Leak: नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच वार-पलटवार शुरू हो गया है. कांग्रेस नेताओं के सवाल उठाने के बाद बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने करारा जवाब दिया है. कांग्रेस पर निशाना साधते दाधीच ने कहा कि कांग्रेस सरकार में 'पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट' होती थी, उन्हें इस मुद्दे पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नीट पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार पर सवाल उठाए. इसके जवाब में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच ने भी कांग्रेस और उसके नेताओं पर जोरदार हमला बोला.

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युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

दाधीच ने कहा कि बीजेपी सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी. केंद्र सरकार को जैसे ही नीट पेपर लीक को लेकर इनपुट मिला, तुरंत संज्ञान लेते हुए परीक्षा प्रक्रिया को रद्द कर दोबारा कराने का निर्णय लिया. यह स्वागत योग्य है.

दाधीच ने कांग्रेस पर हमलावर होते हुए कहा कि प्रदेश में एसआई भर्ती पेपर लीक हुआ था तब तत्कालीन सीएम अशोक गहलोत को तुरंत कार्रवाई करके उसे रद्द करना चाहिए था. दाधीच ने कांग्रेस सरकार के कार्यकाल को लेकर कहा कि उस समय लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आती थी लेकिन सरकार कार्रवाई करने के बजाय सफाई देने में जुटी रहती थी लेकिन वो जिद कर रहे थे कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ.

इस तरह की राय देने का कोई हक नहीं
आज सारी कांग्रेस रायबहादुर बनी हुई है कि सरकार को ऐसा करना चाहिए जांच करना चाहिए, जिन लोगों के राज में 19 पेपर लीक हुए, उन्हें इस तरह की राय देने का कोई हक नहीं है. वहीं, भजनलाल सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ. यह बानगी है कि अशोक गहलोत सरकर में पेपर लीक नहीं लूट होती थी.

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. हर सप्ताह लाखों की संख्या में युवा विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि सरकार रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम कर रही है.

वर्तमान सरकार में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया
दाधीच ने कहा कि वर्तमान सरकार में निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के चलते गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चे भी सफलता हासिल कर रहे हैं. हाल हुई आरएएस भर्ती परीक्षा में पहली बार कि ऑटोचालक, सब्जी बेचने वाले, सरकारी स्कूल मास्टकर और प्राइवेट स्कूल टीचर का बच्चा आदि ऐसे लोग सलेक्ट हुए हैं। यह सरकार की पारदर्शिता और संवेदनशीलता का प्रमाण है.

दाधीच ने कहा कि कांग्रेस अब केवल भ्रम और झूठ फैलाने का काम कर रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास अब 'हरिद्वार में पिंडदान करने' के अलावा कुछ नहीं बचा है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार सुशासन और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीतिक बयान बाजी कर रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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