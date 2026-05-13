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राजस्थान से नहीं लीक हुआ NEET का पेपर, IG लाम्बा ने किया बड़ा दावा, जानें जांच का कच्चा चिट्ठा

Rajasthan NEET Leak: नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में राजस्थान एसओजी के आईजी अजयपाल लाम्बा ने बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने कहा कि NEET का प्रश्न पत्र राजस्थान से लीक नहीं हुआ था.

Edited byAnsh RajReported byAnsh Raj
Published: May 13, 2026, 12:17 PM|Updated: May 13, 2026, 12:17 PM
राजस्थान से नहीं लीक हुआ NEET का पेपर, IG लाम्बा ने किया बड़ा दावा, जानें जांच का कच्चा चिट्ठा
Image Credit: AI Generated Image

NEET UG 2026 Paper Leak: नीट यूजी 2026 परीक्षा के कथित पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस ने महत्वपूर्ण खुलासा किया है. राजस्थान एसओजी के आईजी अजयपाल लाम्बा ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में यह साफ हो गया है कि NEET का प्रश्न पत्र राजस्थान से लीक नहीं हुआ था. मामले की जांच अब पूरी तरह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है.

नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच अब पूरी तरह CBI के हाथ में है. CBI की टीम कल रात से ही जयपुर के एसओजी मुख्यालय में डेरा डाले हुए है और दो दर्जन से ज्यादा हिरासत में लिए गए लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है.

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CBI की टीम कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए पूरे मामले की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रही है. जांच में सामने आया है कि पेपर लीक में ज्यादातर वे लोग शामिल हैं जो या तो इस साल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जिन्होंने पहले NEET परीक्षा दी है.

CBI नासिक, गुरुग्राम, सीकर, जयपुर (जमवारामगढ़), झुंझुनूं, अलवर, केरल और देहरादून तक फैले पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है. केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्नों की पीडीएफ व्हाट्सएप के जरिए शेयर की गई थी. जांच के अनुसार पेपर को 30 लाख रुपये तक में खरीदा गया और फिर इसे आगे कई गुना महंगे दामों पर बेचा गया.

CBI अब इस पूरे रैकेट के मास्टरमाइंड्स तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है. एसओजी मुख्यालय में CBI की टीम की पूछताछ आज भी जारी है. इस मामले में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

CBI ने शुरू की जांच
राजस्थान एसओजी की टीम ने इस मामले में अब तक 13 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है. जयपुर एसओजी मुख्यालय पहुंची CBI टीम को जल्द ही इन संदिग्धों को सौंप दिया जाएगा. आईजी लाम्बा ने बताया कि सीकर, अलवर, झुंझुनूं, जयपुर और जयपुर ग्रामीण सहित कई जिलों में फैले नेटवर्क की गहन जांच की गई. करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें छात्र, अभिभावक और उनके परिचित शामिल थे.

कहां से लीक हुआ पेपर?
जांच के दौरान पता चला कि कथित पेपर महाराष्ट्र के नासिक से निकलकर हरियाणा पहुंचा था. हरियाणा के एक व्यक्ति को यह पेपर भेजा गया था, जिसने इसे आगे अन्य लोगों तक पहुंचाया. सबसे पहले सीकर से पेपर लीक होने की जानकारी सामने आई थी. एक छात्र (जो वर्तमान में केरल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है) को उसके मित्र ने यह पेपर उपलब्ध कराया था. इसके बाद गुरुग्राम और हरियाणा के कुछ लोगों के माध्यम से यह पेपर अन्य अभ्यर्थियों तक पहुंचा.


आरोपियों की भूमिका
एसओजी के अनुसार, कुछ अभ्यर्थियों और उनके परिजनों की भी इस पूरे मामले में सक्रिय भूमिका सामने आई है. कथित लीक पेपर में केमिस्ट्री के 45 और बायोलॉजी के 90 प्रश्न उत्तरों सहित उपलब्ध थे. आरोपी इसे ओरिजिनल पेपर बताकर बेच रहे थे. हालांकि, जांच में साफ हुआ कि राजस्थान इस पूरे गोरखधंधे का केंद्र नहीं था. पेपर राजस्थान पहुंचने से पहले ही बाहर आ चुका था.

CBI को सौंपी गई जांच
आईजी अजयपाल लाम्बा ने बताया कि एसओजी और राज्य पुलिस की पूरी जांच रिपोर्ट CBI को सौंप दी गई है. दिल्ली से CBI की टीम राजस्थान पहुंच चुकी है और मामले की गहन छानबीन कर रही है.

मामले में दर्ज धाराएं
CBI ने इस मामले में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, विश्वासघात, चोरी और सबूत नष्ट करने समेत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है. इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और पब्लिक एग्जामिनेशन (अनफेयर मीन्स की रोकथाम) अधिनियम-2024 के तहत भी मामले दर्ज किए गए हैं.

छात्रों और अभिभावकों में चिंता
NEET UG 2026 पेपर लीक मामले ने पूरे देश में छात्रों और अभिभावकों में गुस्सा और चिंता पैदा कर दी है. हजारों छात्रों का भविष्य इस परीक्षा पर निर्भर था. अब CBI की जांच से इस पूरे रैकेट का खुलासा होने की उम्मीद है. एसओजी और CBI की संयुक्त टीम अब पूरे नेटवर्क को उजागर करने में जुटी हुई है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में और भी बड़े-बड़े खिलाड़ी सामने आ सकते हैं.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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