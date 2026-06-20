/NEET-UG री-एग्जाम से पहले राजस्थान में NTA की मेगा मॉक ड्रिल, सुरक्षा और व्यवस्थाओं की होगी अंतिम जांच

Jaipur News: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET-UG री-एग्जाम को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए देशभर में 20 जून को मेगा मॉक ड्रिल आयोजित करने का फैसला किया है. इस अभ्यास का उद्देश्य परीक्षा से जुड़ी हर प्रक्रिया का पूर्वाभ्यास कर संभावित कमियों को समय रहते दूर करना है. राजस्थान में भी कुछ परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल कर तैयारियों का आंकलन किया जा सकता है. वहीं, री-एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक आयोजित होगा.

सुबह 9 बजे से शुरू होगी मॉक ड्रिल

NTA के निर्देशानुसार मेगा मॉक ड्रिल सुबह 9 बजे से देर शाम तक चलेगी. इसमें प्रश्न पत्रों की सुरक्षित डिलीवरी, परीक्षा केंद्रों तक उनका परिवहन, केंद्र प्रबंधन, सुरक्षा व्यवस्था और परीक्षा समाप्त होने के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित तरीके से वापस भेजने की पूरी प्रक्रिया का रिहर्सल किया जाएगा. इसका मकसद किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक खामी की पहले ही पहचान कर उसे दूर करना है.

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सुरक्षा व्यवस्था पर रहेगा विशेष फोकस

री-एग्जाम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया गया है. मॉक ड्रिल और मुख्य परीक्षा के दौरान देशभर में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी, जिनमें पुलिस और अर्धसैनिक बल शामिल हैं, तैनात रहेंगे. इसके अलावा 1.5 लाख से ज्यादा CCTV कैमरों के जरिए परीक्षा केंद्रों और संवेदनशील स्थानों पर निगरानी रखी जाएगी. प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, उनके ट्रांसपोर्ट और परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी.

राजस्थान में प्रशासन अलर्ट मोड पर

राजस्थान में भी NEET-UG री-एग्जाम को लेकर प्रशासन सतर्क है. प्रदेश में 602 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की जाएगी. विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्रों की तैयारियों, सुरक्षा इंतजामों और व्यवस्थाओं की समीक्षा की जा रही है. कुछ स्थानों पर मॉक ड्रिल के माध्यम से सुरक्षा और संचालन व्यवस्था की जांच भी की जा सकती है, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की परेशानी न हो.

21 जून को होगा री-एग्जाम

NTA की ओर से आयोजित NEET-UG री-एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा. मेगा मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और सुचारु रूप से संचालित हो. एजेंसी चाहती है कि प्रश्न पत्र वितरण से लेकर परीक्षा समाप्ति तक हर चरण तय मानकों के अनुरूप पूरा हो और अभ्यर्थियों को निष्पक्ष परीक्षा वातावरण मिल सके.