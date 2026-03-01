Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जलदाय विभाग में बड़ा बदलाव, अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन के लिए नई टीम तैयार

Jaipur News: जयपुर पीएचईडी में जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद बड़ा बदलाव हुआ है. जलदाय विभाग में 4 चीफ इंजीनियर्स की सीटों में बदलाव हुआ है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByAshish chauhan
Published:Mar 01, 2026, 08:37 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 08:37 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Rajasthani Gatta Kari

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं गट्टा करी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज! जानें Weather का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज! जानें Weather का ताजा अपडेट

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, कितने चरणों में होंगे मतदान!
8 Photos
rajasthan panchayat chunav

राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर सामने आया बड़ा अपडेट, कितने चरणों में होंगे मतदान!

PM किसान की 22वीं किस्त से पहले लगा झटका! राजस्थान के हजारों किसानों के कटे नाम, तुरंत करें चेक
9 Photos
pm kisan samman Nidhi

PM किसान की 22वीं किस्त से पहले लगा झटका! राजस्थान के हजारों किसानों के कटे नाम, तुरंत करें चेक

जलदाय विभाग में बड़ा बदलाव, अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन के लिए नई टीम तैयार

Jaipur News: जयपुर पीएचईडी में जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद बड़ा बदलाव हुआ है. जलदाय विभाग में 4 चीफ इंजीनियर्स की सीटों में बदलाव हुआ है. इसके साथ-साथ जयपुर की कमान भी दूसरे इंजीनियर के कंधों पर सौंपी गई है.

सीटों में बदलाव के क्या मायने

जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद निलंबन होने से कुर्सियां खाली हुई. अब पीएचईडी में सीएमओं की मंजूरी के बाद बड़ा बदलाव हुआ है. 4 चीफ इंजीनियर और 2 एडिशनल चीफ इंजीनियर की सीटों में बदलाव किया गया है. चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी को मनीष बेनीवाल की जगह लगाया है. जबकि मनीष बेनीवाल को जलदाय विभाग ने एपीओ किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सोलंकी को जोधपुर से जयपुर लाया गया है. जबकि जल जीवन मिशन घोटाले में चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल और केडी गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद खाली हुई चीफ इंजीनियर ग्रामीण, उदयपुर प्रोजेक्ट और प्रशासन की सीटों को एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को चार्ज पर दिया गया है.

गर्मियों से पहले इनकों दी कमान

CE देवराज सोलंकी को चीफ इंजीनियर शहरी, ACE सुरेंद्र शर्मा को चीफ इंजीनियर ग्रामीण का चार्ज, ACE शैतान सिंह को चीफ इंजीनियर उदयपुर प्रोजेक्ट, ACE मुकेश बंसल को चीफ इंजीनियर प्रशासन का चार्ज, ACE अजय राठौड़ को जयपुर रीजन 2 का चार्ज, SE राममूर्ति को चुरू एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट का चार्ज दिया गया है.

गांव और शहर में चुनौती

जल जीवन मिशन गिरफ्तारी के बाद जलदाय विभाग में खाली कुर्सियों को अतिरिक्त चार्ज पर दे दिया. अब गर्मियों में सबसे ज्यादा ग्रामीण शहरी चीफ का काम चुनौतीपूर्ण होगा. अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन शहरी प्रमुख प्रोजेक्ट से जनता को राहत की उम्मीदे है.

जबकि गांवों में ट्यूबवेल और हैंडपंप से पानी की डिमांड भी बढ़ने लगती है. जयपुर में लंबे अनुभव के आधार पर जयपुर रीजन 1 के साथ साथ अजय सिंह राठौड़ को जयपुर 2 यानि शहर में पेयजल सप्लाई की जिम्मेदारी दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news