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बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग

Neet paper Leak Case: नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दिनेश के बेटे ऋषि की 12वीं कक्षा की मार्कशीट सामने आ गई है, जिसने पूरे मामले को और चौंकाने वाला बना दिया है. राजस्थान बोर्ड से पास हुए ऋषि ने मात्र 500 अंकों में से सिर्फ 254 अंक हासिल किए थे, यानी 50.80 प्रतिशत अंक लेकर वह सेकंड डिवीजन में ग्रेस मार्क्स के सहारे पास हुआ था.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: May 15, 2026, 02:18 PM|Updated: May 15, 2026, 02:24 PM
बोर्ड एग्जाम में 50% नंबर और NEET में पेपर लीक का सहारा, दिनेश के बेटे ऋषि की मार्कशीट देख चकरा सकता है दिमाग
Image Credit: NEET Scam Rajasthan

NEET Scam Rajasthan: नीट पेपर लीक मामले में जमवारामगढ़ (जयपुर) के बिवाल परिवार के ऋषि की 12वीं कक्षा की मार्कशीट सामने आने के बाद पूरे प्रकरण ने नया मोड़ ले लिया है. राजस्थान बोर्ड से पास हुए ऋषि ने कुल 500 अंकों में सिर्फ 254 अंक (50.80 प्रतिशत) हासिल किए थे. वह भी सेकंड डिवीजन में, ग्रेस अंकों के सहारे.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि थ्योरी के कुल 56 अंकों में उसने फिजिक्स में मात्र 9 अंक, केमिस्ट्री में 15 अंक और बायोलॉजी में सिर्फ 20 अंक ही प्राप्त किए थे. हिंदी विषय में भी उसे ग्रेस अंक दिए गए, जिसके बाद वह 100 में 32 अंक पा सका. इतने कम अंकों वाले छात्र ने इस बार नीट परीक्षा दी थी.

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पुलिस जांच के अनुसार, ऋषि के पिता दिनेश ने गुरुग्राम से गिरफ्तार आरोपी यश से लाखों रुपये देकर नीट का पेपर खरीदा था. यदि यह पेपर लीक का मामला उजागर न होता, तो संभवतः ऋषि अच्छे अंकों के साथ किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा जाता और एक अयोग्य छात्र डॉक्टर बनकर लोगों की जिंदगी संभालने की जिम्मेदारी ले लेता.

यह मामला चिकित्सा क्षेत्र की गुणवत्ता और परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है. नीट जैसी अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा में पेपर लीक हो जाना न केवल लाखों मेहनती और प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है, बल्कि समाज के स्वास्थ्य तंत्र को भी कमजोर करता है. कल्पना कीजिए, अगर ऐसे अयोग्य छात्र डॉक्टर बन जाते तो मरीजों की जान कैसे सुरक्षित रहती?

पेपर लीक रैकेट न सिर्फ शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि पूरे समाज के भरोसे को तोड़ रहे हैं. माता-पिता लाखों रुपये खर्च कर अपने बच्चों को शॉर्टकट से सफलता दिलाना चाहते हैं, लेकिन अंत में यह पूरे सिस्टम को खोखला बना देता है.

राजस्थान पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है. पूछताछ में यह भी पता लगाया जा रहा है कि ऋषि जैसे और कितने छात्रों ने पैसे देकर नीट पेपर हासिल किया. शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नीट परीक्षा में सख्त निगरानी, डिजिटल सिक्योरिटी और कठोर सजा के प्रावधानों की तुरंत जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे घिनौने कांड दोहराए न जाएं.

यह घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि पेपर लीक न सिर्फ एक आपराधिक मामला है, बल्कि यह राष्ट्र के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा है. अयोग्य हाथों में लोगों की जान सौंपने का खतरा किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है.

पढ़ाई में औसत प्रदर्शन, फिर अचानक हाई परसेंटाइल

जांच और स्थानीय पड़ताल में यह बात भी सामने आई कि जिन छात्रों का चयन हुआ, उनका पहले का शैक्षणिक रिकॉर्ड बहुत साधारण था. कोचिंग टेस्ट और पिछले नीट स्कोर भी सामान्य स्तर के थे, लेकिन कथित पेपर लीक के बाद सभी ने असामान्य रूप से बेहतर प्रदर्शन किया.


विकास बिवाल

विकास के 10वीं में 63 प्रतिशत और 12वीं में 55 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसे 720 में से सिर्फ 270 अंक मिले थे. सीकर की कोचिंग में दिए गए 46 टेस्ट में उसका औसत स्कोर करीब 384 रहा. लेकिन नीट-2025 में उसने 85.11 परसेंटाइल हासिल कर लिया और सवाई माधोपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा गया.


प्रगति

प्रगति के 10वीं में 69 प्रतिशत और 12वीं में 91 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसके सिर्फ 332 अंक आए थे, जबकि कोचिंग टेस्ट में औसत करीब 302 रहा. इसके बावजूद नीट-2025 में उसने 89.08 परसेंटाइल प्राप्त कर दौसा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर लिया.


गुंजन

गुंजन के 10वीं में 86 प्रतिशत और 12वीं में 70 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसे 355 अंक मिले थे. कोचिंग टेस्ट में उसका औसत 320 से 342 अंक के बीच रहा, लेकिन नीट-2025 में उसने 92.53 परसेंटाइल हासिल कर सरकारी मेडिकल कॉलेज में जगह बना ली.


सानिया

सानिया के 10वीं में 63 प्रतिशत और 12वीं में 89 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसे 360 अंक मिले थे. कोचिंग टेस्ट में भी उसका प्रदर्शन औसत ही था. इसके बावजूद उसने नीट-2025 में 94.07 परसेंटाइल स्कोर किया और सरकारी कॉलेज में प्रवेश पा लिया.

पलक
पलक परिवार में सबसे बेहतर छात्रा मानी जा रही थी. उसके 10वीं में 93 प्रतिशत और 12वीं में 89 प्रतिशत अंक थे. नीट-2024 में उसे 512 अंक मिले थे और कोचिंग टेस्ट में भी उसका स्कोर 515 से 550 के बीच रहता था. नीट-2025 में उसने 98.61 परसेंटाइल हासिल कर जयपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया.

अबकी बार गिरफ़्तार दिनेश के बेटे ऋषि के लिए खरीदा गया था पेपर
सीबीआई जांच में यह भी सामने आया कि नीट-2026 में परिवार ने विकास के चचेरे भाई ऋषि बिवाल के लिए पेपर खरीदा था. ऋषि का शैक्षणिक रिकॉर्ड बेहद कमजोर बताया जा रहा है.

उसके 10वीं में सिर्फ 43.67 प्रतिशत अंक थे, जबकि 12वीं में वह ग्रेस मार्क्स के सहारे पास हुआ और कुल प्रतिशत करीब 50 रही. जांच एजेंसियों का मानना है कि यदि इस बार पेपर लीक का मामला उजागर नहीं होता तो संभवतः ऋषि का भी चयन हो सकता था.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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