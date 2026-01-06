PHED में एक बार फिर से नए पेयजल कनेक्शन नीति का विरोध, मंत्री से लगाई संशोधन की गुहार

Rajasthan News: जयपुर PHED में एक बार फिर से नए पेयजल कनेक्शन नीति का विरोध हो गया है. नई नीति को लेकर प्लम्बर्स ने मंत्री से गुहार लगाई है कि उन्हें भी रोजगार दिया जाए.
Trending Photos
Rajasthan News: जयपुर PHED में एक बार फिर से नए पेयजल कनेक्शन नीति का विरोध हो गया है. नई नीति को लेकर प्लम्बर्स ने मंत्री से गुहार लगाई है कि उन्हें भी रोजगार दिया जाए. जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से मिलकर अपनी पीड़ा जताई. आखिरकार कैसे इस नीति का विरोध तेज हो गया.
जलदाय विभाग में पेयजल कनेक्शन की नई नीति के खिलाफ एक बार फिर नलकारों लामबंद हो गए. पेयजल कनेक्शन की नई नीति 1 लाख प्लम्बर्स के बेरोजगार होने का दावा किया जा रहा है. इसको लेकर प्लम्बर्स ने सरकार से गुहार लगाई है. वाटर वर्क्स रूल्स 1967 के अंतगर्त पंजीकृत किए गए हैं.
पिछले साल जारी किए गए परिपत्र में जल आपूर्ति नियमों को संशोधन किया गया. जिसके तहत जल संबंध की शुल्क 8100 रुपये हो गए. प्लम्बर्स का दावा है कि नई नीति के आने से केवल बडे़ कॉन्ट्रैक्टर्स को काम मिल रहा है.
इससे राजस्थान के करीब 1 लाख प्लम्बर्स बेरोजगार हो गए. इस संबंध में एसोसिएशन ने जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी से मुलाकात कर अपनी पीड़ा जताई. मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए चीफ इंजीनियर अरबन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए.
9500 पेयजल कनेक्शन पेंडिंग
प्लम्बर्स ने दावा किया है कि नई नीति से उपभोक्ताओं को समय पर कनेक्शन नहीं मिल रहे. उनका कहना है कि 9500 कनेक्शन इस समय पेंडिंग चल रहे हैं. ऐसे में सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द इसका समाधान निकालें, ताकि प्लम्बर्स को भी रोजगार मिल सके.
इससे पहले भी नलकारों ने सरकार से मांग की थी कि नई नीति में सुधार करें, ताकि नलकारों को रोजगार मिल सके. पिछले साल नई नीति के आदेश जारी हुए थे. ऐसे में अब देखना होगा कि जलदाय विभाग कैसे प्लम्बर्स को राहत दे पाएगा. क्योंकि केवल सवाल इनसे जुड़ा नहीं, बल्कि मजदूर वर्ग से जुड़ा है.
यह भी पढ़ें-PM Kisan Yojana 22nd kisht: इन किसानों के खाते में नहीं आएगी PM Kisan योजना की अगली किस्त, जानें वजह
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!