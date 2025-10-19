Rajasthan News: दिवाली पर राजस्थान को मिला एक और बड़ा तोहफा, देवगढ़ मदारिया-मारवाड़ जंक्शन लाइन को मंजूरी

Rajasthan News: राजस्थान के महत्वपूर्ण पर्यटन और व्यापारिक क्षेत्रों को रेल नेटवर्क से मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की पहल पर देवगढ़ मदारिया से मारवाड़ जंक्शन के बीच नई 72 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने को मंजूरी मिल गई है. यह लाइन टाडगढ़-रावली मार्ग से गुजरेगी, जो राजसमंद, उदयपुर, पाली और आसपास के जिलों को लाभ पहुंचाएगी. फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 11.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिससे परियोजना को गति मिलेगी.

रेल संपर्कों को सुदृढ़ करने की पहल

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए यह विशेष प्रयास किया है. सर्वे कार्य पूर्ण होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी, जिसमें वित्तीय और तकनीकी व्यवहार्यता का आकलन होगा. इसके बाद रेलवे बोर्ड से कार्यान्वयन की अंतिम मंजूरी ली जाएगी. यह नई लाइन न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगी. मारवाड़ जंक्शन से जुड़ाव से अहमदाबाद और जयपुर के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा, जो यात्रियों के लिए सुविधाजनक साबित होगा.

क्षेत्रीय विकास को मिलेगी गति

यह परियोजना राजस्थान के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से बेहतर तरीके से जोड़ेगी. इससे जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, अहमदाबाद और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों तक पहुंच आसान हो जाएगी. पहले से चल रहे नाथद्वारा-देवगढ़ मदारिया के 82 किलोमीटर गेज परिवर्तन कार्य (लागत 969 करोड़ रुपये) के साथ यह नई लाइन क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को चरम पर पहुंचाएगी. किसान, व्यापारी और पर्यटक इस विकास से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि सर्वे शीघ्र शुरू होगा, और परियोजना समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी.

आर्थिक और पर्यटन लाभ

नई रेल लाइन से स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, खासकर खनन और कृषि क्षेत्र में. पर्यटन के लिहाज से मारवाड़ के ऐतिहासिक स्थलों तक पहुंच सरल हो जाएगी. रेल मंत्री ने कहा, "राजस्थान को रेल संपर्कों से मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है." यह कदम राज्य सरकार की 'रेल विकास योजना' से जुड़ा है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करेगी. कुल मिलाकर, यह परियोजना राजस्थान के समग्र विकास में मील का पत्थर साबित होगी.

