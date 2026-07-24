Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

Rajasthan Roadways: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई हाईटेक एक्सप्रेस ब्लू लाइन बसें शामिल होने जा रही हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 25 जुलाई को इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे. नई बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, टीवी, चार्जिंग पॉइंट, फायर अलार्म, VLTD ट्रैकिंग सिस्टम और एलईडी डिस्प्ले जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. इससे यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और मनोरंजन के साथ रोडवेज की आय भी बढ़ेगी.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 24, 2026, 07:33 AM|Updated: Jul 24, 2026, 07:33 AM
राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी
Image Credit: Rajasthan News

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल होने जा रही हैं. रोडवेज प्रशासन ने हाल ही इन बसों की खरीद की है. इन बसों को 25 जुलाई को सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे. रोडवेज प्रशासन ने 23 डिपो को ये बसें आवंटित कर दी हैं. खास बात यह है कि इन एक्सप्रेस श्रेणी की ब्लू लाइन बसों में पहली बार टीवी और कैमरे जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं शुरू की गई हैं. फिलहाल केवल वैशाली नगर डिपो की 5 बसों में टीवी लगाए गए हैं.

लेकिन रोडवेज प्रशासन भविष्य में सभी बसों में टीवी लगा सकता है. महिला सुरक्षा के लिहाज से नई खरीदी जाने वाली और अनुबंधित बसों में कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है. बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम 25 जुलाई को अजमेर रोड पर हीरापुरा बस स्टैंड पर होगा. रोडवेज प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. रोडवेज के कार्यकारी निदेशक यांत्रिक पंकज वर्मा ने बताया कि इन बसों में केन्द्र सरकार के नए बस बॉडी कोड एआईएस 52 और 153 के मुताबिक अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं. बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर ध्यान दिया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नई रोडवेज बसों में क्या है खास?
- बसों में आगे और पीछे एलईडी बोर्ड लगाए, जहां बस का रूट दिखेगा


- प्रत्येक सीट पर चार्जिंग के लिए बोर्ड लगाए गए
- आपात स्थिति में निकलने के लिए छत में 2 रूफ हैच बैक एग्जिट लगाए


- बस की लोकेशन जानने के लिए VLTD डिवाइस लगाई गई
- महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए गए


- बस में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी
- बसों में आगे क्वार्टर ग्लास विंडाे लगाई, ड्राइवर को ब्लाइंड स्पॉट दिखेगा


- इससे बस के अगले हिस्से में ड्राइवर को साथ में खड़े वाहन चालक दिख सकेंगे
- बसों में फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, उद्घोषणा प्रणाली लगी हुई


यात्रियों का मनोरंजन, रोडवेज को आय होगी
राजस्थान रोडवेज की इन 144 बसों में से शुरुआत में 5 बसों में टीवी लगाए गए हैं. दरअसल वैशाली नगर डिपो की 5 बसों में टीवी लगाने की शुरुआत की गई है. बसों में टीवी पर यात्रियों का मनोरंजन हो सकेगा. साथ ही यात्रियों को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी.

रोडवेज प्रशासन ने इसके लिए निजी कम्पनी को अनुबंध दिया है. निजी कम्पनी ही अपनी लागत पर ये टीवी लगाएगी. साथ ही रोडवेज प्रशासन को 2300 रुपए प्रति माह का भुगतान करेगी. इस तरह रोडवेज प्रशासन को टीवी लगाने से अतिरिक्त आय मिल सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

साइड देने को लेकर बीच सड़क पर भिड़े रोडवेज कर्मचारी और डंपर चालक, हरियाणा रोडवेज बस स्टाफ से मारपीट का वीडियो वायरल

36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला

राजस्थान रोडवेज बस में लगी भीषण आग, सवारियों ने कूदकर बचाई जान

ट्रेंडिंग न्यूज़

झुंझुनूं में फिल्मी स्टाइल बवाल, ढाबे की मामूली कहासुनी बनी खूनी जंग, हाईवे पर कारों का पीछा कर मारी टक्कर

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

राजस्थान में आंधी-तूफान का तांडव, रूह कंपाने वाला नजारा आया सामने, देखें खौफनाक Videos

हो गया खुलासा किसने की कोटा के महंत देवानंद महाराज की हत्या, चाकुओं से गोदने की वजह आ गई सामने

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

माउंट आबू में महिलाओं के दो पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल, देखें Video

पश्चिम बंगाल में BJP की ऐतिहासिक जीत पर पूरे राजस्थान में जश्न, देखें वीडियो

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: राजस्थान में बेरोजगारों को बड़ा झटका, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस नियम में बदलाव, 40 लाख लोगों पर पड़ेगा सीधा असर...

Khatushyamji: अमावस्या पर विशेष तिलक-श्रृंगार होगा आज, शाम 5 बजे खुलेंगे बाबा श्याम मंदिर के पट

मीट खिलाकर पालतू कुत्तों को पटाता था गैंग, डकैती करने के लिए गैंग का नया प्लान

भरतपुर के बयाना में खूनी रंजिश, शराब ठेके के पीछे अधेड़ को दौड़ाकर गुप्तांग में मारी गोली, हालत नाजुक!

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान के कुंवारे लड़कों पर थी नजर, यूपी-बिहार के अलावा ऑन डिमांड देते थे बंगाल-बिहार की लड़कियां, लाखों में बेचकर बलात्कार मुकदमे का ब्लैकमेल-खेल!

पहली बारिश में राजस्थान के कई जिलों में जलभराव, खेतों से लेकर सड़कों तक पानी ही पानी

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

23 जुलाई का राजस्थान मौसम अपडेट, जयपुर समेत इन जिलों में मूसलाधार बारिश को लेकर IMD ने जारी किया अलर्ट

पहले ऑनलाइन मंगवाई रस्सी, फिर बुक की टैक्सी... जयपुर में चालक की हत्या का खुलासा

क्या SDM थप्पड़ कांड में फिर गिरफ्तार होंगे नरेश मीणा? कोर्ट ने मांगा संपत्ति का रिकॉर्ड

28 लाख दहेज देने के बाद भी नहीं बची बेटी, भरतपुर में चार महीने की गर्भवती बहू की संदिग्ध मौत

बरिश के मौसम में घर पर राजस्थान के इस खास डिश का उठाएं लुत्फ़, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थानी कपल्स में खोया प्यार जगा देगा 'जोधपुरी परफेक्ट पेयर' का यह Video, हुआ वायरल

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में अगले 96 घंटे भारी! झमाझम बारिश से तर होंगे जिले, कई जगह अति भारी बारिश की चेतावनी

Udaipur news: महिला प्रोफेसर ने लेट आने पर टोका तो, क्लास में थूक कर चला गया छात्र

Ek Kadam Vikas Ki Ore Jalore: स्वर्ण नगरी जालोर में सम्मानित हुए विकास के नए पुरोधा, ज़ी राजस्थान ने बढ़ाया जनसेवकों का हौसला

TAGS:
Rajasthan Roadways

About the Author

Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी
Rajasthan Roadways
2
Rajasthan News
3
Rajasthan Weather Update
4
Rajasthan News
5
Churu News