/“पांच बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल में चयन” दिनेश बिंवाल का पोस्ट अब बन गया मुसबित, CBI के लिए बना सबूत

Neet Exam Leak Case: नीट-2026 पेपर लीक मामले में CBI की जांच अब जयपुर के जमवारामगढ़ के बिंवाल परिवार तक पहुंच गई है. इस परिवार के कई सदस्यों पर जांच एजेंसियों की नजर है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में परिवार के कई बच्चों का सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन हुआ है.

गिरफ्तार आरोपियों को दिल्ली ले गई CBI

CBI ने इस मामले में गिरफ्तार चार आरोपियों को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय ले जाया है. इनमें जयपुर के जमवारामगढ़ से गिरफ्तार मांगीलाल बिंवाल, उनके भाई दिनेश बिंवाल, मांगीलाल के बेटे विकास बिंवाल और हरियाणा के यश यादव शामिल हैं. चारों को बुधवार रात विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली भेज दिया गया. दिल्ली में सभी आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ की जाएगी.

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बिंवाल परिवार पर उठे सवाल

जांच एजेंसियों को अब सबसे बड़ा झटका बिंवाल परिवार से जुड़े खुलासों से लगा है. परिवार के कई सदस्यों ने पिछले वर्षों में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस के लिए चयन प्राप्त किया है. CBI अब यह जांच कर रही है कि यह चयन शुद्ध मेरिट पर हुआ या पेपर लीक के संगठित नेटवर्क की मदद से.

परिवार के सदस्यों का चयन

आरोपी मांगीलाल बिंवाल के बेटे विकास का चयन सवाई माधोपुर मेडिकल कॉलेज में हुआ था. उनकी बेटी प्रगति का चयन दौसा मेडिकल कॉलेज में हुआ. मांगीलाल के बड़े भाई घनश्याम बिंवाल की बेटी सानिया का चयन SMS मेडिकल कॉलेज, जयपुर में हुआ. घनश्याम की दूसरी बेटी पलक मुंबई के सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है. आरोपी दिनेश बिंवाल का बेटा ऋषि इस वर्ष NEET-2026 परीक्षा में शामिल हुआ था.

दिनेश बिंवाल का फेसबुक पोस्ट

जांच एजेंसियों को आरोपी दिनेश बिंवाल के फेसबुक अकाउंट से महत्वपूर्ण जानकारी मिली है. 6 नवंबर 2025 को दिनेश ने एक पोस्ट में लिखा था.

“मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व की बात है, हमारे पांच बच्चों का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (एमबीबीएस) में चयन हुआ. सभी बच्चों को उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं.

जांच की दिशा

CBI अब पूरे बिंवाल परिवार की NEET-2025 और NEET-2026 से संबंधित परीक्षा रिकॉर्ड, काउंसलिंग प्रक्रिया और आर्थिक स्थिति की गहन जांच कर रही है. जांचकर्ताओं का मानना है कि परिवार के कई सदस्यों का मेडिकल सीट पर चयन संदिग्ध परिस्थितियों में हुआ हो सकता है.मामले में आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है. CBI इस पूरे नेटवर्क को पूरी तरह से उजागर करने के लिए लगातार काम कर रही है.

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