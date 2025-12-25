जमवारामगढ़ में नवीन विद्यालय भवन का लोकार्पण, MP-MLA ने किए विकास कार्यों का उद्घाटन

Jaipur News: जयपुर जिले में जमवारामगढ़ ब्लॉक के गठवाड़ी जोहड़ा स्थित राउमावि व जयचंदपुरा में ताला रोड स्थित राउमावि के नवीन भवन व सांसद कोष व विधायक कोष से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ.
Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में जमवारामगढ़ ब्लॉक के गठवाड़ी जोहड़ा स्थित राउमावि व जयचंदपुरा में ताला रोड स्थित राउमावि के नवीन भवन व सांसद कोष व विधायक कोष से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ. कार्यक्रम लाम्बी धाम के महंत सीतारामदास के सानिध्य में एवं जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह की मुख्यातिथ्य व जमवारामगढ़ विधायक महेंद्रपाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ.
कार्यक्रम के दौरान जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेन्द्र सिंह ने कहा कि अभिभावकों को भी बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए. शत प्रतिषत अभिभावक विद्यालय में आयोजित होने वाली अभिभावक व शिक्षकों की बैठक में हिस्सा लें. इस दौरान शिक्षण व्यवस्था में आ रही समस्याओं को मुझे अवगत करवाएं. मैं समय रहते उन समस्याओं का समाधान करूंगा.
विद्यार्थियों के शिक्षा के क्षेत्र में विकास होने से देश का विकास होगा. जमवारामगढ़ विधायक महेन्द्रपाल मीणा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार की राजनीति को बाधा नहीं बनने दिया जाएगा. विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का अहम योगदान है. शिक्षा के कार्यों में पैसे की कमीं आड़े नहीं आएगी.
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जमवारामगढ़ पूर्व प्रधान रघुवीर सिंह चौधरी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष प्रभूदयाल गुर्जर, पंसस अंकित शर्मा, जिला देहात मीडिया प्रभारी सीताराम छापोला, जमवारामगढ़ मंडल अध्यक्ष बाबूलाल खटाणा, भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अजय लाटा, मंडल महामंत्री साधुराम राठी, पूर्व पंसस दीपक शर्मा, मंडल अध्यक्ष अषोक शर्मा सहित अन्य ने अपने विचार व्यक्त किए.
इस दौरान गठवाड़ी ग्राम पंचायत प्रशासक बाबूलाल मीणा व प्रधानाचार्य सुरेंद्र कुमार शर्मा की अगुवाई. अतिथियों का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत किया गया. लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी.
विद्यालय विकास के लिए 50 लाख की घोषणा
गठवाड़ी व जयचंदपुरा में विद्यालय के नवीन भवन के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान विद्यालय प्रशासन ने सांसद व विधायक को चारदिवारी, कक्षा-कक्ष व शौचालय सहित अन्य समस्याओं से अवगत करवाया, जिसपर जयपुर ग्रामीण सांसद ने दोनों विद्यालयों में 25-25 लाख रुपए देने की घोषणा की. कार्यक्रम के दौरान विद्यालय विकास में अपना योगदान देने वाले भामाषाहों का सांसद व विधायक ने माला पहनाकर स्वागत किया. अतिथियों ने विद्यालय के विकास के लिए अन्य भामाशाहों से सहयोग करने की अपनी की.
