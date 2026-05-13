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NEET परीक्षा रद्द होने पर सियासत तेज, कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन, डोटासरा बोले- युवाओं के सपनों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं

NEET-UG Paper Leak Case: नीट 2026 परीक्षा में कथित गड़बड़ी और परीक्षा रद्द होने के बाद राजस्थान में सियासत गरमा गई है. CBI जांच के बीच कांग्रेस और NSUI आज जयपुर समेत प्रदेशभर में विरोध प्रदर्शन करेंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Sharma
Published: May 13, 2026, 12:52 PM|Updated: May 13, 2026, 12:52 PM
NEET परीक्षा रद्द होने पर सियासत तेज, कांग्रेस आज करेगी प्रदर्शन, डोटासरा बोले- युवाओं के सपनों से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं
Image Credit: NEET-UG Paper Leak Case

NEET-UG Paper Leak Case: गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा NEET परीक्षा 2026 में कथित गड़बड़ी के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. परीक्षा रद्द किए जाने और मामले की जांच CBI को सौंपे जाने के बाद अब राजस्थान की राजनीति भी गरमा गई है. इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेशभर में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है.

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने राजस्थान की सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि युवाओं के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर पार्टी सड़क से लेकर जिला मुख्यालय तक आवाज उठाएगी. कांग्रेस का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार हो रही कथित गड़बड़ियों से लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भरोसा कमजोर हुआ है. पार्टी का कहना है कि युवाओं के सपनों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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शाम 5 बजे संजय सर्किल, चांदपोल पर विरोध प्रदर्शन

प्रदेशभर में जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे. राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस की ओर से बड़ा प्रदर्शन प्रस्तावित है. जयपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शाम 5 बजे संजय सर्किल, चांदपोल पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. इस प्रदर्शन का नेतृत्व जयपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील शर्मा करेंगे. प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है.

इधर, छात्र संगठन NSUI ने भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. NSUI की ओर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर शाम 6 बजे विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा. संगठन के कार्यकर्ता परीक्षा रद्द होने और कथित अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाएंगे. NSUI का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है.

जांच के नतीजों पर टिकी हुई अभिभावकों की नजरें

इस बीच, CBI ने मामले की जांच शुरू कर दी है. एजेंसी परीक्षा में कथित गड़बड़ी और उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपे जाने के बाद अब देशभर के छात्रों और अभिभावकों की नजरें जांच के नतीजों पर टिकी हुई हैं.

गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि देश को उम्मीद है कि CBI निष्पक्ष जांच करेगी और युवाओं के सपनों का सौदा करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रखेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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