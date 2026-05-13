/NEET-UG Paper Leak Case: कौन है दिनेश और मांगीलाल? जिन्होंने 30 लाख में पेपर खरीदकर तबाह कर दी 22,79,743 छात्र-छात्राओं की मेहनत

NEET-UG Paper Leak Case Update: नीट यूजी 2026 परीक्षा का पेपर लीक मामला अब पूरे देश में सनसनी फैला रहा है. इस घोटाले का जाल सात राज्यों तक फैला हुआ है. राजस्थान में इस पूरे मामले में सबसे चर्चित नाम जयपुर ग्रामीण के जमवारामगढ़ निवासी दो भाइयों मांगीलाल और दिनेश का है.

जांच एजेंसियों के अनुसार, इन दोनों भाइयों ने 26-27 अप्रैल को पेपर लीक गैंग को 30 लाख रुपये देकर कथित पेपर खरीदा था. इसके बाद 29 अप्रैल को उन्होंने सीकर में तैयारी कर रहे अपने बेटे को पेपर दिया और आगे कई अन्य छात्रों को भी बेचा.

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परिवार की हैरान करने वाली पृष्ठभूमि

दिनेश और मांगीलाल के परिवार की NEET में सफलता का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है. पिछले साल यानी 2025 में इस परिवार के चार बच्चे NEET में सलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके हैं — तीन लड़कियां और एक लड़का. अब इसी परिवार पर पेपर लीक का गंभीर आरोप लगा है.

पेपर लीक का पूरा रूट

पूछताछ के अनुसार, पेपर सबसे पहले महाराष्ट्र के नासिक की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ. वहां से यह पेपर हरियाणा के गुरुग्राम की गैंग के पास पहुंचा. गुरुग्राम गैंग ने इसे राजस्थान, केरल, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और तेलंगाना समेत कई राज्यों में बेचा. राजस्थान में पेपर सबसे पहले जमवारामगढ़ के इन दोनों भाइयों तक पहुंचा. उन्होंने इसे सीकर में अपने बेटे और अन्य छात्रों तक पहुंचाया. सीकर में कुछ पीजी संचालकों और छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप और चैनल के जरिए यह पेपर तेजी से वायरल हुआ.

CBI को सौंपी गई जांच

राजस्थान एसओजी ने अब तक इस मामले में दो दर्जन से ज्यादा आरोपियों को CBI को सौंप दिया है. एसओजी के आईजी अजयपाल लाम्बा ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक का केंद्र राजस्थान नहीं था. पेपर राजस्थान पहुंचने से पहले ही बाहर आ चुका था. CBI की टीम जयपुर पहुंच चुकी है और पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है. जांच में आशंका जताई जा रही है कि इस गैंग में कुछ डॉक्टर भी शामिल हो सकते हैं.

परीक्षा रद्द, छात्रों में आक्रोश

पेपर लीक की पुष्टि होने के बाद NEET UG 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिससे लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य पर संकट आ गया है. इस मामले में अब तक 150 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा चुकी है.यह पूरा प्रकरण परीक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर करता है. CBI अब इस बड़े नेटवर्क को पूरी तरह से बेनकाब करने की कोशिश कर रही है.

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