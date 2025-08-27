Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा 2025 की नई तारीख घोषित, अब 31 अगस्त नहीं इस दिन होगा एग्जाम

Rajasthan Government Jobs: राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 की नई तारीख आ गई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने बहुप्रतीक्षित ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 की नई तारीख घोषित कर दी है.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Aman Singh
Published: Aug 27, 2025, 23:32 IST | Updated: Aug 27, 2025, 23:32 IST

Trending Photos

राजस्थान का वो हाईवे, जिसे कहा जाता है 'खून का प्यासा रास्ता'!
7 Photos
Rajasthan News,

राजस्थान का वो हाईवे, जिसे कहा जाता है 'खून का प्यासा रास्ता'!

राजस्थान में मानसून ने फिर से पकड़ी रफ्तार, इन 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
weather update

राजस्थान में मानसून ने फिर से पकड़ी रफ्तार, इन 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी

सिर्फ मोदक ही नहीं, जयपुर के इस मंदिर में गणपति का ये प्रसाद भी है खास
6 Photos
Ganesh Chaturthi 2025

सिर्फ मोदक ही नहीं, जयपुर के इस मंदिर में गणपति का ये प्रसाद भी है खास

Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत
6 Photos
Chittorgarh News

Chittorgarh: गूगल मैप ने पहुंचाया मौत के रास्ते पर! वैन नदी में बही, 3 की मौत

राजस्थान VDO भर्ती परीक्षा 2025 की नई तारीख घोषित, अब 31 अगस्त नहीं इस दिन होगा एग्जाम

Rajasthan Government Jobs: राजस्थान में ग्रामीण विकास अधिकारी (VDO) बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) ने बहुप्रतीक्षित ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा-2025 की नई तारीख घोषित कर दी है. अब यह परीक्षा 2 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.

पहले यह परीक्षा 31 अगस्त 2025 को प्रस्तावित थी, लेकिन लॉजिस्टिक कारणों और उम्मीदवारों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए इसे स्थगित कर 2 नवंबर को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है. बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परीक्षा के लिए 5 लाख 40 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जबकि केवल 850 पद खाली हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इतनी बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों को देखते हुए बोर्ड ने फैसला लिया है कि परीक्षा एक ही दिन आयोजित की जाएगी, ताकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया की आवश्यकता न पड़े और परीक्षा पारदर्शी बनी रहे. वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अक्टूबर के अंत में जारी किए जाएंगे. आवेदन प्रक्रिया 19 जून से 18 जुलाई 2025 तक चली थी और इस दौरान रिकॉर्ड संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किए.

ग्रामीण विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार के पास स्नातक की डिग्री और कंप्यूटर की जानकारी होना आवश्यक है. साथ ही 12वीं कक्षा में कंप्यूटर विषय या मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर डिप्लोमा होना अनिवार्य है. उम्मीदवार की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. वहीं आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के मुताबिक आयु में छूट दी जाएगी.

उम्मीदवीरों का चयन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दो चरणों में किया जाएगा. मुख्य परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर अंतिम चयन होगा. चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल-6 के अंतर्गत नियुक्त किया जाएगा. शुरुआती दो साल की प्रोबेशन अवधि में फिक्स वेतन मिलेगा. इसके बाद स्थायी नियुक्ति के साथ सभी सरकारी भत्ते लागू होंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news