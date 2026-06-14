/राजस्थान में राजस्व मामलों के समाधान की नई व्यवस्था, तहसीलदारों को मिले विशेष अधिकार

Rajasthan Rural Service Camp 2026: गांव में जमीन का बंटवारा हो, रास्ते का विवाद हो, नामांतरण अटका हो या फिर राजस्व रिकॉर्ड की गलती हो... अब इन समस्याओं के समाधान के लिए लोगों को महीनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. राज्य सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविरों को असरदार बनाने के लिए अफसरों को ऐसी शक्तियां दे दी हैं, जिससे कई फैसले मौके पर ही हो सकेंगे. यहां तक कि खाली पदों पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की तत्काल तैनाती भी की जा सकेगी.

ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन और राजस्व से जुड़े मामलों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है. 12 जून से 15 जुलाई तक आयोजित किए जा रहे ‘ग्रामीण सेवा शिविर-2026’ के दौरान राजस्व विभाग ने कई महत्वपूर्ण शक्तियों का विकेंद्रीकरण करते हुए संभागीय आयुक्तों, जिला कलेक्टरों, शिविर प्रभारियों तथा शिविरों में नियुक्त तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को विशेष अधिकार प्रदान किए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

राज्य सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीणों को छोटे-छोटे राजस्व मामलों के लिए महीनों तक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें और अधिकांश मामलों का समाधान शिविर स्थल पर ही किया जा सके. राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, अभियान अवधि में संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर अपने क्षेत्र में नॉन-फिल्ड पदों पर कार्यरत तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से रिक्त तहसील और उपतहसील पदों पर पदस्थापित कर सकेंगे.

इससे शिविरों में पर्याप्त राजस्व अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी. ग्रामीण सेवा शिविरों के लिए नियुक्त आईएएस और आरएएस अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए गए हैं. अब वे आबादी विस्तार के लिए भूमि आरक्षित करने, कृषि भूमि आवंटन से जुड़े मामलों का निस्तारण करने तथा अन्य खातेदार की भूमि से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने, नया रास्ता खोलने या मौजूदा रास्ते को चौड़ा करने संबंधी मामलों में निर्णय ले सकेंगे. इसके अलावा राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों के सुधार से जुड़े मामलों का निस्तारण भी शिविर प्रभारी स्तर पर किया जा सकेगा.

ग्रामीण सेवा शिविरों में नियुक्त तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार भूमि बंटवारे, रास्ते के अधिकार, नामांतरण, अविवादित सीमाज्ञान तथा कृषि भूमि आवंटन से जुड़े मामलों में मौके पर ही निर्णय कर सकेंगे. इसके साथ ही मार्गाधिकार और अन्य सुखाचार अधिकारों के उपयोग में बाधा उत्पन्न होने से जुड़े मामलों के निस्तारण की ग्राम पंचायत स्तर की शक्तियां भी इन्हें प्रदान की गई हैं. राज्य सरकार ने भूमि आवंटन के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को भी सरल बनाया है. पहले उद्घोषणा जारी होने के बाद आवेदन के लिए 15 दिन का समय दिया जाता था, जिसे घटाकर अब 7 दिन कर दिया गया है.

इससे भूमि आवंटन संबंधी मामलों का निस्तारण पहले की तुलना में अधिक तेजी से हो सकेगा. ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार के लिए आरक्षित भूमि को स्थानीय निकायों के अधीन करने की जो शक्तियां पहले राज्य सरकार के पास थीं, उन्हें भी अभियान अवधि के लिए जिला कलेक्टरों को सौंप दिया गया है. इससे स्थानीय स्तर पर फैसले लेने में तेजी आएगी और विकास कार्यों में अनावश्यक विलंब नहीं होगा. राज्य सरकार का मानना है कि इन विशेष अधिकारों और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण से ग्रामीण सेवा शिविरों में बड़ी संख्या में लंबित राजस्व मामलों का मौके पर ही समाधान हो सकेगा तथा ग्रामीणों को त्वरित राहत मिलेगी.

बहरहाल, कुल मिलाकर राज्य सरकार ने ग्रामीण सेवा शिविरों को सिर्फ शिकायत सुनवाई का मंच नहीं, बल्कि मौके पर समाधान देने वाला अभियान बनाने की तैयारी की है. राजस्व अधिकारियों की तैनाती से लेकर भूमि आवंटन, नामांतरण, बंटवारा, रास्ता विवाद और आबादी विस्तार जैसे मामलों में निर्णय की शक्तियां स्थानीय स्तर पर देने से हजारों ग्रामीणों को राहत मिलने की उम्मीद है. सरकार का दावा है कि 15 जुलाई तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान वर्षों से लंबित कई राजस्व प्रकरणों का निस्तारण गांवों में ही किया जा सकेगा, जिससे ग्रामीणों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी राहत मिलेगी.

