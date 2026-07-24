/राजस्थान रोडवेज की 144 नई स्मार्ट बसें तैयार, 25 जुलाई को सीएम भजनलाल दिखाएंगे हरी झंडी

Rajasthan News: राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल होने जा रही हैं. रोडवेज प्रशासन ने हाल ही इन बसों की खरीद की है. इन बसों को 25 जुलाई को सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे. रोडवेज प्रशासन ने 23 डिपो को ये बसें आवंटित कर दी हैं. खास बात यह है कि इन एक्सप्रेस श्रेणी की ब्लू लाइन बसों में पहली बार टीवी और कैमरे जैसी अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं शुरू की गई हैं. फिलहाल केवल वैशाली नगर डिपो की 5 बसों में टीवी लगाए गए हैं.

लेकिन रोडवेज प्रशासन भविष्य में सभी बसों में टीवी लगा सकता है. महिला सुरक्षा के लिहाज से नई खरीदी जाने वाली और अनुबंधित बसों में कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है. बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम 25 जुलाई को अजमेर रोड पर हीरापुरा बस स्टैंड पर होगा. रोडवेज प्रशासन ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. रोडवेज के कार्यकारी निदेशक यांत्रिक पंकज वर्मा ने बताया कि इन बसों में केन्द्र सरकार के नए बस बॉडी कोड एआईएस 52 और 153 के मुताबिक अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई गई हैं. बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा दोनों पर ध्यान दिया गया है.

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नई रोडवेज बसों में क्या है खास?

- बसों में आगे और पीछे एलईडी बोर्ड लगाए, जहां बस का रूट दिखेगा



- प्रत्येक सीट पर चार्जिंग के लिए बोर्ड लगाए गए

- आपात स्थिति में निकलने के लिए छत में 2 रूफ हैच बैक एग्जिट लगाए



- बस की लोकेशन जानने के लिए VLTD डिवाइस लगाई गई

- महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन लगाए गए



- बस में 2 सीसीटीवी कैमरे लगाए, रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकेगी

- बसों में आगे क्वार्टर ग्लास विंडाे लगाई, ड्राइवर को ब्लाइंड स्पॉट दिखेगा



- इससे बस के अगले हिस्से में ड्राइवर को साथ में खड़े वाहन चालक दिख सकेंगे

- बसों में फायर डिटेक्शन और अलार्म सिस्टम, उद्घोषणा प्रणाली लगी हुई



यात्रियों का मनोरंजन, रोडवेज को आय होगी

राजस्थान रोडवेज की इन 144 बसों में से शुरुआत में 5 बसों में टीवी लगाए गए हैं. दरअसल वैशाली नगर डिपो की 5 बसों में टीवी लगाने की शुरुआत की गई है. बसों में टीवी पर यात्रियों का मनोरंजन हो सकेगा. साथ ही यात्रियों को राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी.

रोडवेज प्रशासन ने इसके लिए निजी कम्पनी को अनुबंध दिया है. निजी कम्पनी ही अपनी लागत पर ये टीवी लगाएगी. साथ ही रोडवेज प्रशासन को 2300 रुपए प्रति माह का भुगतान करेगी. इस तरह रोडवेज प्रशासन को टीवी लगाने से अतिरिक्त आय मिल सकेगी.

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