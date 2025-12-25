Zee Rajasthan
Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Kashi Ram
Published: Dec 25, 2025, 10:27 PM IST | Updated: Dec 25, 2025, 10:27 PM IST

नए साल से उत्तर-पश्चिम रेलवे में बड़े बदलाव, जानें क्या-क्या होगा खास

North Western Railway: उत्तर-पश्चिम रेलवे (North Western Railway) ने 1 जनवरी 2026 से नई ट्रेनों का टाइम टेबल लागू करने का फैसला लिया है. इस नए शेड्यूल में कई महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, जिनमें नए ट्रेनों का संचालन, ट्रेन नंबरों में बदलाव, ट्रेनों के फेरों में वृद्धि और नए ठहराव शामिल हैं.

12 जोड़ी नई ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों को यात्रा में और अधिक सुविधा मिलेगी. 2 जोड़ी ट्रेनों के फेरों में वृद्धि की जाएगी, ताकि यात्रियों को बेहतर सेवा मिले. 12 ट्रेनों के नंबरों में बदलाव किए जाएंगे. 61 ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर नए ठहराव होंगे.

इसके साथ ही 164 ट्रेनों को नए ठहराव दिए जाएंगे. 89 ट्रेनों की गति में बढ़ोतरी की जाएगी, जिससे आगमन और प्रस्थान समय में बदलाव आएगा. वहीं 66 ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर आगमन और प्रस्थान समय में 30 मिनट या उससे अधिक का बदलाव होगा.

इस बदलाव से यात्रियों को रेलवे यात्रा में अधिक सुविधा मिलेगी. इसके साथ ही समय की बचत भी होगी. ट्रेनों के संख्या और स्टॉपेज में वृद्धि से अधिक यात्रियों को यात्रा की सुविधा मिलेगी. साथ ही गति में वृद्धि से ट्रेनें अधिक तेज चलेंगी, जिससे लंबी यात्राओं का समय भी कम होगा.

नए टाइम टेबल के अनुसार, यात्री अपनी यात्रा की योजना पहले से बना सकते हैं और अपने सफर को आरामदायक बना सकते हैं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यह बदलाव यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं और इससे यात्री अनुभव में सुधार होगा.

