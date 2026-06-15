/खनन पट्टों पर वे-ब्रिज मैपिंग के नए नियम लागू, अब 5 किमी दायरे में सिर्फ 2 धर्मकांटा की होगी मैपिंग

Jaipur News: राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने खनन पट्टों से खनिज परिवहन के दौरान पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. खान विभाग की ओर से अब एक पट्टे के साथ 2 वे-ब्रिज की ही मैपिंग करने की अनुमति होगी. इसके अलावा अन्य वे-ब्रिज हटाए जाएंगे. दरअसल, खान विभाग के निदेशक एमपी मीणा ने खनन पट्टाधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.

इसके तहत अब प्रत्येक खनन पट्टे के लिए खनिज परिवहन रवन्ना कन्फर्म करने के लिए अधिकतम 2 वे-ब्रिज यानी धर्मकांटे मान्य होंगे. राज्य सरकार के निर्देशों के बाद विभाग ने इसके अलावा अन्य सभी अतिरिक्त जुड़े हुए वे-ब्रिज को तुरंत प्रभाव से 'डि-लिंक' करने के निर्देश दिए हैं. खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निदेशक एमपी मीणा ने आदेशों में कहा है कि अनुमत किए जाने वाले दोनों वे-ब्रिज खनन पट्टे के किसी भी सीमा स्तम्भ से अधिकतम 5 किमी की दूरी पर ही लगाए जा सकेंगे.

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खनन पट्टे की 5 किमी परिधि में स्थित वे-ब्रिज की मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. खनन निदेशक ने सहायक खनिज अभियंताओं, खनिज अभियंताओं से लेकर अतिरिक्त निदेशक जोन तक के लिए मैपिंग के अधिकार तय कर दिए हैं. उल्लेखनीय है कि खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा धर्मकांटों के ऑटोमाइजेशन और खनिज परिवहन के वाहनों में पारदर्शिता को लेकर लगातार निर्देश देती रही हैं.

इस तरह होगी धर्मकांटों की मैपिंग

खनन लीज के 5 किमी के दायरे में स्थित वे-ब्रिज की मैपिंग की जाएगी. 5 किमी वाला वे-ब्रिज यदि खनि अभियंता/AME के क्षेत्राधिकार से बाहर, तो उसकी मैपिंग संबंधित अधीक्षण खनिज अभियंता (SME) द्वारा की जाएगी. यदि इस प्रक्रिया में अधीक्षण खनिज अभियंता का क्षेत्राधिकार भी बदल जाता है. तो मैपिंग की जिम्मेदारी संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान-जोन) की होगी. जोन बदलने पर वह अतिरिक्त निदेशक मैपिंग करेगा.

जिसके क्षेत्राधिकार में वह वे-ब्रिज वास्तविक रूप से स्थित है. जहां वे-ब्रिज नहीं लगे हुए उन खनन पट्टाधारकों को 31 अगस्त तक की छूट दी गई. पट्टाधारकों को नियमानुसार नया वे-ब्रिज लगाने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया. इस अवधि के दौरान 5 किमी से बाहर स्थित वे-ब्रिज की मैपिंग करवाकर काम चला सकेंगे.

5 दिन में सत्यापन करना अनिवार्य

वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि कुछ खनन पट्टों में लिंक वे-ब्रिज की संख्या 'शून्य' दिखाई गई है. निदेशालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित खनिज अभियंताओं को आदेश दिए हैं कि वे इन खनन पट्टों की वास्तविक स्थिति की मौके पर जांच करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय भेजें.

सभी खनिज अभियंताओं और सहायक खनिज अभियंताओं को अपने क्षेत्र के खनन पट्टों से जुड़े वे-ब्रिज की समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों का भौतिक व तकनीकी सत्यापन करना होगा. इसके तहत वे-ब्रिज का जिला, संबंधित कार्यालय, इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन की तारीख, बाट-माप सर्टिफिकेट की वैधता अवधि, लोकेशन कॉर्डिनेट्स आदि तथ्यों को विभागीय ऑनलाइन सिस्टम में 5 दिन में अपडेट करना अनिवार्य है. इसके बाद पट्टा व वे-ब्रिजवार जांच प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करना होगा. कुल मिलाकर विभाग को इससे उम्मीद है कि खनिज परिवहन के क्षेत्र में पारदर्शिता लाई जा सकेगी.

