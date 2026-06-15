Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /खनन पट्टों पर वे-ब्रिज मैपिंग के नए नियम लागू, अब 5 किमी दायरे में सिर्फ 2 धर्मकांटा की होगी मैपिंग

खनन पट्टों पर वे-ब्रिज मैपिंग के नए नियम लागू, अब 5 किमी दायरे में सिर्फ 2 धर्मकांटा की होगी मैपिंग

Jaipur News: राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने खनन पट्टों से खनिज परिवहन के दौरान पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. खान विभाग की ओर से अब एक पट्टे के साथ 2 वे-ब्रिज की ही मैपिंग करने की अनुमति होगी.

Edited byAman SinghReported byKashi Ram
Published: Jun 15, 2026, 04:02 PM|Updated: Jun 15, 2026, 04:02 PM
खनन पट्टों पर वे-ब्रिज मैपिंग के नए नियम लागू, अब 5 किमी दायरे में सिर्फ 2 धर्मकांटा की होगी मैपिंग
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग ने खनन पट्टों से खनिज परिवहन के दौरान पारदर्शिता लाने की दिशा में एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. खान विभाग की ओर से अब एक पट्टे के साथ 2 वे-ब्रिज की ही मैपिंग करने की अनुमति होगी. इसके अलावा अन्य वे-ब्रिज हटाए जाएंगे. दरअसल, खान विभाग के निदेशक एमपी मीणा ने खनन पट्टाधारकों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है.

इसके तहत अब प्रत्येक खनन पट्टे के लिए खनिज परिवहन रवन्ना कन्फर्म करने के लिए अधिकतम 2 वे-ब्रिज यानी धर्मकांटे मान्य होंगे. राज्य सरकार के निर्देशों के बाद विभाग ने इसके अलावा अन्य सभी अतिरिक्त जुड़े हुए वे-ब्रिज को तुरंत प्रभाव से 'डि-लिंक' करने के निर्देश दिए हैं. खान एवं भू-विज्ञान विभाग के निदेशक एमपी मीणा ने आदेशों में कहा है कि अनुमत किए जाने वाले दोनों वे-ब्रिज खनन पट्टे के किसी भी सीमा स्तम्भ से अधिकतम 5 किमी की दूरी पर ही लगाए जा सकेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

खनन पट्टे की 5 किमी परिधि में स्थित वे-ब्रिज की मैपिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. खनन निदेशक ने सहायक खनिज अभियंताओं, खनिज अभियंताओं से लेकर अतिरिक्त निदेशक जोन तक के लिए मैपिंग के अधिकार तय कर दिए हैं. उल्लेखनीय है कि खान विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव अपर्णा अरोरा धर्मकांटों के ऑटोमाइजेशन और खनिज परिवहन के वाहनों में पारदर्शिता को लेकर लगातार निर्देश देती रही हैं.

इस तरह होगी धर्मकांटों की मैपिंग

खनन लीज के 5 किमी के दायरे में स्थित वे-ब्रिज की मैपिंग की जाएगी. 5 किमी वाला वे-ब्रिज यदि खनि अभियंता/AME के क्षेत्राधिकार से बाहर, तो उसकी मैपिंग संबंधित अधीक्षण खनिज अभियंता (SME) द्वारा की जाएगी. यदि इस प्रक्रिया में अधीक्षण खनिज अभियंता का क्षेत्राधिकार भी बदल जाता है. तो मैपिंग की जिम्मेदारी संबंधित अतिरिक्त निदेशक (खान-जोन) की होगी. जोन बदलने पर वह अतिरिक्त निदेशक मैपिंग करेगा.

जिसके क्षेत्राधिकार में वह वे-ब्रिज वास्तविक रूप से स्थित है. जहां वे-ब्रिज नहीं लगे हुए उन खनन पट्टाधारकों को 31 अगस्त तक की छूट दी गई. पट्टाधारकों को नियमानुसार नया वे-ब्रिज लगाने के लिए 31 अगस्त 2026 तक का समय दिया. इस अवधि के दौरान 5 किमी से बाहर स्थित वे-ब्रिज की मैपिंग करवाकर काम चला सकेंगे.

5 दिन में सत्यापन करना अनिवार्य

वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के दौरान यह बात सामने आई है कि कुछ खनन पट्टों में लिंक वे-ब्रिज की संख्या 'शून्य' दिखाई गई है. निदेशालय ने इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित खनिज अभियंताओं को आदेश दिए हैं कि वे इन खनन पट्टों की वास्तविक स्थिति की मौके पर जांच करें और इसकी विस्तृत रिपोर्ट तुरंत मुख्यालय भेजें.

