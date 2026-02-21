Zee Rajasthan
RTE में आवेदन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य, फर्जी दस्तावेज देने पर एडमिशन होगा रद्द, जानें पूरी अपडेट

RTE Admission 2026: राजस्थान में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत होने वाले नि:शुल्क प्रवेश में इस बार फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाने वालों पर सख्ती की जाएगी.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Feb 21, 2026, 07:20 PM IST | Updated:Feb 21, 2026, 07:20 PM IST

RTE में आवेदन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य, फर्जी दस्तावेज देने पर एडमिशन होगा रद्द, जानें पूरी अपडेट

RTE Admission 2026: प्रदेश में निजी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार (RTE) के तहत होने वाले नि:शुल्क प्रवेश में इस बार फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाने वालों पर सख्ती की जाएगी. शिक्षा विभाग ने प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें पहली बार पैन कार्ड की जानकारी अनिवार्य रूप से मांगी गई है.

RTE के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से शुरू हो चुके है, जो 4 मार्च तक भरे जा सकेंगे. इसके बाद 6 मार्च को लॉटरी के माध्यम से विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा. 13 फरवरी को जारी आदेश इस वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया में लागू होंगे.

नए नियमों के अनुसार, यदि कोई अभिभावक फर्जी आय प्रमाण पत्र के आधार पर अपने बच्चे का प्रवेश कराता है और जांच में यह तथ्य सही पाया जाता है, तो संबंधित छात्र का प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा. साथ ही अभिभावक से स्कूल की निर्धारित फीस की दोगुनी राशि वसूली जाएगी.

इसके अतिरिक्त स्कूल प्रबंधन को ऐसे मामलों में अभिभावक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का अधिकार भी दिया गया है. RTE प्रवेश प्रभारी चंद्र किरण पंवार ने बताया कि अभिभावकों का आवेदन पत्र में पैन नंबर देना अनिवार्य होगा. पैन नंबर के माध्यम से आय का सत्यापन किया जाएगा, जिससे पात्रता की सही जांच संभव हो सके.


शिक्षा विभाग का मानना है कि इस सख्ती से वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा और फर्जीवाड़े पर प्रभावी रोक लगेगी.

