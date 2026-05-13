/महाराष्ट्र के नासिक से शुरू हुआ पेपर लीक का सिलसिला! राजस्थान SOG ने CBI को सौंपे 15 संदिग्ध, अब फ्री हेंड जांच करेगी टीम

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी ने CBI को 15 प्रमुख संदिग्धों को सौंप दिया है. मामले की जांच अब पूरी तरह से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दी गई है. CBI ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और पूरे देश में फैले नेटवर्क की गहन जांच शुरू कर दी है.

नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में नया खुलासा हुआ है. राजस्थान समेत सात राज्यों में यह पेपर वायरल हुआ, हालांकि जांच में सामने आया है कि पेपर लीक का केंद्र राजस्थान नहीं था. पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक स्थित प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ और वहां से हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक गैंग के पास पहुंचा.

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गुरुग्राम की इस गैंग ने पेपर को राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बेचा. जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ निवासी दो भाइयों मांगीलाल और दिनेश ने 26-27 अप्रैल को करीब 30 लाख रुपये देकर यह पेपर खरीदा था.

उन्होंने सीकर में तैयारी कर रहे अपने बेटे को पेपर देने के बाद 29 अप्रैल को इसे आगे भी बेचा. सीकर में एक महीने पहले से ही छात्रों के मोबाइल पर मैसेज आने शुरू हो गए थे कि नीट पेपर मिल जाएगा. जमवारामगढ़ के एक छात्र ने भी कई अन्य छात्रों को पहले ही बता दिया था कि पेपर आ जाएगा.

इसी छात्र के परिवार से पिछले साल नीट में तीन लड़कियों और एक लड़के का सिलेक्शन हुआ था.हरियाणा की यह पेपर लीक गैंग बड़े स्तर पर सक्रिय थी, जिसमें कुछ डॉक्टर भी शामिल बताए जा रहे हैं. नासिक से गिरफ्तार मुख्य आरोपी शुभम खैरनार मध्य प्रदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था.

15 संदिग्ध CBI को सौंपे

राजस्थान एसओजी ने CBI को 15 आरोपियों को सौंपा है, जिनमें शामिल हैं. मनीष कुमार यादव (जयपुर), राकेश कुमार मंडावारिया (सीकर), रजत कुमार, अमित मीणा, रोहित मावालिया, विक्रम यादव, योगेश प्रजापत, संदीप हरितवाल, नितेश अजमेरा, मांगीलाल, दिनेश, विकास, यश यादव, सत्यनारायण चौधरी और एक अन्य व्यक्ति.

150 लोगों से हुई पूछताछ

एसओजी ने जांच के दौरान करीब 150 लोगों से विस्तृत पूछताछ की. इनमें छात्र, अभिभावक और उनके परिचित शामिल थे. जांच में पता चला कि पेपर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए अलग-अलग जगहों पर फैलाया गया. कई जगहों पर इसे “गेस पेपर” के नाम पर बेचा गया और दावा किया गया कि परीक्षा में इसी से प्रश्न आएंगे. बाद में वास्तव में कई प्रश्न इसी पेपर से आए.



राजस्थान पेपर लीक का सोर्स नहीं

राजस्थान एसओजी के अधिकारियों ने बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि NEET का पेपर राजस्थान से लीक नहीं हुआ था. प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि पेपर का मूल स्रोत महाराष्ट्र का नासिक था. यहां शुभम खैरनार नाम के व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक कर पुणे में बेचा. पुणे से यह पेपर हरियाणा के गुरुग्राम पहुंचा और फिर राजस्थान, केरल, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में फैल गया.



सीकर से शुरू हुई राजस्थान में जांच

सबसे पहले सीकर से पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी. यहां एक छात्र (जो वर्तमान में केरल में एमबीबीएस कर रहा है) को उसके मित्र ने पेपर उपलब्ध कराया था. इसके बाद यह पेपर राजस्थान के अन्य छात्रों और अभ्यर्थियों तक पहुंचा. जांच में यह भी सामने आया कि राजस्थान में पेपर हरियाणा के गुरुग्राम से आया था. महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने मुख्य आरोपी शुभम खैरनार को पहले ही हिरासत में ले लिया है.

CBI की टीम अब पूरे नेटवर्क को उजागर करने और बड़े-बड़े खिलाड़ियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. इस मामले में BNS की विभिन्न धाराओं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है.

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