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5 जिलों में अब टोकन से मिलेगा यूरिया, किसान मोबाइल से बुक करेंगे, घर के पास की दुकान से ले सकेंगे

Jaipur News : राजस्थान में उर्वरक वितरण को लेकर नई योजना शुरू हो गयी है.  फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स मंगलवार से 5 जिलों में लागू हो चुका है. ताकि उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी रोकी जा सके और  किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक मिले. लेकिन अभी कम्पनियों की टैगिंग रोकना बड़ी चुनौती है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published:Aug 25, 2026, 08:42 PM IST | Updated:Aug 25, 2026, 08:42 PM IST
5 जिलों में अब टोकन से मिलेगा यूरिया, किसान मोबाइल से बुक करेंगे, घर के पास की दुकान से ले सकेंगे
Image Credit: AI

Jaipur News : राजस्थान में यूरिया-डीएपी जैसे उर्वरक वितरण को लेकर अब नई प्रक्रिया लागू की जा रही है. सिरोही और राजसमंद में पायलट प्रोजेक्ट सफल होने के बाद कृषि विभाग ने मंगलवार से 5 जिलों में इस नई व्यवस्था को लागू किया है. इसके तहत अब किसान मोबाइल से अपने उपयोग के लिए उर्वरक की बुकिंग कर सकेंगे. टोकन के जरिए उन्हें यूरिया और डीएपी मिल सकेगा.

आपको बता दें कि किसानों को उनकी वास्तविक जरूरत के मुताबिक समय पर यूरिया-डीएपी उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने नई तैयारी की .है उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अनियमित वितरण पर रोक लगाने के लिए राज्य सरकार ने फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल की नई व्यवस्था शुरू की है. फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल को मंगलवार से राज्य के 5 नए जिलों में लागू किया गया है. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि सिरोही एवं राजसमंद जिलों में फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल सफलतापूर्वक लागू किया जा चुका है. इन दोनों जिलों में अब तक 78 हजार से अधिक किसानों को 12 हजार मैट्रिक टन से अधिक उर्वरक वितरित किया जा चुका है. पायलट प्रोजेक्ट के दौरान प्राप्त सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, इसलिए अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा. सिरोही-राजसमंद में 25 जून से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था. इससे वास्तविक किसानों तक उर्वरक पहुंचाने में मदद मिली है. साथ ही कालाबाजारी, अनावश्यक जमाखोरी, कृत्रिम कमी और अनियमित वितरण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने में सफलता मिली है.

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इस तरह लागू हो रही नई व्यवस्था

- 5 जिलों बूंदी, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, धौलपुर और चूरू में नई प्रक्रिया लागू

- 12 अन्य जिलों में भी जल्द इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा

- चरणबद्ध तरीके से प्रदेश के सभी जिलों में व्यवस्था को लागू किया जाएगा

- नई व्यवस्था में किसान खुद उर्वरक की बुकिंग कर सकते

- बुकिंग के बाद किसान को 48 घंटे की वैधता वाला टोकन मिलेगा

- किसान टोकन से अपने नजदीकी उर्वरक विक्रेता से उर्वरक ले सकते

- यदि किसान निर्धारित 48 घंटे की अवधि में उर्वरक प्राप्त नहीं करता

- तो उसे पुनः करनी होगी बुकिंग

- इससे उर्वरक वितरण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी

राज्य सरकार को मिलेंगे 675 करोड़

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि नई व्यवस्था से किसानों को उर्वरक के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं रहेगी. लंबी कतारों में खड़े रहने की परेशानी से राहत मिलेगी. तकनीक आधारित इस व्यवस्था से किसानों को यह भी पता रहेगा कि उन्हें उर्वरक कहां और किस प्रक्रिया के तहत प्राप्त करना है। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होगी. सिरोही और राजसमंद में व्यवस्था लागू करने से राज्य सरकार को केन्द्र से प्रोत्साहन के रूप में 175 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है. वहीं पूरे प्रदेश में यह योजना लागू करने पर 675 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिल सकेगी.

फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल की नई व्यवस्था शुरू

कृषि विभाग के सामने टैगिंग रोकने की बड़ी चुनौती

फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल की इस नई व्यवस्था को लागू करने में कृषि विभाग के सामने चुनौती कम नहीं है. दरअसल उर्वरक सप्लाई देने वाली कम्पनियों द्वारा उर्वरक के साथ टैगिंग के रूप में ऐसे उत्पाद वितरकों के माध्यम से किसानों को जबरन बेचे जाते हैं, जो कि ज्यादातर अनुपयोगी होते हैं। न केवल निजी क्षेत्र की कम्पनियां, बल्कि सरकारी क्षेत्र की उर्वरक निर्माता कम्पनियां भी रिटेलर्स के मार्फत जबरन टैगिंग करती हैं. ऐसे में देखना होगा कि क्या कृषि विभाग उर्वरक सप्लाई करने वाली इन कम्पनियों की टैगिंग पर रोक लगा सकेगा ?

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