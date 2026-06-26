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CII राजस्थान ने लॉन्च किया पहला ESG क्लस्टर, उद्योगों को मिलेगा सस्टेनेबिलिटी का नया मंच

CII Rajasthan: कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) राजस्थान ने जयपुर में राज्य का पहला ESG (एनवायरनमेंटल, सोशल और गवर्नेंस) क्लस्टर लॉन्च किया. इस पहल का उद्देश्य उद्योगों को सस्टेनेबिलिटी, कार्बन न्यूट्रैलिटी, रेगुलेटरी तैयारी और जिम्मेदार बिजनेस ग्रोथ के लिए साझा मंच उपलब्ध कराना है.

Edited byAnsh RajReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 26, 2026, 12:13 PM|Updated: Jun 26, 2026, 12:13 PM
CII राजस्थान ने लॉन्च किया पहला ESG क्लस्टर, उद्योगों को मिलेगा सस्टेनेबिलिटी का नया मंच
Image Credit: Rajasthan News:Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) राजस्थान ने जयपुर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राज्य का पहला ESG (Environmental, Social and Governance) क्लस्टर लॉन्च किया. यह राजस्थान का पहला ऐसा उद्योग मंच है, जो विशेष रूप से पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक उत्तरदायित्व और बेहतर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इस पहल का मकसद उद्योगों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, जहां वे मिलकर ESG मानकों को अपनाने, अनुभव साझा करने और सतत विकास की दिशा में बेहतर कार्य कर सकें.

सस्टेनेबिलिटी और कार्बन न्यूट्रैलिटी पर रहेगा विशेष फोकस
कार्यक्रम में बताया गया कि यह क्लस्टर उद्योगों को अपनी सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस सुधारने, बदलते पर्यावरणीय नियमों के अनुरूप तैयार रहने और जिम्मेदार व समावेशी बिजनेस मॉडल अपनाने में मदद करेगा. साथ ही यह पहल भारत के नेट-ज़ीरो उत्सर्जन और सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को हासिल करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी. कार्यक्रम में शामिल 25 से अधिक प्रमुख औद्योगिक संगठनों और संस्थानों के प्रतिनिधियों ने इस पहल का स्वागत किया और मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई.

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उद्योगों के लिए बनेगा ज्ञान और सहयोग का मंच
CII राजस्थान के सस्टेनेबिलिटी एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पैनल के को-कोन्वेनर मधुर खेतान ने कहा कि यह ESG क्लस्टर कार्बन न्यूट्रैलिटी की दिशा में एक नया बेंचमार्क स्थापित करेगा. उन्होंने बताया कि यह मंच उद्योग जगत, सस्टेनेबिलिटी विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और विभिन्न क्षेत्रों के पेशेवरों को एक साथ लाएगा. इसके माध्यम से ESG से जुड़ी नई तकनीकों, सफल मॉडलों और सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को साझा किया जाएगा, जिससे उद्योगों को व्यावहारिक समाधान मिल सकेंगे.


वर्कशॉप और प्रशिक्षण से मिलेगा लाभ
क्लस्टर के तहत नियमित वर्कशॉप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पीयर लर्निंग सेशन, ESG असेसमेंट और विशेषज्ञों की सलाह जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. इन कार्यक्रमों के माध्यम से कंपनियों को अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और संचालन में ESG सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी. इससे उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी और वे राष्ट्रीय व वैश्विक मानकों के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे.


विशेषज्ञों ने साझा किए अनुभव
कार्यक्रम में CII सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्रिंसिपल काउंसलर स्वाति तिवारी, CII राजस्थान के सीनियर डायरेक्टर एवं हेड नितिन गुप्ता तथा CII राजस्थान के पूर्व चेयरमैन और मनु यंत्रालय के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनव बनर्थिया ने भी अपने विचार साझा किए. वक्ताओं ने कार्बन न्यूट्रैलिटी हासिल करने के लिए अपनाए जा रहे नवाचारों, उद्योगों की बदलती भूमिका और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि ESG क्लस्टर राजस्थान के औद्योगिक विकास को अधिक टिकाऊ, पारदर्शी और जिम्मेदार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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