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राजस्थान में यूरिया-DAP वितरण का नया नियम लागू, अब Farmer Registry और टोकन सिस्टम से मिलेगा उर्वरक

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत उर्वरक वितरण का नया तंत्र विकसित किया जा रहा है. अब यूरिया-डीएपी का वितरण किसानों की जरूरत और मांग के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किया जाएगा.

Edited byAman Singh
Published: Jun 25, 2026, 05:07 PM|Updated: Jun 25, 2026, 05:07 PM
राजस्थान में यूरिया-DAP वितरण का नया नियम लागू, अब Farmer Registry और टोकन सिस्टम से मिलेगा उर्वरक
Image Credit: Urea and DAP Distribution RuleSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: कृषि विभाग ने प्रदेशभर में रबी सीजन की फसलों के दौरान अक्सर हर साल होने वाली यूरिया-डीएपी की किल्लत से पार पाने के लिए नई कवायद शुरू की है. अब यूरिया-डीएपी का वितरण किसानों की जरूरत और मांग के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किया जाएगा.

किसानों को अब समान रूप से और जरूरत के मुताबिक यूरिया-डीएपी देने की दिशा में केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने बड़ी पहल की है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत उर्वरक वितरण का नया तंत्र विकसित किया जा रहा है. किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय उर्वरक तंत्र के तहत फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स लागू किया जा रहा है.

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2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए राज्य के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की है. इसके लिए कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल गुरुवार को खुद राजसमंद पहुंचे. कृषि आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है.

अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यों में उपयोग, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए यह नई पहल की जा रही है. पहले चरण में सिरोही एवं राजसमंद जिलों में पायलट परियोजना के रूप में शुरुआत की जा रही है. इस प्रणाली में किसानों को अनुदानित उर्वरकों का वितरण अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा.

नई प्रणाली में बदलाव क्या

फार्मर रजिस्ट्री आधारित FFS प्रणाली से वास्तविक किसानों की पहचान होगी. उर्वरकों के वितरण एवं उपयोग की निगरानी सुदृढ़ हो सकेगी. इससे उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और स्टॉक प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी. किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की जा सकेगी. कृषक स्वयं घर बैठे ही या नजदीकी ई-मित्र से बुकिंग करवा सकेंगे. उर्वरक लेने के लिए बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकेंगे. यह टोकन अधिकतम 48 घंटे तक वैलिड रहेगा.

टोकन जनरेट होने के बाद कृषक नजदीकी उर्वरक डीलर से अनुदानित उर्वरक ले सकेंगे. 48 घंटे की अवधि में उर्वरक नहीं लेने पर दुबारा बुकिंग करनी होगी. राज्य में अब तक 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी है. फार्मर आईडी बनाने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है.

नई योजना को गुरुवार से सिरोही और राजसमंद 2 जिलों में लागू किया जा रहा है. इसके तहत ब्लॉक एवं ग्राम वार खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की जानकारी एलजीडी कोड सहित IFMS पोर्टल पर अपडेट की जाएगी. पोर्टल पर लंबित उर्वरक प्राधिकार पत्रों को अपडेट किया जा रहा है. क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर्स की पहचान, प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करने और उर्वरक विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां भी इन 2 जिलों में संचालित की जा रही हैं.

इसके साथ ही चयनित जिलों में उर्वरकों के स्टॉक एवं उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी. कृषि आयुक्त ने बताया कि यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे तथा सरकारी अनुदान का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाया जा सकेगा.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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