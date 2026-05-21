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NEET UG 2026: नीट री-एग्जाम की तारीख तय, आज से शुरू होगा फीस रिफंड पोर्टल, जानें राजस्थान के 2 लाख छात्रों के लिए क्या हैं नए नियम

Rajasthan News: नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द होने के बाद NTA आज से फीस रिफंड पोर्टल शुरू कर रहा है. 21 जून को होने वाले री-एग्जाम के लिए छात्र आज रात 11:50 बजे तक अपना परीक्षा शहर बदल सकते हैं. राजस्थान के 2 लाख छात्रों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 21, 2026, 02:47 PM|Updated: May 21, 2026, 02:47 PM
NEET UG 2026: नीट री-एग्जाम की तारीख तय, आज से शुरू होगा फीस रिफंड पोर्टल, जानें राजस्थान के 2 लाख छात्रों के लिए क्या हैं नए नियम
Image Credit: EET 2026 Rajasthan Students

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा नीट यूजी 2026 के लाखों उम्मीदवारों के लिए आज से आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन फीस रिफंड पोर्टल शुरू किया जा रहा है. यह कदम गत 3 मई को आयोजित हुई परीक्षा के पेपर लीक होने और उसके बाद एग्जाम रद्द किए जाने के फैसले के बाद उठाया गया है, जिसकी जांच

वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है. एनटीए ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर पुष्टि की है कि बैंक खाते का विवरण जमा करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अलग मॉड्यूल लाइव किया जा रहा है, ताकि छात्र अपनी फीस वापस पा सकें.

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श्रेणी के अनुसार मिलेगा रिफंड
एनटीए छात्रों को उनकी कैटेगरी के आधार पर रिफंड जारी कर रहा है. हालांकि, इस रिफंड राशि में पेमेंट गेटवे या बैंक चार्ज शामिल नहीं होंगे-

उम्मीदवार की श्रेणी (Category)रिफंड मिलने वाली राशि (INR)
सामान्य (General)₹1,700
ओबीसी (OBC) और ईडब्ल्यूएस (EWS)₹1,600
एससी / एसटी / दिव्यांग (PWD) / थर्ड जेंडर₹1,000
एनआरआई (NRI) उम्मीदवार₹9,500

री-एग्जाम, 21 जून को परीक्षा
एनटीए ने साफ कर दिया है कि 21 जून 2026 को होने वाली नीट यूजी की दोबारा परीक्षा के लिए छात्रों से कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी. दोबारा परीक्षा कराने का पूरा खर्च खुद एनटीए उठाएगा.बता दें कि री-एग्जाम के लिए छात्रों को नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. आपकी पुरानी डिटेल्स ही मान्य रहेंगी. साथ ही परीक्षा का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक है, जो पेन-एंड-पेपर (ऑफ़लाइन) मोड में आयोजित की जाएगी. यह एग्जाम हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उर्दू, मराठी, मलयालम, गुजराती, पंजाबी, असमिया, कन्नड़ और ओडिया सहित कुल 13 भाषाओं में होगा. परीक्षा की अवधि में शामिल अतिरिक्त 15 मिनट का समय पेपर शुरू होने से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, दस्तावेज़ीकरण और अन्य औपचारिकताओं के लिए सुरक्षित रखा गया है. छात्र अब अपने पेपर का माध्यम नहीं बदल सकेंगे.

राजस्थान के 2 लाख छात्रों पर असर, आज रात तक बदल सकते हैं परीक्षा शहर
नीट यूजी परीक्षा में राजस्थान की बहुत बड़ी भागीदारी रही है. प्रदेश के 27 जिलों के 611 केंद्रों पर करीब 2.09 लाख अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, जिनमें से लगभग 2 लाख स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी थी. अब इन सभी को दोबारा परीक्षा में बैठना होगा.एनटीए ने उन उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है जो वर्तमान पते में बदलाव या स्थानांतरण के कारण अपना परीक्षा शहर बदलना चाहते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर सिटी सेंटर अपडेट करने का यह लिंक आज यानी 21 मई 2026 की रात 11:50 बजे तक ही सक्रिय रहेगा. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि दोबारा होने वाले एग्जाम के लिए आवंटित परीक्षा केंद्र पहले वाले से अलग हो सकता है, क्योंकि यह आपके नए शहर के विकल्प और वहां केंद्रों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा.

पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच, 9 गिरफ्तारियां
3 मई को पेपर लीक की बात सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने इस संवेदनशील मामले की कमान सीबीआई (CBI) को सौंपी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई ने दिल्ली की एक अदालत को बताया है कि उन्हें अंदेशा है कि पेपर लीक एनटीए के सिस्टम के भीतर से ही शुरू हुआ होगा. इस मामले में अब तक विभिन्न शहरों से नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सीबीआई पैसों के लेन-देन और उन लाभार्थियों की पहचान करने में जुटी है, जिन्होंने लीक हुए पेपर खरीदे थे. एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और संगठन के भीतर या बाहर का जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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