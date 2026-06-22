/NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

राज्य चुनें
NEET UG री-एग्जाम 2026 के दौरान जयपुर के बिंदायका स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है. परीक्षा के दौरान एक छात्रा मोबाइल फोन लेकर परीक्षा कक्ष तक पहुंच गई और उसने प्रश्नपत्र के फोटो भी खींच लिए. घटना ने परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था और जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हालांकि राहत की बात यह रही कि परीक्षा केंद्र पर जैमर लगे होने के कारण मोबाइल से कोई भी फोटो या जानकारी बाहर नहीं भेजी जा सकी.
परीक्षा समाप्ति से पहले पकड़ी गई छात्रा
जानकारी के अनुसार परीक्षा समाप्त होने से करीब 15 मिनट पहले ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को छात्रा की गतिविधियों पर संदेह हुआ. जांच करने पर उसके पास मोबाइल फोन मिला. मोबाइल की जांच में प्रश्नपत्र के कई फोटो मिलने की बात सामने आई. इसके बाद परीक्षा केंद्र पर हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई.
AI से उत्तर ढूंढने के लिए लाई थी मोबाइल
पुलिस पूछताछ में छात्रा ने दावा किया कि वह मोबाइल फोन एआई (Artificial Intelligence) की मदद से उत्तर खोजने के उद्देश्य से लेकर आई थी. प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि यह छात्रा का NEET परीक्षा में तीसरा प्रयास था. हालांकि पुलिस और जांच एजेंसियां उसके बयान की सत्यता की जांच कर रही हैं. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं किसी संगठित नेटवर्क या अन्य व्यक्तियों की इसमें कोई भूमिका तो नहीं थी.
अंडरगारमेंट्स में छिपाकर लाई मोबाइल
जांच में सामने आया कि छात्रा ने मोबाइल फोन को अपने अंडरगारमेंट्स के हुक के पास छिपाकर रखा था. परीक्षा केंद्र के प्रवेश द्वार से लेकर परीक्षा हॉल तक सुरक्षा जांच के दौरान दो बार मेटल डिटेक्टर ने अलर्ट दिया था. जब सुरक्षा कर्मियों ने पूछताछ की तो छात्रा ने बताया कि अंडरगारमेंट्स के हुक के कारण डिटेक्टर सिग्नल दे रहा है. इस जवाब को स्वीकार कर लिया गया और आगे की गहन जांच नहीं की गई. यही लापरवाही बाद में बड़ी सुरक्षा चूक का कारण बनी.
देर रात तक चली पूछताछ
घटना के बाद बिंदायका थाने में छात्रा, परीक्षा केंद्र के ड्यूटी स्टाफ और अन्य संबंधित कर्मचारियों से देर रात तक पूछताछ की गई. पुलिस ने छात्रा को गिरफ्तार कर लिया है तथा उसके मोबाइल फोन को फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) जांच के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि मोबाइल का उपयोग केवल फोटो खींचने तक सीमित था या किसी अन्य उद्देश्य से भी किया गया था.
सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
यह घटना ऐसे समय में सामने आई है जब NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर पहले से ही देशभर में चर्चा होती रही है. परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर द्वारा दो बार चेतावनी दिए जाने के बावजूद पर्याप्त जांच नहीं होना सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर कमजोरी को उजागर करता है. अब प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और परीक्षा केंद्र पर तैनात कर्मचारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जा रही है. यह मामला भविष्य में परीक्षा सुरक्षा मानकों को और अधिक सख्त बनाने की आवश्यकता की ओर संकेत करता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!