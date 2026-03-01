जलदाय विभाग में बड़ा बदलाव, अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन के लिए नई टीम तैयार

Jaipur News: जयपुर पीएचईडी में जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद बड़ा बदलाव हुआ है. जलदाय विभाग में 4 चीफ इंजीनियर्स की सीटों में बदलाव हुआ है.
Jaipur News: जयपुर पीएचईडी में जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद बड़ा बदलाव हुआ है. जलदाय विभाग में 4 चीफ इंजीनियर्स की सीटों में बदलाव हुआ है. इसके साथ-साथ जयपुर की कमान भी दूसरे इंजीनियर के कंधों पर सौंपी गई है.
सीटों में बदलाव के क्या मायने
जल जीवन मिशन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद निलंबन होने से कुर्सियां खाली हुई. अब पीएचईडी में सीएमओं की मंजूरी के बाद बड़ा बदलाव हुआ है. 4 चीफ इंजीनियर और 2 एडिशनल चीफ इंजीनियर की सीटों में बदलाव किया गया है. चीफ इंजीनियर देवराज सोलंकी को मनीष बेनीवाल की जगह लगाया है. जबकि मनीष बेनीवाल को जलदाय विभाग ने एपीओ किया है.
सोलंकी को जोधपुर से जयपुर लाया गया है. जबकि जल जीवन मिशन घोटाले में चीफ इंजीनियर दिनेश गोयल और केडी गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद खाली हुई चीफ इंजीनियर ग्रामीण, उदयपुर प्रोजेक्ट और प्रशासन की सीटों को एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को चार्ज पर दिया गया है.
गर्मियों से पहले इनकों दी कमान
CE देवराज सोलंकी को चीफ इंजीनियर शहरी, ACE सुरेंद्र शर्मा को चीफ इंजीनियर ग्रामीण का चार्ज, ACE शैतान सिंह को चीफ इंजीनियर उदयपुर प्रोजेक्ट, ACE मुकेश बंसल को चीफ इंजीनियर प्रशासन का चार्ज, ACE अजय राठौड़ को जयपुर रीजन 2 का चार्ज, SE राममूर्ति को चुरू एडिशनल चीफ प्रोजेक्ट का चार्ज दिया गया है.
गांव और शहर में चुनौती
जल जीवन मिशन गिरफ्तारी के बाद जलदाय विभाग में खाली कुर्सियों को अतिरिक्त चार्ज पर दे दिया. अब गर्मियों में सबसे ज्यादा ग्रामीण शहरी चीफ का काम चुनौतीपूर्ण होगा. अमृत 2.0 और जल जीवन मिशन शहरी प्रमुख प्रोजेक्ट से जनता को राहत की उम्मीदे है.
जबकि गांवों में ट्यूबवेल और हैंडपंप से पानी की डिमांड भी बढ़ने लगती है. जयपुर में लंबे अनुभव के आधार पर जयपुर रीजन 1 के साथ साथ अजय सिंह राठौड़ को जयपुर 2 यानि शहर में पेयजल सप्लाई की जिम्मेदारी दी है.