सभी खनिज अभियंताओं और सहायक खनिज अभियंताओं को अपने क्षेत्र के खनन पट्टों से जुड़े वे-ब्रिज की समस्त महत्वपूर्ण जानकारियों का भौतिक व तकनीकी सत्यापन करना होगा. इसके तहत वे-ब्रिज का जिला, संबंधित कार्यालय, इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन की तारीख, बाट-माप सर्टिफिकेट की वैधता अवधि, लोकेशन कॉर्डिनेट्स आदि तथ्यों को विभागीय ऑनलाइन सिस्टम में 5 दिन में अपडेट करना अनिवार्य है. इसके बाद पट्टा व वे-ब्रिजवार जांच प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करना होगा. कुल मिलाकर विभाग को इससे उम्मीद है कि खनिज परिवहन के क्षेत्र में पारदर्शिता लाई जा सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

Rajasthan News: खेतड़ी में कांग्रेस की मंथन बैठक, चिरंजीव राव बोले- BJP अब विधायक-सांसद चुरा रही

तनोट माता के दर्शन कर लौट रहे परिवार की कार ट्रैक्टर से टकराई, 17 वर्षीय युवक की मौत, कई घायल

कोटा में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत! खौफनाक मंजर देख मची चीख-पुकार

जयपुर में बड़ा खुलासा, रिश्वत लेते पकड़ी गई कर्नाटक पुलिस की महिला SI समेत 3 पुलिसकर्मी

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

NEET Re Exam पर CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, अफवाह फैलाने वालों-संदिग्धों पर हो सख्त एक्शन, कलेक्टर-SP खुद करें केंद्रों का निरीक्षण

Jhunjhunu: कलाखरी बस स्टैंड पर बेकाबू कार ने मचाया तांडव, पुलिस बैरिकेड उखाड़ा, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV वीडियो वायरल

गोल्ड-सिल्वर के ताजा भाव जारी होते ही राजस्थान के सर्राफा बाजार में आया तूफान, जानें सोना-चांदी का लेटेस्ट भाव

श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू में गरज-चमक के साथ बरसने वाला हैं बादल, IMD ने अभी-अभी जारी किया अलर्ट

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

Rajasthan News: विमान हादसे में नावां का लाल खेमाराम शहीद, असम के जोरहाट में हुआ हादसा

प्लास्टिक फैक्ट्री में भड़की आग ने मचाई अफरा-तफरी, उदयपुर में भीषण लपटों से लाखों का माल खाक

Rajasthan Weather: 12 जून से 16 जून तक बारिश का अलर्ट! भयंकर आंधी-अंधड़ से जूझेंगे राजस्थान के ये जिले, पढ़ें वेदर अपडेट

आज बारिश से भीगेगा राजस्थान का कोना-कोना! 31 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

एक सबूत दिखा दो... गहलोत पर जमकर बरसे शेखावत, सरकार गिराने के आरोपों को दी खुली चुनौती

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 13 जिले, आंधी-तूफान के साथ जमकर बरसेंगे बदल, पढ़ें वेदर अपडेट

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

Sawai Madhopur: स्कूल प्रिंसिपल पर महिला शिक्षिका ने लगाए छेड़छाड़ के आरोप, पुलिस थाने में मामला दर्ज

राजस्थान में गोल्ड सिल्वर के रेट ने काटा गदर, जानें सोमवार के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan News: रींगस में आवारा कुत्ते ने मचाई दहशत, बच्चों-बुजुर्गों को बनाया निशाना, 10 घायल

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

Rajasthan News: राजस्थान में आंधी-बारिश का दौर जारी, फिर भी 42.8 डिग्री से तप रहा प्रदेश का ये जिला, जानें अपने शहरों का हाल

राजस्थान में इन 9 जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, ऑरेंज अलर्ट जारी

Jaipur: बोरे और प्लास्टिक से लिपटा मिला व्यापारी का शव, आरोपी डेड बॉडी लेकर गाड़ी में रहा घूमता

धौलपुर के पास बड़ा रेल हादसा: ट्रेन में आग की अफवाह से मची भगदड़, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए कई यात्री

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

राजस्थान में मानसून की एंट्री से पहले होगी भारी से अति भारी बारिश! ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

इस्लामपुर का नाम बदलने का विवाद गरमाया, पूर्व CM गहलोत और डोटासरा से मिला प्रतिनिधिमंडल, MLA हाकम अली बोले-'सद्भाव बिगाड़ रही BJP'

प्रतापगढ़ शराब कांड में बड़ा एक्शन, दो पुलिसकर्मी निलंबित, जांच में खुल सकते हैं और राज

इस्लामपुर का नाम बदलने के विरोध में निकली पदयात्रा, गुढ़ा बोले- नहीं होने देंगे नाम परिवर्तन

20 सेकंड में थनैला रोग की पहचान! पिलानी के वैज्ञानिकों ने कर दिखाया बड़ा कमाल, पशुपालकों को मिली बड़ी राहत

Jodhpur: इंस्टाग्राम की एक रील ने युवक को लगा दिया लाखों का चूना! पढ़ें पूरा मामला

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

TAGS:
Jaipur news
Rajasthan News

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खनन पट्टों पर वे-ब्रिज मैपिंग के नए नियम लागू, अब 5 किमी दायरे में सिर्फ 2 धर्मकांटा की होगी मैपिंग
Jaipur news
2
Jaipur news
3
Jhunjhunu News
4
Dausa News
5
Jhunjhunu News