/राजस्थान में आज एक्टिव होगा नया पश्चिमी विक्षोभ, 18 जून से जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभागों में 70KM की रफ्तार से चलेगी आंधी

Rajasthan Western Disturbance: राजस्थान में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है. मौसम विभाग के अनुसार 18 जून से प्रदेश में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है, जिसका असर जयपुर, जोधपुर सहित कुल 6 संभागों में देखने को मिलेगा. इस सिस्टम के सक्रिय होने के बाद राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाएं, आंधी और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलाव गर्मी से राहत तो देगा, लेकिन कई क्षेत्रों में धूलभरी आंधी और तेज हवाओं के कारण जनजीवन प्रभावित हो सकता है.



70 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलेंगी हवाएं

मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के कुछ हिस्सों में हवा की गति 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. विशेषकर खुले इलाकों और रेगिस्तानी क्षेत्रों में धूलभरी आंधी चलने की संभावना अधिक है. इससे दृश्यता (visibility) में कमी आ सकती है और सड़क व रेल यातायात पर भी असर पड़ सकता है. प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है.

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जयपुर-जोधपुर सहित 6 संभाग प्रभावित

इस मौसम प्रणाली का असर मुख्य रूप से जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर संभागों में देखने को मिलेगा. इन इलाकों में तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना भी है. कृषि विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश कुछ हद तक खरीफ फसलों के लिए लाभकारी हो सकती है, लेकिन तेज हवाएं खड़ी फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं.



तापमान में गिरावट की संभावना

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है. पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के कई जिलों में तापमान सामान्य से अधिक चल रहा था, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा था. अब इस नए मौसम बदलाव से तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट संभव है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिलेगी.



प्रशासन और मौसम विभाग की अपील

मौसम विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे तेज आंधी और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें. खुले में खड़े वाहनों और कमजोर संरचनाओं से दूरी बनाए रखें. वहीं प्रशासन को भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं. संभावित बिजली गिरने और पेड़ गिरने जैसी घटनाओं को देखते हुए सभी जिलों में अलर्ट मोड जारी किया गया है.



किसानों के लिए सलाह

कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे अपनी तैयार फसलों को सुरक्षित रखें और खेतों में खुले उपकरणों को सुरक्षित स्थान पर रखें. तेज हवाओं के कारण फसल को नुकसान होने की आशंका है, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है. मौसम में यह बदलाव जहां एक ओर गर्मी से राहत देगा, वहीं दूसरी ओर सावधानी नहीं बरतने पर नुकसान भी पहुंचा सकता है.

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