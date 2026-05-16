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NEET स्कैम में रोज नए खुलासे, गिरफ्तार दीनेश बिवाल की भतीजी दो दिन से गायब

Neet Paper Leak Case: NEET UG पेपर लीक मामले की जांच अब राजस्थान के चर्चित बिवाल परिवार तक पहुंच गई है. पेपर लीक केस में गिरफ्तार आरोपी दीनेश बिवाल की भतीजी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर MBBS छात्रा पलक बिवाल बीते 2  दो दिनों से गायब बताई जा रही है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byAshutosh Sharma
Published: May 16, 2026, 01:57 PM|Updated: May 16, 2026, 01:57 PM
NEET स्कैम में रोज नए खुलासे, गिरफ्तार दीनेश बिवाल की भतीजी दो दिन से गायब
Image Credit: Neet Paper Leak Case

Neet Paper Leak Case: NEET पेपर लीक मामले की जांच अब राजस्थान के सबसे चर्चित जमवारामगढ़ के बिवाल परिवार तक पहुंच गई है. पेपर लीक मामले में गिरफ़्तार आरोपी दिनेश बिवाल की भतीजी और एसएमएस मेडिकल कॉलेज की फर्स्ट ईयर MBBS छात्रा पलक बिवाल पिछले दो दिनों से गायब बताई जा रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए CBI सहित जांच एजेंसियां अब पलक से जुड़े हर पहलू की पड़ताल कर सकती है.

NEET-UG परीक्षा में 522 अंक किए थे हासिल

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जानकारी के अनुसार, पलक बिवाल ने साल 2025 में NEET-UG परीक्षा में 522 अंक हासिल किए थे. उसे 98.61 परसेंटाइल मिला था, जिसके आधार पर एससी कैटेगरी से जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला. हालांकि कॉलेज प्रशासन के अनुसार, शैक्षणिक सत्र के दौरान उसका प्रदर्शन सामान्य रहा और वह औसत छात्रा मानी जाती है. हालांकि पेपर लीक प्रकरण सामने आने के बाद पलक अचानक कॉलेज और हॉस्टल से गायब हो गई. कॉलेज प्रशासन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि पिछले दो दिनों से वह कॉलेज नहीं आई है. अब उसके दोस्तों और हॉस्टल में रहने वाली छात्राओं से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है.

नीट पेपर लीक केस में अब तक तीन गिरफ्तारी

कॉलेज में पलक की क्लास अटेंडेंस नियमित थी, वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी हिस्सा लेती थी और दसवीं क्लास में उसकी 93 और 12वीं में 81 फीसदी अंक उसने हासिल किए थे, जो बताता है कि वो शैक्षणिक तौर पर पढ़ाई में अच्छी थी लेकिन पलक के ही परिवार से नीट पेपर लीक केस में अब तक तीन गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें उसके दो चाचा और एक चचेरा भाई शामिल हैं.

गिरफ्तार दिनेश बिवाल का बेटा भी फरार
ऐसे में इस घटनाक्रम के बाद पलक का अचानक कॉलेज, हॉस्टल से गायब होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है. वहीं पूरे मामले में गिरफ्तार दिनेश बिवाल का बेटा भी फरार है. सामने आया है कि पेपर मिलने के बावजूद वह परीक्षा में सफल नहीं हो सका. अनुमान है कि 720 में से उसे केवल 107 अंक मिले. CBI अब उसकी भी तलाश कर रही है.

बिवाल परिवार पिछले दो सालों से लगातार NEET परीक्षा में चर्चा में रहा है. दीनेश, मांगीलाल और उनके बड़े भाई घनश्याम के परिवार के कुल 7 सदस्य NEET परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 5 का चयन हो गया. साल 2025 में मांगीलाल के बेटे विकास और बेटी प्रगति का चयन हुआ था. इसी वर्ष दीनेश की बेटी गुंजन को वाराणसी मेडिकल कॉलेज मिला, जबकि घनश्याम की बेटी पल्क को SMS मेडिकल कॉलेज और दूसरी बेटी सानिया को मुंबई के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला था.
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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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